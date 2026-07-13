Projeto abre inscrições para formação audiovisual gratuita no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa promovida pelo coletivo FERA oferece oficinas técnicas e laboratório de desenvolvimento de roteiros com incentivo do Funcultura PE.

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Mulheres cis, trans e pessoas não binárias que atuam ou desejam ingressar no mercado cinematográfico e em áreas correlatas podem se inscrever, a partir desta terça-feira (14), para a 3ª edição do FERA (Feminismo e Equidade para Reinventar o Audiovisual).

O projeto oferece capacitação cultural gratuita no Recife e recebe cadastros até o dia 27 de julho por meio do site oficial da iniciativa. As atividades contam com o incentivo do Governo de Pernambuco, através do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE).

As ações formativas ocorrem entre 10 e 29 de agosto de 2026, divididas em três semanas de programação. O cronograma engloba oficinas técnicas, laboratório de roteiro, masterclasses, mesas de diálogo e exibições de filmes.

Enquanto as oficinas demandam inscrição prévia e seleção, os debates e as sessões cinematográficas noturnas no Cinema da Fundação serão abertos ao público geral, sem necessidade de cadastro.

Capacitação técnica e desenvolvimento de projetos

O projeto disponibiliza oito oficinas teóricas e práticas, com turmas formadas por 12 a 20 participantes, a depender do segmento. A seleção das turmas será conduzida pela equipe organizadora com base nas informações enviadas no formulário de inscrição.

Oficinas de formação e áreas atendidas

As disciplinas oferecidas abrangem diferentes etapas da cadeia produtiva do cinema e serão ministradas por profissionais do setor:

Direção Cinematográfica: Conduzida por Everlane Moraes, foca nos processos criativos, éticos e políticos do documentário e da direção contemporânea.

Conduzida por Everlane Moraes, foca nos processos criativos, éticos e políticos do documentário e da direção contemporânea. Direção de Fotografia: Ministrada por Sylara Silvério, aborda desde a análise de roteiro até práticas de iluminação e enquadramento no set.

Ministrada por Sylara Silvério, aborda desde a análise de roteiro até práticas de iluminação e enquadramento no set. Som Direto: Orientada por Catharine Pimentel, introduz técnicas de microfonação, captação de diálogos e registro de ambientes.

Orientada por Catharine Pimentel, introduz técnicas de microfonação, captação de diálogos e registro de ambientes. Trilha Sonora: Com Aishá Lourenço, explora os aspectos sonoros, o uso de ruídos, a música e o silêncio nas narrativas visuais.

Com Aishá Lourenço, explora os aspectos sonoros, o uso de ruídos, a música e o silêncio nas narrativas visuais. ?Correção de Cor: Sob o comando de Germana Glasner, aborda a teoria da cor e o uso de ferramentas de color grading no software DaVinci Resolve.

Sob o comando de Germana Glasner, aborda a teoria da cor e o uso de ferramentas de color grading no software DaVinci Resolve. Montagem e Workflow de Pós-produção: Ministrada por Amandine Goisbault, foca no ritmo, na continuidade e na edição como recurso narrativo.

Ministrada por Amandine Goisbault, foca no ritmo, na continuidade e na edição como recurso narrativo. Produção Executiva e Gestão de Projetos: Conduzida por Nara Aragão, detalha o planejamento financeiro, editais e a estruturação de mercado para filmes de baixo orçamento.

Conduzida por Nara Aragão, detalha o planejamento financeiro, editais e a estruturação de mercado para filmes de baixo orçamento. Curadoria: Sob orientação de Janaína Oliveira, analisa os critérios de seleção e montagem de mostras sob uma perspectiva crítica e de diversidade.

Laboratório de roteiro

O FERA Lab consiste em um laboratório de desenvolvimento voltado para roteiros de curtas-metragens. Coordenada por Milena Times, a atividade soma 15 horas de carga horária coletiva combinada com consultorias individuais para o aprimoramento dos projetos autorais das participantes selecionadas.

Diagnóstico do setor e equidade de gênero

A proposta do projeto surgiu a partir do mapeamento de desigualdades de gênero nas funções de liderança e nas áreas técnicas do mercado cinematográfico nacional. De acordo com dados organizados pela coordenação do evento, embora as mulheres constituam a maior parte da população do país, a ocupação em cargos de direção de longas-metragens e séries comerciais remanesce abaixo dos 20%.

As atividades formativas fechadas e as masterclasses noturnas no Cinema da Fundação, localizadas no bairro do Derby, buscam descentralizar o acesso ao conhecimento prático das funções de bastidores, fornecendo ferramentas de inserção profissional no mercado local e regional.

Oficinas de formação em audiovisual

Curso de Direção Cinematográfica - Navegações Estéticas

Oficineira : Everlane Moraes

: Everlane Moraes Período : 11 e 12 de agosto

: 11 e 12 de agosto Horário : Dia 11: 9h-12h e 14h-17h | Dia 12: 9h-12h e 14h-17h

: Dia 11: 9h-12h e 14h-17h | Dia 12: 9h-12h e 14h-17h Carga horária : 12h

: 12h Local : Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife

: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife Resumo: Navegações Estéticas propõe uma imersão no universo criativo da cineasta Everlane Moraes, conduzindo o público por um mar de formas, imagens e escolhas que atravessam sua obra cinematográfica. A partir de seus filmes, a artista compartilha os caminhos éticos, estéticos e políticos que orientam seus processos de criação, ampliando o olhar sobre o fazer cinematográfico contemporâneo e propondo outras formas de ver, narrar e existir através do audiovisual. Também promove um mergulho na História da Arte e no cinema documentário, estabelecendo conexões entre referências, linguagens e criação.

Oficina de Direção de Fotografia

Oficineira : Sylara Silvério

: Sylara Silvério Período : 13 a 15 de agosto

: 13 a 15 de agosto Horário : Dia 13: 14h-17h Dia 14: 9h-12h e 14h-17h Dia 15: 9h-12h e 14h-17h

: Dia 13: 14h-17h Dia 14: 9h-12h e 14h-17h Dia 15: 9h-12h e 14h-17h Carga horária : 15h

: 15h Local : Fundaj Derby e Casinha Estúdio, Recife

: Fundaj Derby e Casinha Estúdio, Recife Resumo: A oficina tem como objetivo explorar o processo criativo e as etapas essenciais do trabalho de direção de fotografia, proporcionando uma visão abrangente das responsabilidades da função. Os participantes aprenderão desde a leitura de roteiro, que envolve a análise detalhada das intenções narrativas e emocionais, até a pesquisa de estilos visuais e referências, a escolha de equipamentos, como câmeras, lentes e sistemas de iluminação. A oficina ainda irá cobrir práticas essenciais no set, ensinando como gerenciar a dinâmica da equipe e as relações com outros departamentos. Os participantes também terão uma introdução aos principais fundamentos de fotografia e iluminação, que conta com uma série de exercícios práticos, focados em técnicas de enquadramento, movimentos de câmera e controle de luz.

Oficina de Som Direto

Oficineira : Catharine Pimentel

: Catharine Pimentel Período : 10 a 12 de agosto

: 10 a 12 de agosto Horário : Dia 10: 9h-12h e 14h-17h Dia 11: 9h-12h e 14h-17h Dia 12: 9h-12h

: Dia 10: 9h-12h e 14h-17h Dia 11: 9h-12h e 14h-17h Dia 12: 9h-12h Carga horária : 15h

: 15h Local : Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife

: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife Resumo: A oficina introduz os princípios da captação de áudio em produções audiovisuais, abordando técnicas de microfonação, operação de equipamentos, registro de diálogos e ambientações sonoras. Com atividades práticas e exercícios de gravação, as pessoas participantes desenvolvem habilidades para garantir um som de qualidade e compreender sua importância na construção da narrativa cinematográfica.

Oficina de Trilha Sonora

Oficineira : Aishá Lourenço

: Aishá Lourenço Período : 12 a 14 de agosto

: 12 a 14 de agosto Horário : Dia 12: 14h-17h Dia 13: 9h-12h e 14h-17h Dia 14: 9h-12h e 14h-17h

: Dia 12: 14h-17h Dia 13: 9h-12h e 14h-17h Dia 14: 9h-12h e 14h-17h Carga horária: 15h

horária: 15h Local : Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife

: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife Resumo: Trilha sonora, Processos Criativos Sonoros para o Audiovisual. Um convite para explorar o som como matéria de criação. A partir de exercícios práticos, escuta sensível e experimentação, vamos investigar diferentes caminhos para construir narrativas através do áudio, ampliando o olhar sobre a relação entre música, ruídos, silêncio e imagem. O curso é voltado a pessoas interessadas em desenvolver uma escuta criativa e descobrir novas possibilidades de composição para o audiovisual.

Oficina de Correção de Cor

Oficineira : Germana Glasner

: Germana Glasner Período : 17 a 19 de agosto

: 17 a 19 de agosto Horário : Dia 1: 9h-12h e 14h-17h Dia 2: 9h-12h e 14h-17h Dia 3: 9h-12h

: Dia 1: 9h-12h e 14h-17h Dia 2: 9h-12h e 14h-17h Dia 3: 9h-12h Carga horária : 15h

: 15h Local : Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife

: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife Resumo: A oficina apresentará os fundamentos da teoria da cor, o processo criativo e os desafios da construção da cor de um filme, por meio de estudos de caso e da introdução às principais ferramentas de color grading no DaVinci Resolve.

Oficina de Montagem e Workflow de Pós-produção

Oficineira: Amandine Goisbault



Amandine Goisbault Período : 17 a 19 de agosto

: 17 a 19 de agosto Horário : Dia 1: 14h-17h | Dia 2: 9h-12h e 14h-17h | Dia 3: 9h-12h e 14h-17h

: 14h-17h | 9h-12h e 14h-17h | 9h-12h e 14h-17h Carga horária : 15h

: 15h Local : Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife

: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife Resumo: A oficina apresentará os fundamentos do workflow de pós-produção e os fundamentos da edição audiovisual como ferramenta narrativa e criativa. A oficina explorará princípios de ritmo, continuidade, construção de sentido e desenvolvimento da narrativa por meio da seleção e organização das imagens e sons, combinando exercícios práticos e análise de referências cinematográficas.

Oficina de Produção Executiva e Gestão de Projetos

Oficineira : Nara Aragão

: Nara Aragão Período : 24 a 28 de agosto

: 24 a 28 de agosto Horário : 14h a 17h

: 14h a 17h Carga horária : 15h

: 15h Local : Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife

: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife Resumo: A Oficina de Produção Executiva e Gestão de Projetos tem foco na prática profissional, e vai percorrer as etapas fundamentais do desenvolvimento de um projeto cinematográfico: da concepção inicial à estruturação financeira e artística, passando pela elaboração dos documentos que apresentam o projeto ao mercado, a editais de fomento, a coprodutores e a distribuidoras. O objetivo é abordar os principais conceitos de um projeto de desenvolvimento de obra audiovisual consistente e competitivo, mas sem perder a autoralidade das obras de baixo orçamento e de alto valor de produção.

Oficina de Curadoria

Oficineira : Janaína Oliveira

: Janaína Oliveira Período : 29 de agosto

: 29 de agosto Horário : 9h-12 e 14h-17h

: 9h-12 e 14h-17h Carga horária : 6h

: 6h Local : Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife

: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife Resumo: A oficina de curadoria, ministrada por Janaína Oliveira, apresenta os fundamentos da curadoria audiovisual como prática crítica, política e de mediação cultural. A partir de referências e estudos de caso, as pessoas participantes refletem sobre critérios de seleção, construção de recortes temáticos, formação de programação e o papel da curadoria na promoção da diversidade de narrativas e olhares no cinema.

FERA LAB – Laboratório de Roteiro:

Oficineira: Milena Times

Período: 24 a 28 de agosto

Horário: 9h-12h + consultorias individuais à tarde

Carga horária: 15h + consultorias individuais

Local: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife

Resumo: O Lab de Roteiros irá trabalhar com projetos de curta metragem, por meio de encontros coletivos que vão apresentar diversas abordagens de construção narrativa, possibilitando o diálogo e troca entre as participantes, e também consultorias individuais para discutir e trabalhar as necessidades específicas de cada projeto.

Masterclasses, mesas e exibições:

As masterclasses, mesas de diálogo e sessões de exibição de filmes serão realizadas no Cinema da Fundação e abertas ao público em geral, ampliando o debate sobre audiovisual, criação e equidade de gênero.

Período : 10 a 29 de agosto

: 10 a 29 de agosto Horário : 18h às 21h

: 18h às 21h Local : Cinema da Fundação

: Cinema da Fundação Acesso: gratuito e livre

Serviço

3ª edição do FERA (Feminismo e Equidade para Reinventar o Audiovisual)

Inscrições: De 14 a 27 de julho de 2026.

Período das atividades: De 10 a 29 de agosto de 2026.

Locais: Fundação Joaquim Nabuco (Derby) e Casinha Estúdio.

Acesso: Gratuito (oficinas e laboratório mediante seleção; masterclasses e exibições abertas ao público por ordem de chegada).