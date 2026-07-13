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Projeto abre inscrições para formação audiovisual gratuita no Recife

Iniciativa promovida pelo coletivo FERA oferece oficinas técnicas e laboratório de desenvolvimento de roteiros com incentivo do Funcultura PE.

Por Bianca Tavares Publicado em 13/07/2026 às 14:32
3ª edição do projeto FERA abre inscrições para formação audiovisual gratuita no Recife
3ª edição do projeto FERA abre inscrições para formação audiovisual gratuita no Recife - Divulgação

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Mulheres cis, trans e pessoas não binárias que atuam ou desejam ingressar no mercado cinematográfico e em áreas correlatas podem se inscrever, a partir desta terça-feira (14), para a 3ª edição do FERA (Feminismo e Equidade para Reinventar o Audiovisual).

O projeto oferece capacitação cultural gratuita no Recife e recebe cadastros até o dia 27 de julho por meio do site oficial da iniciativa. As atividades contam com o incentivo do Governo de Pernambuco, através do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE).

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As ações formativas ocorrem entre 10 e 29 de agosto de 2026, divididas em três semanas de programação. O cronograma engloba oficinas técnicas, laboratório de roteiro, masterclasses, mesas de diálogo e exibições de filmes.

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Enquanto as oficinas demandam inscrição prévia e seleção, os debates e as sessões cinematográficas noturnas no Cinema da Fundação serão abertos ao público geral, sem necessidade de cadastro.

Capacitação técnica e desenvolvimento de projetos

O projeto disponibiliza oito oficinas teóricas e práticas, com turmas formadas por 12 a 20 participantes, a depender do segmento. A seleção das turmas será conduzida pela equipe organizadora com base nas informações enviadas no formulário de inscrição.

Oficinas de formação e áreas atendidas

As disciplinas oferecidas abrangem diferentes etapas da cadeia produtiva do cinema e serão ministradas por profissionais do setor:

  • Direção Cinematográfica: Conduzida por Everlane Moraes, foca nos processos criativos, éticos e políticos do documentário e da direção contemporânea.
  • Direção de Fotografia: Ministrada por Sylara Silvério, aborda desde a análise de roteiro até práticas de iluminação e enquadramento no set.
  • Som Direto: Orientada por Catharine Pimentel, introduz técnicas de microfonação, captação de diálogos e registro de ambientes.
  • Trilha Sonora: Com Aishá Lourenço, explora os aspectos sonoros, o uso de ruídos, a música e o silêncio nas narrativas visuais.
  • ?Correção de Cor: Sob o comando de Germana Glasner, aborda a teoria da cor e o uso de ferramentas de color grading no software DaVinci Resolve.
  • Montagem e Workflow de Pós-produção: Ministrada por Amandine Goisbault, foca no ritmo, na continuidade e na edição como recurso narrativo.
  • Produção Executiva e Gestão de Projetos: Conduzida por Nara Aragão, detalha o planejamento financeiro, editais e a estruturação de mercado para filmes de baixo orçamento.
  • Curadoria: Sob orientação de Janaína Oliveira, analisa os critérios de seleção e montagem de mostras sob uma perspectiva crítica e de diversidade.

Laboratório de roteiro

O FERA Lab consiste em um laboratório de desenvolvimento voltado para roteiros de curtas-metragens. Coordenada por Milena Times, a atividade soma 15 horas de carga horária coletiva combinada com consultorias individuais para o aprimoramento dos projetos autorais das participantes selecionadas.

Diagnóstico do setor e equidade de gênero

A proposta do projeto surgiu a partir do mapeamento de desigualdades de gênero nas funções de liderança e nas áreas técnicas do mercado cinematográfico nacional. De acordo com dados organizados pela coordenação do evento, embora as mulheres constituam a maior parte da população do país, a ocupação em cargos de direção de longas-metragens e séries comerciais remanesce abaixo dos 20%.

As atividades formativas fechadas e as masterclasses noturnas no Cinema da Fundação, localizadas no bairro do Derby, buscam descentralizar o acesso ao conhecimento prático das funções de bastidores, fornecendo ferramentas de inserção profissional no mercado local e regional.

Oficinas de formação em audiovisual

Curso de Direção Cinematográfica - Navegações Estéticas

  • Oficineira: Everlane Moraes
  • Período: 11 e 12 de agosto
  • Horário: Dia 11: 9h-12h e 14h-17h | Dia 12: 9h-12h e 14h-17h 
  • Carga horária: 12h
  • Local: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife
  • Resumo: Navegações Estéticas propõe uma imersão no universo criativo da cineasta Everlane Moraes, conduzindo o público por um mar de formas, imagens e escolhas que atravessam sua obra cinematográfica. A partir de seus filmes, a artista compartilha os caminhos éticos, estéticos e políticos que orientam seus processos de criação, ampliando o olhar sobre o fazer cinematográfico contemporâneo e propondo outras formas de ver, narrar e existir através do audiovisual. Também promove um mergulho na História da Arte e no cinema documentário, estabelecendo conexões entre referências, linguagens e criação.

Oficina de Direção de Fotografia

  • Oficineira: Sylara Silvério
  • Período: 13 a 15 de agosto
  • Horário: Dia 13: 14h-17h Dia 14: 9h-12h e 14h-17h Dia 15: 9h-12h e 14h-17h
  • Carga horária: 15h
  • Local: Fundaj Derby e Casinha Estúdio, Recife
  • Resumo: A oficina tem como objetivo explorar o processo criativo e as etapas essenciais do trabalho de direção de fotografia, proporcionando uma visão abrangente das responsabilidades da função. Os participantes aprenderão desde a leitura de roteiro, que envolve a análise detalhada das intenções narrativas e emocionais, até a pesquisa de estilos visuais e referências, a escolha de equipamentos, como câmeras, lentes e sistemas de iluminação. A oficina ainda irá cobrir práticas essenciais no set, ensinando como gerenciar a dinâmica da equipe e as relações com outros departamentos. Os participantes também terão uma introdução aos principais fundamentos de fotografia e iluminação, que conta com uma série de exercícios práticos, focados em técnicas de enquadramento, movimentos de câmera e controle de luz.

Oficina de Som Direto

  • Oficineira: Catharine Pimentel
  • Período: 10 a 12 de agosto
  • Horário: Dia 10: 9h-12h e 14h-17h Dia 11: 9h-12h e 14h-17h Dia 12: 9h-12h
  • Carga horária: 15h
  • Local: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife
  • Resumo: A oficina introduz os princípios da captação de áudio em produções audiovisuais, abordando técnicas de microfonação, operação de equipamentos, registro de diálogos e ambientações sonoras. Com atividades práticas e exercícios de gravação, as pessoas participantes desenvolvem habilidades para garantir um som de qualidade e compreender sua importância na construção da narrativa cinematográfica.

Oficina de Trilha Sonora

  • Oficineira: Aishá Lourenço
  • Período: 12 a 14 de agosto
  • Horário: Dia 12: 14h-17h Dia 13: 9h-12h e 14h-17h Dia 14: 9h-12h e 14h-17h
  • Carga horária: 15h
  • Local: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife
  • Resumo: Trilha sonora, Processos Criativos Sonoros para o Audiovisual. Um convite para explorar o som como matéria de criação. A partir de exercícios práticos, escuta sensível e experimentação, vamos investigar diferentes caminhos para construir narrativas através do áudio, ampliando o olhar sobre a relação entre música, ruídos, silêncio e imagem. O curso é voltado a pessoas interessadas em desenvolver uma escuta criativa e descobrir novas possibilidades de composição para o audiovisual.

Oficina de Correção de Cor

  • Oficineira: Germana Glasner
  • Período: 17 a 19 de agosto
  • Horário: Dia 1: 9h-12h e 14h-17h Dia 2: 9h-12h e 14h-17h Dia 3: 9h-12h
  • Carga horária: 15h
  • Local: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife
  • Resumo: A oficina apresentará os fundamentos da teoria da cor, o processo criativo e os desafios da construção da cor de um filme, por meio de estudos de caso e da introdução às principais ferramentas de color grading no DaVinci Resolve.

Oficina de Montagem e Workflow de Pós-produção

  • Oficineira: Amandine Goisbault
  • Período: 17 a 19 de agosto
  • HorárioDia 1: 14h-17h | Dia 2: 9h-12h e 14h-17h | Dia 3: 9h-12h e 14h-17h
  • Carga horária: 15h
  • Local: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife
  • Resumo: A oficina apresentará os fundamentos do workflow de pós-produção e os fundamentos da edição audiovisual como ferramenta narrativa e criativa. A oficina explorará princípios de ritmo, continuidade, construção de sentido e desenvolvimento da narrativa por meio da seleção e organização das imagens e sons, combinando exercícios práticos e análise de referências cinematográficas.

Oficina de Produção Executiva e Gestão de Projetos

  • Oficineira: Nara Aragão
  • Período: 24 a 28 de agosto
  • Horário: 14h a 17h
  • Carga horária: 15h
  • Local: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife
  • Resumo: A Oficina de Produção Executiva e Gestão de Projetos tem foco na prática profissional, e vai percorrer as etapas fundamentais do desenvolvimento de um projeto cinematográfico: da concepção inicial à estruturação financeira e artística, passando pela elaboração dos documentos que apresentam o projeto ao mercado, a editais de fomento, a coprodutores e a distribuidoras. O objetivo é abordar os principais conceitos de um projeto de desenvolvimento de obra audiovisual consistente e competitivo, mas sem perder a autoralidade das obras de baixo orçamento e de alto valor de produção.

Oficina de Curadoria

  • Oficineira: Janaína Oliveira
  • Período: 29 de agosto
  • Horário: 9h-12 e 14h-17h
  • Carga horária: 6h
  • Local: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife
  • Resumo: A oficina de curadoria, ministrada por Janaína Oliveira, apresenta os fundamentos da curadoria audiovisual como prática crítica, política e de mediação cultural. A partir de referências e estudos de caso, as pessoas participantes refletem sobre critérios de seleção, construção de recortes temáticos, formação de programação e o papel da curadoria na promoção da diversidade de narrativas e olhares no cinema.

FERA LAB – Laboratório de Roteiro:

Oficineira: Milena Times

Período: 24 a 28 de agosto

Horário: 9h-12h + consultorias individuais à tarde

Carga horária: 15h + consultorias individuais

Local: Fundação Joaquim Nabuco, Derby, Recife

Resumo: O Lab de Roteiros irá trabalhar com projetos de curta metragem, por meio de encontros coletivos que vão apresentar diversas abordagens de construção narrativa, possibilitando o diálogo e troca entre as participantes, e também consultorias individuais para discutir e trabalhar as necessidades específicas de cada projeto.

Masterclasses, mesas e exibições:

As masterclasses, mesas de diálogo e sessões de exibição de filmes serão realizadas no Cinema da Fundação e abertas ao público em geral, ampliando o debate sobre audiovisual, criação e equidade de gênero.

  • Período: 10 a 29 de agosto
  • Horário: 18h às 21h
  • Local: Cinema da Fundação
  • Acesso: gratuito e livre

Serviço

3ª edição do FERA (Feminismo e Equidade para Reinventar o Audiovisual)
Inscrições: De 14 a 27 de julho de 2026.
Período das atividades: De 10 a 29 de agosto de 2026.
Locais: Fundação Joaquim Nabuco (Derby) e Casinha Estúdio.
Acesso: Gratuito (oficinas e laboratório mediante seleção; masterclasses e exibições abertas ao público por ordem de chegada).

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