Pernambuco entra na contagem regressiva para receber Bell Marques, Rafa e Pipo com a Corrida 100% Você

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento acontece no dia 16 de julho e reúne esporte, música e entretenimento com percursos de 5 km, 10 km e categoria PCD em Recife.

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A contagem regressiva começou! Falta apenas uma semana para Recife receber a Corrida 100% Você, projeto idealizado por Bell Marques, Rafa Marques e Pipo Marques que vem conquistando corredores em todo o Brasil.

No dia 16 de julho, a capital pernambucana será palco de uma experiência que une esporte, música e entretenimento, com percursos de 5 km, 10 km e categoria PCD.

Antes de desembarcar em Pernambuco, a Corrida 100% Você já percorreu importantes capitais brasileiras, passando por Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Campina Grande (PB) e Aracaju (SE).

Em cada etapa, milhares de corredores participaram do circuito, consolidando o projeto como um dos eventos esportivos que mais cresce no país e reforçando a proposta de incentivar a prática esportiva aliada ao lazer, à música e à qualidade de vida.

Criada a partir da paixão da família Marques pela corrida de rua, a 100% Você nasceu em Salvador e rapidamente ganhou projeção nacional.

Além da prova, o evento conta com ativações de marca, estrutura de entretenimento e uma atmosfera de celebração que transforma a corrida em um encontro para toda a família.

Após Recife, o circuito continuará sua jornada pelo Brasil. A próxima etapa confirmada acontece em São Luís (MA), no dia 8 de agosto, dando sequência ao calendário de 2026 e reforçando a proposta de levar a experiência da Corrida 100% Você para cada vez mais cidades brasileiras.

Data: 16 de julho de 2026

Local: Largada: Cais da Alfândega — Recife Antigo

Chegada e Arena: Parador — Recife Antigo

Horários da prova