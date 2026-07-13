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Pernambuco entra na contagem regressiva para receber Bell Marques, Rafa e Pipo com a Corrida 100% Você

Evento acontece no dia 16 de julho e reúne esporte, música e entretenimento com percursos de 5 km, 10 km e categoria PCD em Recife.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 13/07/2026 às 20:28
Pernambuco entra na contagem regressiva para receber Bell Marques, Rafa e Pipo com a Corrida 100% Você
Pernambuco entra na contagem regressiva para receber Bell Marques, Rafa e Pipo com a Corrida 100% Você - Divulgação

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A contagem regressiva começou! Falta apenas uma semana para Recife receber a Corrida 100% Você, projeto idealizado por Bell Marques, Rafa Marques e Pipo Marques que vem conquistando corredores em todo o Brasil.

No dia 16 de julho, a capital pernambucana será palco de uma experiência que une esporte, música e entretenimento, com percursos de 5 km, 10 km e categoria PCD.

Antes de desembarcar em Pernambuco, a Corrida 100% Você já percorreu importantes capitais brasileiras, passando por Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Campina Grande (PB) e Aracaju (SE).

Em cada etapa, milhares de corredores participaram do circuito, consolidando o projeto como um dos eventos esportivos que mais cresce no país e reforçando a proposta de incentivar a prática esportiva aliada ao lazer, à música e à qualidade de vida.

Criada a partir da paixão da família Marques pela corrida de rua, a 100% Você nasceu em Salvador e rapidamente ganhou projeção nacional.

Além da prova, o evento conta com ativações de marca, estrutura de entretenimento e uma atmosfera de celebração que transforma a corrida em um encontro para toda a família.

Após Recife, o circuito continuará sua jornada pelo Brasil. A próxima etapa confirmada acontece em São Luís (MA), no dia 8 de agosto, dando sequência ao calendário de 2026 e reforçando a proposta de levar a experiência da Corrida 100% Você para cada vez mais cidades brasileiras.

  • Data: 16 de julho de 2026
  • Local: Largada: Cais da Alfândega — Recife Antigo
  • Chegada e Arena: Parador — Recife Antigo

Horários da prova

  • Aquecimento: 05h15
  • PCD (5 km e 10 km): 05h30
  • 10 km Geral: 05h40
  • 5 km Geral: 06h00
  • Inscrições

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