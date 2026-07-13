Padre Arlindo mobiliza Tamandaré para três dias de solidariedade, cidadania e promoção da saúde

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5ª edição do Dia da Solidariedade oferecerá centenas de atendimentos gratuitos e atividades esportivas, reunindo instituições em grande força-tarefa

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Cuidar das pessoas é mais do que um lema para o Padre Arlindo. É um compromisso que há anos transforma a realidade de milhares de famílias em Tamandaré e em diversas cidades pernambucanas.

Entre os dias 17 e 19 de julho, o Instituto Padre Arlindo realiza a quinta edição do Dia da Solidariedade, iniciativa que reunirá dezenas de instituições parceiras em uma ampla ação social com atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, bem-estar e inclusão, além de atividades esportivas e celebrações abertas ao público.

A programação começa nos dias 17 e 18 de julho, no Forte de Santo Inácio de Loyola, com consultas em diversas especialidades médicas, exames, fisioterapia, odontologia, nutrição, psiquiatria, saúde da mulher e atendimento oncológico.

A população também terá acesso a serviços de cidadania, como emissão de documentos, orientação jurídica, Defensoria Pública, Balcão de Direitos, serviços do Detran, além de espaço infantil, massoterapia, distribuição de cestas básicas, castração de animais e serviços de beleza e maquiagem da Avon.

Para participar, é necessário realizar agendamento nos dias 11 e 12 de julho, das 7h às 17h, levando CPF, cartão do SUS e telefone para contato.

Reconhecido nacionalmente pelo trabalho social desenvolvido em Tamandaré e pelas iniciativas voltadas às populações mais vulneráveis, o sacerdote transformou solidariedade em uma verdadeira rede de mobilização.

O projeto reúne voluntários, profissionais de saúde, órgãos públicos e empresas em torno de um mesmo propósito: ampliar o acesso a serviços essenciais e fortalecer a dignidade das pessoas por meio do cuidado integral.

"Nossa missão sempre foi cuidar das pessoas por inteiro. Quando unimos saúde, cidadania, esporte e solidariedade, mostramos que é possível transformar vidas por meio do cuidado, da fé e do amor ao próximo", afirma o Padre Arlindo.

A programação também contempla momentos de celebração e integração comunitária. No dia 18 de julho, às 19h, na Vila Padre Arlindo, será celebrada uma Missa em Ação de Graças, seguida de um jantar comemorativo pelo aniversário do Padre Arlindo, aberto a cerca de 200 convidados.

Já no dia 19, a população será convidada a participar do Tamandaré em Movimento, com caminhada, corrida, ciclismo e aulas de zumba, reforçando a importância da atividade física, da convivência e da promoção da qualidade de vida como parte do cuidado com a saúde.

Serviço: Dia da Solidariedade – Aniversário de 51 anos de Padre Arlindo



Ação Social DIA DA SOLIDARIEDADE - Ano 5

Local: Forte de Santo Inácio de Loyola

R. Catorze, 107-331 - Tamandaré, PE, 55578-000

17/07 08h às 17h

18/07 08h às 17h

Missa em Ação de Graças



Aberta ao público e jantar em comemoração ao aniversário do padre para 200 pessoas



18/07 19h às 22h

Local: Vila Padre Arlindo

R. do Sesi, s/n - Campas, Tamandaré - PE, 55578-000

Tamandaré em Movimento com o Padre Arlindo

