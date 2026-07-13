Martinho da Vila e Mart'nália apresentam turnê histórica "Pai e Filha" no Classic Hall, em Olinda
Primeira turnê conjunta dos artistas também marca a despedida de Martinho da Vila dos grandes palcos; show acontece em 17 de outubro
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O Classic Hall, em Olinda, será palco de um encontro inédito entre duas gerações do samba. No dia 17 de outubro, Martinho da Vila e Mart'nália chegam à capital pernambucana com a turnê "Pai e Filha", projeto que reúne, pela primeira vez, pai e filha em uma série de apresentações pelo Brasil.
O espetáculo também marca a última grande turnê da carreira de Martinho da Vila, um dos nomes mais importantes da história da música brasileira.
Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Classic Hall e pelo site da Ingresse.
Ao longo da apresentação, o público poderá acompanhar um repertório que une clássicos eternizados por Martinho da Vila, sucessos da trajetória de Mart'nália e momentos inéditos em que os dois dividem os vocais em canções que atravessaram gerações. O espetáculo promete uma celebração da música, da família e da cultura popular brasileira, reunindo emoção, humor e muito samba.
A turnê passará por cerca de 30 cidades brasileiras, incluindo Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro. Em Pernambuco, o show ganha um significado especial por integrar a despedida de Martinho dos grandes palcos.
Compositor, cantor e escritor, Martinho da Vila construiu uma carreira marcada por canções que se tornaram parte da identidade da música popular brasileira. Ao longo de décadas, ajudou a popularizar o samba dentro e fora do país, consolidando um legado reconhecido por diferentes gerações.
"'Pai e Filha' não é apenas um show. É um encontro de gerações, de histórias e de afetos. Dividir o palco é um presente que a vida me deu. É o encontro de pai e filha, música e poesia", define Martinho da Vila.
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Foi nesse ambiente cercado pelo samba que Mart'nália iniciou sua trajetória artística. Crescendo entre ensaios, rodas de samba e bastidores de apresentações, ela construiu uma carreira própria e se consolidou como uma das artistas mais carismáticas da música brasileira, transitando com naturalidade entre o samba, a MPB e outros ritmos.
"Vai ser muito bom estar juntinho do meu paizão no palco, celebrando essa turnê. Tenho certeza de que serão momentos únicos de muito amor, alegria e samba em família", completa Mart'nália.
Com direção artística da Groove Produções, o espetáculo promete reunir grandes sucessos, encontros inéditos e momentos emocionantes, celebrando o legado de uma das famílias mais importantes da música brasileira.
Serviço
- Martinho da Vila & Mart'nália – Turnê "Pai e Filha"
- Data: 17 de outubro de 2026, sábado
- Local: Classic Hall, Olinda
- Ingressos: À venda na bilheteria do Classic Hall e pelo site da Ingresse.