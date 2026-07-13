Luan Estilizado leva o forró a Pernambuco no dia 18 de julho
Cantor faz show gratuito em Escada (PE) com a turnê "Eu Vim Pra Fazer Forró", reunindo grandes sucessos da carreira.
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Vivendo uma intensa agenda de shows após uma das maiores temporadas juninas de sua carreira, Luan Estilizado desembarca em Pernambuco no dia 18 de julho para uma apresentação gratuita em Escada (PE), levando ao público mais uma edição da turnê "Eu Vim Pra Fazer Forró".
A turnê percorre diversas cidades do Nordeste e reúne no repertório sucessos como "Parece", "Volta Pro Teu Vaqueiro", "Só Dá Você na Minha Vida" e "Moça", além da recém-lançada "Traição de Amante", parceria com Tarcísio do Acordeon e a dupla Iguinho & Lulinha.
O sucesso do artista também se reflete nos números. Luan Estilizado soma mais de 3,3 milhões de seguidores nas redes sociais, ultrapassa 372 milhões de visualizações no YouTube e acumula mais de 6 milhões de curtidas no TikTok, consolidando sua posição entre os principais nomes do forró na atualidade.
Com uma agenda intensa por todo o Nordeste, Luan Estilizado reafirma sua ligação com a cultura popular e segue levando aos palcos um espetáculo marcado por romantismo, animação e muito forró.
Serviço
- Data: 18 de julho de 2026
- Local: Escada (PE)
- Entrada: Gratuita