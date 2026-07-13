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Henrique & Juliano confirmam Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa no Manifesto Musical no Recife

Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa completam o line-up do evento, que acontece em 8 de agosto no Centro de Convenções; confira.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 13/07/2026 às 21:23
Henrique & Juliano confirmam Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa no Manifesto Musical no Recife
Henrique & Juliano confirmam Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa no Manifesto Musical no Recife - Divulgação

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O Recife já pode se preparar para viver uma das maiores experiências musicais do ano.

No dia 08 de agosto, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, Henrique & Juliano desembarcam na capital pernambucana com a turnê Manifesto Musical, que acaba de confirmar um line-up de peso: Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa completam a programação do evento, prometendo uma maratona de grandes sucessos do início ao fim.

Depois de reunir mais de 60 mil pessoas no Maracanã e protagonizar três noites históricas com ingressos esgotados no Allianz Parque, Henrique & Juliano seguem levando o Manifesto Musical para diferentes cidades do país.

O projeto se consolidou como um dos maiores da carreira da dupla, reunindo uma produção grandiosa, repertório repleto de sucessos e uma conexão única com o público.

No Recife, além do show de quase três horas de Henrique & Juliano, o público também poderá curtir toda a energia de Xand Avião, um dos maiores nomes do forró, os sucessos de Zé Vaqueiro, considerado um dos maiores destaques da temporada de São João neste ano, e a apresentação de Patrick Costa, forrozeiro empresariado pela própria dupla Henrique & Juliano, completando a programação da noite especial.

Os ingressos seguem à venda pelo site da Guichê Web.

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