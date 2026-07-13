Henrique & Juliano confirmam Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa no Manifesto Musical no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa completam o line-up do evento, que acontece em 8 de agosto no Centro de Convenções; confira.

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O Recife já pode se preparar para viver uma das maiores experiências musicais do ano.

No dia 08 de agosto, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, Henrique & Juliano desembarcam na capital pernambucana com a turnê Manifesto Musical, que acaba de confirmar um line-up de peso: Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa completam a programação do evento, prometendo uma maratona de grandes sucessos do início ao fim.

Depois de reunir mais de 60 mil pessoas no Maracanã e protagonizar três noites históricas com ingressos esgotados no Allianz Parque, Henrique & Juliano seguem levando o Manifesto Musical para diferentes cidades do país.

O projeto se consolidou como um dos maiores da carreira da dupla, reunindo uma produção grandiosa, repertório repleto de sucessos e uma conexão única com o público.

No Recife, além do show de quase três horas de Henrique & Juliano, o público também poderá curtir toda a energia de Xand Avião, um dos maiores nomes do forró, os sucessos de Zé Vaqueiro, considerado um dos maiores destaques da temporada de São João neste ano, e a apresentação de Patrick Costa, forrozeiro empresariado pela própria dupla Henrique & Juliano, completando a programação da noite especial.

Os ingressos seguem à venda pelo site da Guichê Web.