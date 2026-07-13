Henrique & Juliano confirmam Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa no Manifesto Musical no Recife
Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa completam o line-up do evento, que acontece em 8 de agosto no Centro de Convenções; confira.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Recife já pode se preparar para viver uma das maiores experiências musicais do ano.
No dia 08 de agosto, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, Henrique & Juliano desembarcam na capital pernambucana com a turnê Manifesto Musical, que acaba de confirmar um line-up de peso: Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa completam a programação do evento, prometendo uma maratona de grandes sucessos do início ao fim.
Depois de reunir mais de 60 mil pessoas no Maracanã e protagonizar três noites históricas com ingressos esgotados no Allianz Parque, Henrique & Juliano seguem levando o Manifesto Musical para diferentes cidades do país.
O projeto se consolidou como um dos maiores da carreira da dupla, reunindo uma produção grandiosa, repertório repleto de sucessos e uma conexão única com o público.
No Recife, além do show de quase três horas de Henrique & Juliano, o público também poderá curtir toda a energia de Xand Avião, um dos maiores nomes do forró, os sucessos de Zé Vaqueiro, considerado um dos maiores destaques da temporada de São João neste ano, e a apresentação de Patrick Costa, forrozeiro empresariado pela própria dupla Henrique & Juliano, completando a programação da noite especial.
Os ingressos seguem à venda pelo site da Guichê Web.