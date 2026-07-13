Flávio Andradde apresenta novo show "Como Sobreviver à Própria Família?" no Teatro Guararapes
Com humor afiado, afeto e um toque de caos, o espetáculo convida o público a rir das relações que nos formam e enlouquecem ao mesmo tempo
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No dia 29 de agosto, Flávio Andradde apresenta para o Recife, em única apresentação, o seu novo show, Como Sobreviver à Própria Família?, que transforma o cotidiano de quase toda família em um roteiro dentro do palco.
O evento, realizado através do Riser Produções e Art Rec Produções, é um convite para conversar de forma leve sobre uma instituição crucial para nossa formação.
Com sua experiência como ator, e showman, Flávio dá vida a avós, tias, mães, pais e parentes icônicos, costurando humor afiado, afeto e caos na medida certa.
Sabe aquelas situação de almoços de família, fofoca de primo e um tio que faz as mesmas piadas? É exatamente esse o clima!
O novo show do humorista estreou este novo show em março deste ano (2026) em Salvador e em seguida já passou por Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e agora é a vez da terra natal do próprio humorista, deixando-o com um misto de alegria e ansiedade para fazer o melhor espetáculo possível para seu público.
- Idealização: Flavio Andradde;
- Produtora Executiva: Riser Produções e Art Rec Produções Produção;
- Iluminação e Sonorização: Fernando Duarte;
- Assessoria de Imprensa: Alberto Leonardo Feitoza;
- Fotos: Fernando Duarte.
Flávio Andradde em Como Sobreviver à própria Família?
- Datas: 29 de agosto (sábado);
- Local: Teatro Guararapes;
- Horário: 21h;
- Valores: Ingressos a partir de R$ 40,00 e também com ingressos promocionais (com 1kilo de alimento não perecível);
- Vendas: Antecipadas no site da CECON TICKETS e na bilheteria do teatro;
- Classificação: 12 anos.