Flávio Andradde apresenta novo show "Como Sobreviver à Própria Família?" no Teatro Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com humor afiado, afeto e um toque de caos, o espetáculo convida o público a rir das relações que nos formam e enlouquecem ao mesmo tempo

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No dia 29 de agosto, Flávio Andradde apresenta para o Recife, em única apresentação, o seu novo show, Como Sobreviver à Própria Família?, que transforma o cotidiano de quase toda família em um roteiro dentro do palco.

O evento, realizado através do Riser Produções e Art Rec Produções, é um convite para conversar de forma leve sobre uma instituição crucial para nossa formação.

Com sua experiência como ator, e showman, Flávio dá vida a avós, tias, mães, pais e parentes icônicos, costurando humor afiado, afeto e caos na medida certa.

Sabe aquelas situação de almoços de família, fofoca de primo e um tio que faz as mesmas piadas? É exatamente esse o clima!

O novo show do humorista estreou este novo show em março deste ano (2026) em Salvador e em seguida já passou por Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e agora é a vez da terra natal do próprio humorista, deixando-o com um misto de alegria e ansiedade para fazer o melhor espetáculo possível para seu público.

Idealização: Flavio Andradde;

Produtora Executiva: Riser Produções e Art Rec Produções Produção;

Iluminação e Sonorização: Fernando Duarte;

Assessoria de Imprensa: Alberto Leonardo Feitoza;

Fotos: Fernando Duarte.

Flávio Andradde em Como Sobreviver à própria Família?