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Flávio Andradde apresenta novo show "Como Sobreviver à Própria Família?" no Teatro Guararapes

Com humor afiado, afeto e um toque de caos, o espetáculo convida o público a rir das relações que nos formam e enlouquecem ao mesmo tempo

Por Bianca Tavares Publicado em 13/07/2026 às 9:44
Imagem de Flávio Andradde em show
Imagem de Flávio Andradde em show - Fernando Duarte

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No dia 29 de agosto, Flávio Andradde apresenta para o Recife, em única apresentação, o seu novo show, Como Sobreviver à Própria Família?, que transforma o cotidiano de quase toda família em um roteiro dentro do palco.

O evento, realizado através do Riser Produções e Art Rec Produções, é um convite para conversar de forma leve sobre uma instituição crucial para nossa formação.

Com sua experiência como ator, e showman, Flávio dá vida a avós, tias, mães, pais e parentes icônicos, costurando humor afiado, afeto e caos na medida certa.

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Sabe aquelas situação de almoços de família, fofoca de primo e um tio que faz as mesmas piadas? É exatamente esse o clima!

O novo show do humorista estreou este novo show em março deste ano (2026) em Salvador e em seguida já passou por Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e agora é a vez da terra natal do próprio humorista, deixando-o com um misto de alegria e ansiedade para fazer o melhor espetáculo possível para seu público.

  • Idealização: Flavio Andradde;
  • Produtora Executiva: Riser Produções e Art Rec Produções Produção;
  • Iluminação e Sonorização: Fernando Duarte;
  • Assessoria de Imprensa: Alberto Leonardo Feitoza;
  • Fotos: Fernando Duarte.

Flávio Andradde em Como Sobreviver à própria Família?

  • Datas: 29 de agosto (sábado);
  • Local: Teatro Guararapes;
  • Horário: 21h;
  • Valores: Ingressos a partir de R$ 40,00 e também com ingressos promocionais (com 1kilo de alimento não perecível);
  • Vendas: Antecipadas no site da CECON TICKETS e na bilheteria do teatro;
  • Classificação: 12 anos.

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