Super Mario chega ao Shopping Patteo Olinda com encontro gratuito neste sábado (11)

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Os fãs do Super Mario têm encontro marcado neste sábado! Aproveite a atração gratuita no Shopping Patteo Olinda e divirta toda a família!

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O Shopping Patteo Olinda preparou uma programação especial para animar as férias escolares. Neste sábado (11), a partir das 15h, crianças e famílias poderão participar gratuitamente de um encontro temático inspirado no universo do Super Mario, realizado na varanda panorâmica do piso L3.

A atividade integra o projeto "Férias de Cinema", que leva personagens famosos do cinema, dos games e da cultura pop ao shopping durante todo o mês de julho, oferecendo opções de lazer gratuitas para o público infantil.

Programação reúne personagens queridos do público

Super Mario, Patteo Olinda - Divulgação

Com patrocínio da Johnny Joy, a programação acontece sempre aos sábados. Após a abertura com a Equipe Sonic, o Super Mario será a atração deste fim de semana.

Os próximos encontros já têm datas confirmadas:

18 de julho : personagens de Toy Story;

: personagens de Toy Story; 25 de julho : Guerreiras do K-pop, com atividades de música, dança e recreação.

Parque temático completa a diversão

Além dos encontros com personagens, o shopping recebe o Mar de Diversões, parque temático instalado na Praça de Eventos, no piso térreo.

Inspirado no universo marítimo, o espaço reúne piscina de bolinhas, camas elásticas, brinquedão com escorrega inflável, brinquedo em formato de tubarão, tapete interativo e mesa de pintura.

A atração funciona até 3 de agosto, acompanhando o horário de funcionamento do shopping.

Valores dos ingressos:

15 minutos : R$ 40

: R$ 40 30 minutos : R$ 50

: R$ 50 1 hora: R$ 60

Após esse período, é cobrado R$ 2 por minuto excedente. Crianças de até cinco anos devem permanecer acompanhadas por um responsável maior de 18 anos.

Opções de lazer para toda a família

Durante as férias, o Shopping Patteo Olinda também oferece diversas atrações permanentes, como salas de cinema tradicionais e VIP, Game Station, Salti Verso, Top Plush, Mini Cars, Oficina de Slime, Montana Airsoft e brinquedos infláveis.

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O espaço ainda conta com o Polo Infantil, localizado no piso L2, que reúne operações voltadas para as crianças, como XKid, Rilix e Bubble House.

Espaço também incentiva a leitura

Quem passar pelo shopping poderá aproveitar as atividades da Livraria Leitura, no piso L3, que oferece um amplo acervo de livros infantis e promove encontros para troca de figurinhas.

A iniciativa também acontece no Espaço Panini, localizado no piso L2, incentivando a interação entre crianças, jovens e famílias.

Segundo Rebeca Amado, gerente de marketing do Shopping Patteo Olinda, a proposta é transformar o empreendimento em um destino completo de lazer durante o período de férias.

"Nosso objetivo é transformar o Shopping Patteo Olinda em um verdadeiro destino de lazer durante as férias. Além da programação especial inspirada no universo do cinema, reunimos diversas opções fixas de entretenimento para que as famílias possam aproveitar momentos de diversão."

Serviço

Férias de Cinema – Encontro com Super Mario

Data: sábado, 11 de julho

sábado, 11 de julho Horário: a partir das 15h

a partir das 15h Local: Varanda panorâmica (Piso L3) do Shopping Patteo Olinda

Varanda panorâmica (Piso L3) do Shopping Patteo Olinda Entrada: gratuita

gratuita Endereço: Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda.



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