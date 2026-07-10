Porto a Porto celebra 100 anos da portuguesa Caves Messias com experiências exclusivas no Recife

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Importadora, que teve a vinícola como seu primeiro cliente, promoveu degustação e jantar especial para convidados em homenagem ao centenário da marca.

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A história de uma das mais tradicionais produtoras portuguesas de vinho foi celebrada no Recife com uma programação especial promovida pela Porto a Porto.

A importadora, que teve a Caves Messias como seu primeiro cliente, realizou dois encontros em homenagem aos 100 anos da vinícola, reunindo convidados, parceiros, clientes, imprensa e formadores de opinião da gastronomia.

A programação teve início na segunda-feira (6), com a degustação “Messias 100 anos para contar”, realizada no showroom da Porto a Porto, em Casa Forte, Zona Norte do Recife

A experiência exclusiva apresentou aos participantes a trajetória da Caves Messias, desde sua fundação até o legado construído ao longo de um século de produção vinícola.

Durante o encontro, os convidados puderam conhecer mais sobre a história da marca, além de degustar rótulos da linha e acompanhar detalhes sobre a tradição e a identidade da vinícola portuguesa.

A ação também teve como objetivo aproximar a marca de clientes, parceiros e convidados especiais, fortalecendo os laços construídos ao longo dos anos.

Na terça-feira (7), a celebração continuou com um jantar especial voltado para jornalistas e formadores de opinião da área gastronômica. O menu, inspirado na culinária portuguesa, harmonizou com rótulos especiais da alta gama da Caves Messias, proporcionando uma noite dedicada aos sabores e à cultura do país.

Realizados no espaço da Porto a Porto, os encontros marcaram a passagem do centenário da Caves Messias no Brasil.