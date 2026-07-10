Classic Hall recebe histórica turnê de Martinho da Vila e Mart'nália no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Show "Pai e Filha" marca a última grande turnê da carreira do sambista e acontece no dia 17 de outubro; ingressos já estão à venda.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Classic Hall será palco de um dos encontros mais especiais da música brasileira em 2026.

No dia 17 de outubro, a casa recebe Martinho da Vila e Mart'nália com a turnê inédita "Pai e Filha", projeto que marca a primeira série de apresentações dos dois juntos pelo Brasil e também a última grande turnê da carreira de Martinho da Vila, um dos maiores nomes da história do samba.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Classic Hall e pelo site da Ingresse.

Pela primeira vez, pai e filha dividem o palco em uma turnê completa, celebrando uma trajetória construída dentro e fora da música.

O espetáculo reúne gerações em uma apresentação repleta de emoção, afeto, humor e muito samba, levando ao público um repertório que mistura grandes clássicos de Martinho da Vila, sucessos marcantes da carreira de Mart'nália e momentos inéditos em que os dois interpretam juntos canções que fazem parte da história da música popular brasileira.

Com cerca de 30 apresentações pelo país, a turnê também passará por cidades como Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro. Em Recife, o público terá a oportunidade de acompanhar um espetáculo histórico, que celebra o legado de um dos maiores compositores do Brasil e o talento de uma das artistas mais carismáticas da atualidade.

Martinho da Vila é um dos principais responsáveis por popularizar o samba no Brasil e no exterior. Compositor, cantor e escritor, construiu uma carreira sólida ao longo de décadas, criando obras que atravessaram gerações e se tornaram parte da identidade cultural brasileira.

Sua poesia, marcada pela simplicidade, sensibilidade e forte ligação com o cotidiano, transformou suas canções em patrimônio afetivo de milhões de brasileiros.

"'Pai e Filha' não é apenas um show. É um encontro de gerações, de histórias e de afetos. Dividir o palco é um presente que a vida me deu. É o encontro de pai e filha, música e poesia", define Martinho da Vila.

Foi justamente nesse ambiente que nasceu Mart'nália. Criada entre rodas de samba, ensaios e bastidores de shows, a cantora cresceu respirando música e construiu uma trajetória própria, consolidando-se como uma das maiores intérpretes da música brasileira.

Dona de uma personalidade única, voz marcante e presença de palco contagiante, a artista conquistou reconhecimento nacional transitando com naturalidade entre o samba, a MPB e outros ritmos.

"Vai ser muito bom estar juntinho do meu paizão no palco, celebrando essa turnê. Tenho certeza de que serão momentos únicos de muito amor, alegria e samba em família", completa Mart'nália.

Com direção artística da Groove Produções, o espetáculo promete emocionar o público ao unir dois artistas que representam diferentes gerações da música brasileira, mas compartilham a mesma paixão pelo samba e pela cultura popular.

A expectativa é de uma noite inesquecível, marcada por grandes sucessos, encontros inéditos e uma celebração da história de uma das famílias mais importantes da música nacional.

Serviço - Martinho da Vila & Mart'nália – Turnê "Pai e Filha"