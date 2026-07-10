Artista pernambucano apresenta projeto que une ritmos nordestinos e música eletrônica em Goiás
O músico Jota BoraViver leva a proposta autoral "Tudo Vira House" para festivais nas cidades de Pirenópolis e Aruanã durante o mês de julho.
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O músico e produtor cultural Jota BoraViver, natural de Jaboatão dos Guararapes, realiza uma turnê pelo estado de Goiás em julho de 2026.
O artista apresenta o projeto "Tudo Vira House", uma proposta autoral que mistura ritmos tradicionais da cultura popular pernambucana - como frevo, maracatu, coco e manguebeat - com a vertente eletrônica da house music. As apresentações ocorrem em festivais nas cidades de Pirenópolis e Aruanã.
Circulação nacional e programação em Goiás
A agenda do artista no Centro-Oeste começa no dia 11 de julho, em Pirenópolis. Jota BoraViver integra a programação do festival Episódio Experience, evento que reúne subgêneros da música eletrônica, como Afro House, Melodic House e Indie Dance, no cenário do Cerrado goiano.
Entre os dias 15 e 20 de julho, o projeto "Tudo Vira House" segue para o município de Aruanã, localizado às margens do Rio Araguaia.
O músico se apresenta na Ilha do Sol Experience, estrutura montada para a temporada de férias que combina hospedagem e entretenimento na região turística.
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A criação do formato que une a música eletrônica às manifestações nordestinas foi desenvolvida durante o período em que o músico residiu em Fernando de Noronha.
A convivência com profissionais de diferentes estados e o intercâmbio cultural na ilha intensificaram a pesquisa do artista sobre as bases rítmicas de Pernambuco, resultando na fusão com o house.
Com formação inicial em bandas de fanfarra e grupos de pagode, Jota BoraViver atuou também nos bastidores do setor cultural, acumulando experiência como produtor de eventos e gestor público.
De acordo com o músico, as apresentações fora do Nordeste buscam demonstrar o potencial de diálogo das matrizes tradicionais pernambucanas com as tendências contemporâneas da cena eletrônica brasileira, ampliando o circuito de circulação da produção artística do estado.