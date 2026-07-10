26° Fenearte: 2° Salão Pernambuco Faz Design destaca talentos da região e promove premiação para criadores

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Exposição reúne 39 obras inspiradas na identidade de Pernambuco, distribui mais de R$ 7 mil em prêmios e viagem para semana criativa

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A 26° Fenearte, que acontece até o dia 19 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, reforça seu papel como vitrine da economia criativa e promove o 2º Salão Pernambuco Faz Design, um espaço dedicado à produção de mobiliário e objetos utilitários desenvolvidos por designers que têm o território pernambucano como principal inspiração.

Com curadoria do designer caruaruense Fabio Melo, o salão apresenta 39 trabalhos distribuídos em três categorias: Móveis e ou Objetos Utilitários Seriados, Móveis e ou Objetos Utilitários Artesanais e Design Inovador. As peças foram selecionadas a partir de critérios como criatividade, originalidade e conexão com a cultura pernambucana, reunindo artistas de cidades como Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paudalho, Belo Jardim, Tracunhaém e também do Rio de Janeiro.

Segundo a diretora executiva da Fenearte, Camila Bandeira, a iniciativa amplia o diálogo entre diferentes segmentos da economia criativa.

"Neste segundo ano do Salão Pernambuco Faz Design, a Fenearte fortalece o diálogo entre os setores do artesanato e do design. São criações e mercados que caminham lado a lado, quando não juntos. E, por isso, a nossa aposta em abrir espaço para que os designers estejam na feira. Nisso, a Fenearte vai se consolidando enquanto Maior Feira de Artesanato da América Latina, mas também como o grande evento de Economia Criativa que é para o artesanato e outras linguagens. Certamente, o salão na Fenearte está escrevendo boas linhas para a história do nosso design", destacou.

A exposição reúne majoritariamente profissionais pernambucanos, que representam 80% dos participantes, enquanto os demais expositores apresentam trabalhos inspirados na cultura, na paisagem e nos saberes do Estado.

Entre as obras premiadas estão Jogo Americano Maracatu, de Inês Rache, vencedora na categoria Objeto Inovador, Bichos Estranhos, de Clécio Lacerda, vencedora em Objeto Artesanal, Vaso Castiçal Vértice, de Rafael Brandão, eleito o melhor Objeto Seriado, e Poltrona Bodeira, de Gumercindo Pereira Filho, vencedora na categoria Mobiliário Artesanal.

Para o curador Fabio Melo, o salão nasceu para valorizar o design produzido em Pernambuco e sua forte identidade cultural.

"O salão surgiu da necessidade de mostrar o design pernambucano e o quanto o território influencia na construção dos objetos e no mobiliário pessoal. Aqui tem muitas peças inspiradas, seja na arquitetura, na música, na gastronomia, ou em algum saber pernambucano. O intuito deste salão é mostrar Pernambuco como fonte de inspiração para essas criações. O salão é dividido em duas categorias, mobiliário e objeto, e dentro dessas categorias, três subcategorias. Esse ano tivemos um grande aumento de inscrições, 85% a mais que o ano passado", disse.

Imagem do curador Fabio Melo - Rafael Aroeira

Designers concorrem a premiação e projeção nacional

Além de funcionar como uma vitrine para novos talentos, o Salão Pernambuco Faz Design também busca incentivar o setor. Os designers mais votados durante a Fenearte concorrem a uma premiação superior a R$ 7 mil.

Os seis vencedores ainda garantem participação na Semana Criativa de Tiradentes, em Minas Gerais, que será realizada entre os dias 15 e 18 de outubro de 2026. A iniciativa busca ampliar a visibilidade dos profissionais pernambucanos e fortalecer sua inserção no cenário nacional do design.

Homenagem aos mestres do couro

Nesta edição, a Fenearte também presta homenagem aos seleiros pernambucanos com o tema "Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma". A proposta valoriza artesãos que transformam o couro em peças que preservam tradições e impulsionam a economia criativa.

Entre os homenageados estão Zé Venceslau, referência do Ciclo do Couro de Exu, Irineu do Mestre, da Fazenda Cacimbinha, em Salgueiro, conhecido pelos "bonéus" usados pelo cantor João Gomes, Fafá Belém, pioneira na utilização do couro de tilápia em Petrolândia, além dos seleiros de Cachoeirinha e de designers e estilistas que utilizam o couro como elemento marcante da moda autoral pernambucana.

Feira reforça acessibilidade e transporte gratuito

A Fenearte mantém ações voltadas à inclusão, oferecendo visitas guiadas com acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência visual, pessoas neurodivergentes e pessoas surdas ou ensurdecidas.

Para facilitar o deslocamento do público, a organização disponibiliza novamente traslados gratuitos saindo dos shoppings Recife, RioMar, Plaza, Tacaruna e Patteo. Nesta edição, o desembarque acontece em um novo terminal de passageiros instalado no Pernambuco Centro de Convenções, oferecendo mais conforto e acessibilidade aos visitantes.

26ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Quando: 08 a 19 de julho de 2026

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários:

Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h

Ingressos:

Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

À venda pelo site Evenyx e nas unidades das lojas do Artesanato de Pernambuco no Edifício Palazzo Itália (Bairro do Recife) e nos shoppings Recife e Tacaruna.

Também são pontos de venda as unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, além de Porto de Galinhas e João Pessoa), da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru) e da Crosby (Piedade e nos shoppings Costa Dourada, Guararapes, Patteo e Recife), além do quiosque Parcele Aqui no Vitória Park Shopping (Vitória de Santo Antão).

Em breve, o público poderá adquirir no site www.fenearte.pe.gov.br.