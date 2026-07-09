Sesc Santa Rita promove Feira de Sustentabilidade no centro do Recife
Evento reúne artesanato, acessórios, gastronomia e produtos sustentáveis no dia 10 de julho, com entrada gratuita
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O Sesc Santa Rita realiza, nesta sexta-feira (10/7), nova edição da Feira de Sustentabilidade, iniciativa que incentiva o consumo consciente e valoriza o trabalho de pequenos empreendedores comprometidos com práticas sustentáveis.
Aberta ao público, a programação acontece das 10h às 14h30, na unidade localizada no Cais de Santa Rita, no bairro de São José, área central do Recife.
Durante a feira, o público poderá conhecer e adquirir artesanato, acessórios, alimentos e outros produtos desenvolvidos por expositores que utilizam a criatividade e a responsabilidade socioambiental como parte de seus processos de produção.
A iniciativa busca aproximar consumidores e produtores locais, estimulando práticas que contribuem para a geração de renda, a economia criativa e o fortalecimento de hábitos de consumo mais conscientes.
Serviço - Feira de Sustentabilidade
- Data: 10 de julho (sexta-feira)
- Horário: das 10h às 14h30
- Local: Sesc Santa Rita – Rua Cais de Santa Rita, 156, São José, Recife
- Entrada: gratuita
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