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Sesc Santa Rita promove Feira de Sustentabilidade no centro do Recife

Evento reúne artesanato, acessórios, gastronomia e produtos sustentáveis no dia 10 de julho, com entrada gratuita

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/07/2026 às 21:48
Sesc Santa Rita promove Feira de Sustentabilidade no centro do Recife
Sesc Santa Rita promove Feira de Sustentabilidade no centro do Recife - Divulgação/Sesc

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O Sesc Santa Rita realiza, nesta sexta-feira (10/7), nova edição da Feira de Sustentabilidade, iniciativa que incentiva o consumo consciente e valoriza o trabalho de pequenos empreendedores comprometidos com práticas sustentáveis.

Aberta ao público, a programação acontece das 10h às 14h30, na unidade localizada no Cais de Santa Rita, no bairro de São José, área central do Recife.

Durante a feira, o público poderá conhecer e adquirir artesanato, acessórios, alimentos e outros produtos desenvolvidos por expositores que utilizam a criatividade e a responsabilidade socioambiental como parte de seus processos de produção.

A iniciativa busca aproximar consumidores e produtores locais, estimulando práticas que contribuem para a geração de renda, a economia criativa e o fortalecimento de hábitos de consumo mais conscientes. 

Serviço - Feira de Sustentabilidade

  • Data: 10 de julho (sexta-feira)
  • Horário: das 10h às 14h30
  • Local: Sesc Santa Rita – Rua Cais de Santa Rita, 156, São José, Recife
  • Entrada: gratuita

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