Noivas vivem experiência exclusiva de confeitaria com Cássia Pereira no RioMar Recife
Ação exclusiva promovida pela feira Até Que Enfim reuniu cerca de 20 participantes em aula prática no Espaço 46. Veja como foi o evento.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Cerca de 20 noivas participaram de uma experiência especial de confeitaria promovida no Espaço 46, do Shopping RioMar Recife, sob o comando da confeiteira Cássia Pereira, referência na produção do tradicional Bolo de Noiva Pernambucano.
Ver essa foto no Instagram
A ação foi promovida pela Feira de Casamentos Até Que Enfim, comandada por Nina Queiroz e Roger Mansur. A segunda edição da feira acontece nos dias 31 de julho e 1º e 2 de agosto.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Durante o encontro, as participantes acompanharam uma aula compacta de confeitaria e, em seguida, colocaram a mão na massa para confeccionar uma versão em miniatura do próprio bolo de casamento.
Para tornar a experiência ainda mais personalizada, cada noiva enviou previamente uma foto do bolo escolhido para a cerimônia e informou o sabor desejado.
Com essas informações, Cássia preparou individualmente os mini bolos e disponibilizou elementos decorativos inspirados em cada projeto, permitindo que cada participante reproduzisse sua criação e a levasse para casa.
Com mais de 30 anos de atuação na confeitaria, Cássia Pereira é reconhecida como uma das principais especialistas em bolo de noiva em Pernambuco e já participou do programa de Ana Maria Braga, na TV Globo.
O evento também contou com a parceria do fotógrafo Andrey Lucas, responsável pelos registros da ação, e da Stilo Festas, que assinou o mobiliário utilizado na ambientação.