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Noivas vivem experiência exclusiva de confeitaria com Cássia Pereira no RioMar Recife

Ação exclusiva promovida pela feira Até Que Enfim reuniu cerca de 20 participantes em aula prática no Espaço 46. Veja como foi o evento.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/07/2026 às 23:15
Noivas vivem experiência exclusiva de confeitaria com Cássia Pereira no RioMar Recife
Noivas vivem experiência exclusiva de confeitaria com Cássia Pereira no RioMar Recife - Foto: Andrey Lucas

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Cerca de 20 noivas participaram de uma experiência especial de confeitaria promovida no Espaço 46, do Shopping RioMar Recife, sob o comando da confeiteira Cássia Pereira, referência na produção do tradicional Bolo de Noiva Pernambucano.

 
 
 
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A ação foi promovida pela Feira de Casamentos Até Que Enfim, comandada por Nina Queiroz e Roger Mansur. A segunda edição da feira acontece nos dias 31 de julho e 1º e 2 de agosto.

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Durante o encontro, as participantes acompanharam uma aula compacta de confeitaria e, em seguida, colocaram a mão na massa para confeccionar uma versão em miniatura do próprio bolo de casamento.

Para tornar a experiência ainda mais personalizada, cada noiva enviou previamente uma foto do bolo escolhido para a cerimônia e informou o sabor desejado.

Com essas informações, Cássia preparou individualmente os mini bolos e disponibilizou elementos decorativos inspirados em cada projeto, permitindo que cada participante reproduzisse sua criação e a levasse para casa.

Com mais de 30 anos de atuação na confeitaria, Cássia Pereira é reconhecida como uma das principais especialistas em bolo de noiva em Pernambuco e já participou do programa de Ana Maria Braga, na TV Globo.

O evento também contou com a parceria do fotógrafo Andrey Lucas, responsável pelos registros da ação, e da Stilo Festas, que assinou o mobiliário utilizado na ambientação.

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