Noivas vivem experiência exclusiva de confeitaria com Cássia Pereira no RioMar Recife

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Ação exclusiva promovida pela feira Até Que Enfim reuniu cerca de 20 participantes em aula prática no Espaço 46. Veja como foi o evento.

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Cerca de 20 noivas participaram de uma experiência especial de confeitaria promovida no Espaço 46, do Shopping RioMar Recife, sob o comando da confeiteira Cássia Pereira, referência na produção do tradicional Bolo de Noiva Pernambucano.

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A ação foi promovida pela Feira de Casamentos Até Que Enfim, comandada por Nina Queiroz e Roger Mansur. A segunda edição da feira acontece nos dias 31 de julho e 1º e 2 de agosto.

Durante o encontro, as participantes acompanharam uma aula compacta de confeitaria e, em seguida, colocaram a mão na massa para confeccionar uma versão em miniatura do próprio bolo de casamento.

Para tornar a experiência ainda mais personalizada, cada noiva enviou previamente uma foto do bolo escolhido para a cerimônia e informou o sabor desejado.

Com essas informações, Cássia preparou individualmente os mini bolos e disponibilizou elementos decorativos inspirados em cada projeto, permitindo que cada participante reproduzisse sua criação e a levasse para casa.

Com mais de 30 anos de atuação na confeitaria, Cássia Pereira é reconhecida como uma das principais especialistas em bolo de noiva em Pernambuco e já participou do programa de Ana Maria Braga, na TV Globo.

O evento também contou com a parceria do fotógrafo Andrey Lucas, responsável pelos registros da ação, e da Stilo Festas, que assinou o mobiliário utilizado na ambientação.