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Museu do Estado de Pernambuco recebe a exposição "Forquilha", de Fernando Duarte e Fernando Augusto

Mostra com curadoria de Guilherme Moraes reúne mais de 100 obras inéditas dos artistas Fernando Duarte e Fernando Augusto. Veja os detalhes.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/07/2026 às 22:43
Fernando Duarte e Fernando Augusto no MEPE
Fernando Duarte e Fernando Augusto no MEPE - Divulgação/MEPE

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O MEPE - Museu do Estado de Pernambuco inaugura, no dia 23 de julho, às 19h, a exposição Forquilha, que reúne mais de 100 obras da produção recente dos artistas Fernando Duarte e Fernando Augusto.

Com curadoria de Guilherme Moraes, a mostra nasce do encontro entre o trabalho dos dois pintores, que compartilham uma trajetória de convivência e diálogo no cenário das artes visuais e da cultura pernambucana.

Embora apresentada como uma única exposição, Forquilha é composta por dois conjuntos de obras que preservam a autonomia de cada artista.

 
 
 
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"Na verdade, são como duas exposições realizadas conjuntamente", explica Fernando Augusto. "São dois conjuntos diferentes, duas preocupações e duas leituras da realidade.

O resultado nos deixou muito felizes, porque existe uma unidade de intenções, mesmo sendo trabalhos completamente diferentes sobre o mundo."

Para estabelecer uma leitura que aproximasse essas duas produções sem apagar suas diferenças, os artistas convidaram o curador Guilherme Moraes.

Em seu texto curatorial, Moraes propõe a forquilha como metáfora para a exposição. Tradicionalmente utilizada para localizar água subterrânea, a ferramenta simboliza a busca por conexões invisíveis, revelando os "veios subterrâneos" que unem duas trajetórias distintas.

Divulgação/MEPE
Obra de Fernando Augusto - Divulgação/MEPE

Divulgação/MEPE
Obra de Fernando Duarte - Divulgação/MEPE

A pintura de Fernando Duarte concentra-se na figura humana como espaço de condensação das tensões contemporâneas. O artista desenvolve uma produção marcada pelo equilíbrio entre gesto, racionalidade e experimentação cromática, em que personagens de expressão contida convivem com uma paleta vibrante.

Já Fernando Augusto constrói paisagens de caráter atmosférico, habitadas por animais, elementos naturais e figuras simbólicas. Suas composições exploram relações entre memória, território, natureza e imaginação, criando ambientes em que a cor e a matéria pictórica assumem protagonismo.

O título da exposição surgiu justamente da percepção de que as duas pesquisas caminham lado a lado, mantendo suas diferenças, mas compartilhando um mesmo território de investigação.

"A gente pensou na forquilha porque ela representa um esforço conjunto. Hoje ninguém faz nada sozinho", explica Fernando Duarte.

"Além de ser um instrumento ligado à agricultura, muito presente na cultura nordestina, ela também é usada para encontrar água. Gostamos dessa ideia de descobrir aquilo que está escondido sob a superfície."

Com trajetórias consolidadas tanto na produção artística quanto na atuação cultural em Pernambuco,

Fernando Duarte e Fernando Augusto apresentam, em Forquilha, um recorte significativo de suas pesquisas recentes, reafirmando a pintura como espaço de reflexão sobre memória, experiência e imaginação no mundo contemporâneo.

A exposição permanece em cartaz no Museu do Estado de Pernambuco até o dia 23 de agosto.

SERVIÇO Exposição: Forquilha

  • Artistas: Fernando Duarte e Fernando Augusto
  • Curadoria: Guilherme Moraes
  • Abertura: 23 de julho de 2026, às 19h
  • Período de visitação: até 23 de agosto de 2026
  • Local: MEPE - Museu do Estado de Pernambuco (Av. Rui Barbosa, 960 - Graças, Recife - PE)
  • Horários de visitação: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h.
  • Fechado às segundas-feiras.

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