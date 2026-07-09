Groundation desembarca no Classic Hall em novembro ao lado de Planta & Raiz e Ponto de Equilíbrio no Festival Miçanga
Festival Miçanga reúne grandes nomes do reggae nacional e internacional no Classic Hall no dia 21 de novembro; ingressos já estão à venda.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Os fãs de reggae já têm encontro marcado em Pernambuco. No dia 21 de novembro, o Festival Miçanga retorna ao Classic Hall reunindo três dos maiores nomes do gênero em uma noite especial: Groundation, Planta & Raiz e Ponto de Equilíbrio.
Os ingressos já estão à venda na Bilheteria Digital e na bilheteria do Classic Hall.
Diretamente dos Estados Unidos, o Groundation volta ao Brasil trazendo toda a sua sonoridade única, que mistura reggae roots, jazz e improvisações, em um espetáculo conhecido pela alta qualidade musical.
A banda, que conquistou admiradores em diversos países, promete uma apresentação repleta de clássicos que marcaram sua trajetória e consolidaram seu nome como uma das maiores referências do reggae mundial.
Completando o line-up, o Planta & Raiz sobe ao palco com sucessos como "Com Certeza", "Aquele Lugar" e "Filho do Leão", enquanto o Ponto de Equilíbrio apresenta os grandes clássicos que fizeram da banda um dos principais nomes do reggae brasileiro.
O Festival Miçanga promete mais uma edição histórica no Classic Hall, reunindo milhares de fãs em uma celebração dedicada à música, à paz e à energia característica do reggae. Os ingressos seguem à venda na Bilheteria Digital e na bilheteria do Classic Hall.