Groundation desembarca no Classic Hall em novembro ao lado de Planta & Raiz e Ponto de Equilíbrio no Festival Miçanga

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Festival Miçanga reúne grandes nomes do reggae nacional e internacional no Classic Hall no dia 21 de novembro; ingressos já estão à venda.

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Os fãs de reggae já têm encontro marcado em Pernambuco. No dia 21 de novembro, o Festival Miçanga retorna ao Classic Hall reunindo três dos maiores nomes do gênero em uma noite especial: Groundation, Planta & Raiz e Ponto de Equilíbrio.

Os ingressos já estão à venda na Bilheteria Digital e na bilheteria do Classic Hall.

Diretamente dos Estados Unidos, o Groundation volta ao Brasil trazendo toda a sua sonoridade única, que mistura reggae roots, jazz e improvisações, em um espetáculo conhecido pela alta qualidade musical.

A banda, que conquistou admiradores em diversos países, promete uma apresentação repleta de clássicos que marcaram sua trajetória e consolidaram seu nome como uma das maiores referências do reggae mundial.

Completando o line-up, o Planta & Raiz sobe ao palco com sucessos como "Com Certeza", "Aquele Lugar" e "Filho do Leão", enquanto o Ponto de Equilíbrio apresenta os grandes clássicos que fizeram da banda um dos principais nomes do reggae brasileiro.

O Festival Miçanga promete mais uma edição histórica no Classic Hall, reunindo milhares de fãs em uma celebração dedicada à música, à paz e à energia característica do reggae. Os ingressos seguem à venda na Bilheteria Digital e na bilheteria do Classic Hall.