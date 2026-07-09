Festival Ginga Recife reúne Wiu, Kevin O Chris e mais nove atrações neste sábado
Evento no Mirante do Paço terá dois palcos simultâneos e mais nove atrações; programação segue até 18 de julho com nomes surpresa.
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A eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo não encerrou a programação do Festival Ginga Recife.
Consolidado como um dos maiores projetos de entretenimento do Mundial e realizado simultaneamente em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Natal e Miami, o evento segue movimentando o Mirante do Paço.
Neste sábado (11), a partir das 17h, o público poderá conferir uma programação distribuída em dois palcos. No Palco Ginga, sobem ao palco Wiu, Kevin O Chris, Sheldon, Rafa Mesquita e Math Gomes. Já o Palco Barchef recebe Mau Lopes, SoundsByMaul, Dagga, DJ Damata, Infavermelho e The Bullet.
A programação do Ginga Recife continua no dia 17 de julho com o Batuk, festival de música eletrônica realizado em parceria com a AUMMA, reunindo dois palcos simultâneos e 14 artistas confirmados.
O encerramento acontece em 18 de julho, com uma grande festa que contará com uma atração surpresa, ainda mantida em sigilo pela organização. Os ingressos para todas as próximas edições já estão à venda no Sympla.
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