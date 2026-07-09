Festival Ginga Recife reúne Wiu, Kevin O Chris e mais nove atrações neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento no Mirante do Paço terá dois palcos simultâneos e mais nove atrações; programação segue até 18 de julho com nomes surpresa.

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A eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo não encerrou a programação do Festival Ginga Recife.

Consolidado como um dos maiores projetos de entretenimento do Mundial e realizado simultaneamente em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Natal e Miami, o evento segue movimentando o Mirante do Paço.

Neste sábado (11), a partir das 17h, o público poderá conferir uma programação distribuída em dois palcos. No Palco Ginga, sobem ao palco Wiu, Kevin O Chris, Sheldon, Rafa Mesquita e Math Gomes. Já o Palco Barchef recebe Mau Lopes, SoundsByMaul, Dagga, DJ Damata, Infavermelho e The Bullet.

A programação do Ginga Recife continua no dia 17 de julho com o Batuk, festival de música eletrônica realizado em parceria com a AUMMA, reunindo dois palcos simultâneos e 14 artistas confirmados.

O encerramento acontece em 18 de julho, com uma grande festa que contará com uma atração surpresa, ainda mantida em sigilo pela organização. Os ingressos para todas as próximas edições já estão à venda no Sympla.



