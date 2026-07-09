fechar
Agenda |

Festival Ginga Recife reúne Wiu, Kevin O Chris e mais nove atrações neste sábado

Evento no Mirante do Paço terá dois palcos simultâneos e mais nove atrações; programação segue até 18 de julho com nomes surpresa.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/07/2026 às 23:02
Festival Ginga Recife reúne Wiu, Kevin O Chris e mais nove atrações neste sábado
Festival Ginga Recife reúne Wiu, Kevin O Chris e mais nove atrações neste sábado - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo não encerrou a programação do Festival Ginga Recife.

Consolidado como um dos maiores projetos de entretenimento do Mundial e realizado simultaneamente em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Natal e Miami, o evento segue movimentando o Mirante do Paço.

Neste sábado (11), a partir das 17h, o público poderá conferir uma programação distribuída em dois palcos. No Palco Ginga, sobem ao palco Wiu, Kevin O Chris, Sheldon, Rafa Mesquita e Math Gomes. Já o Palco Barchef recebe Mau Lopes, SoundsByMaul, Dagga, DJ Damata, Infavermelho e The Bullet.

A programação do Ginga Recife continua no dia 17 de julho com o Batuk, festival de música eletrônica realizado em parceria com a AUMMA, reunindo dois palcos simultâneos e 14 artistas confirmados.

O encerramento acontece em 18 de julho, com uma grande festa que contará com uma atração surpresa, ainda mantida em sigilo pela organização. Os ingressos para todas as próximas edições já estão à venda no Sympla.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


Leia também

Sesc Santa Rita promove Feira de Sustentabilidade no centro do Recife
AGENDA SOCIAL1

Sesc Santa Rita promove Feira de Sustentabilidade no centro do Recife
Groundation desembarca no Classic Hall em novembro ao lado de Planta & Raiz e Ponto de Equilíbrio no Festival Miçanga
FESTIV

Groundation desembarca no Classic Hall em novembro ao lado de Planta & Raiz e Ponto de Equilíbrio no Festival Miçanga

Compartilhe

Tags