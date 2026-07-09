Casa de Maria, do projeto Aria Social, leva à Fenearte coleção que celebra as raízes africanas e cultura pernambucana

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Assinada pela designer Luly Vianna, a coleção AfroRaízes: conexões pernambucanas reúne peças produzidas por mães e crianças do projeto Aria Social

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A Casa de Maria, do projeto Aria Social voltada ao empreendedorismo criativo e à valorização do artesanato, participa de mais uma edição da Fenearte com uma coleção inédita assinada pela designer, artista e pesquisadora Luly Vianna.

Intitulada AfroRaízes: conexões pernambucanas, a coleção propõe um encontro entre as tradições africanas e a cultura de Pernambuco, evidenciando como as heranças do continente africano influenciaram e enriqueceram a identidade cultural do Estado.

Reconhecida por seu trabalho como pesquisadora e curadora de marcas e do artesanato brasileiro, Luly Vianna desenvolveu uma coleção que traduz essa conexão por meio de peças autorais produzidas pelas mãos de mulheres que integram o projeto Aria Social.

Coleção AfroRaízes: conexões pernambucanas, da Casa de Maria - Crédito: TWOideias

O processo colaborativo fortalece a autenticidade de cada criação e transforma o fazer artesanal em uma ferramenta de inclusão, geração de renda e valorização da cultura.

Entre os produtos que o público poderá encontrar estão caixas, cestos e bolsas confeccionados com fios de algodão, chaveiros, porta-guardanapos, espelhos com molduras artesanais, bolsas em diferentes tamanhos, vasos, almofadas e pulseiras, todos desenvolvidos com cuidado, criatividade e identidade. O público poderá ter acesso a itens que custam a partir de R$ 10.

Para Cecilia Brennand, fundadora do Aria Social, a participação na feira representa uma oportunidade de ampliar o alcance do trabalho realizado pela Casa de Maria e dar visibilidade ao talento das mulheres atendidas pelo projeto.

Coleção AfroRaízes: conexões pernambucanas, da Casa de Maria - Crédito: TWOideias

"A Casa de Maria nasceu para mostrar que o artesanato pode transformar vidas. Cada peça carrega uma história de dedicação, aprendizado e superação, além de representar a força criativa das mulheres que fazem parte do Aria Social. Estar na Fenearte é celebrar a cultura pernambucana e, ao mesmo tempo, fortalecer o protagonismo feminino por meio da arte e do trabalho coletivo", afirma Cecilia Brennand.

A 26ª edição da Fenearte acontece de 8 a 19 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Durante a feira, a Casa de Maria estará localizada na Rua 18, estande 438.

