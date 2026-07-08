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Flávio Venturini comemora 50 anos de carreira com show no Recife

Com repertório de clássicos como "Todo azul do mar", "Espanhola" e "Linda juventude", turnê chega ao Teatro Guararapes dia 18 de setembro

Por Alice Lins Publicado em 08/07/2026 às 19:00
Flávio Venturini comemora 50 anos de carreira com show no Teatro Guararapes
Flávio Venturini comemora 50 anos de carreira com show no Teatro Guararapes - crédito @anchellfotografia

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Um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira, Flávio Venturini celebra 50 anos de carreira com turnê que roda o Brasil e aporta no Teatro Guararapes dia 18 de setembro, às 21h.

Integrante do lendário Clube da Esquina, da banda O Terço, cofundador do 14 Bis e, desde os anos 1990, em carreira solo, o mineiro apresentará sucessos que marcaram sua trajetória e que estiveram no mais recente álbum, "Minha história", em que repassou seus clássicos com nomes como Djavan, Ney Matogrosso, Jota Quest, Frejat, Guilherme Arantes, Vanessa da Mata e Ivete Sangalo.

Os ingressos, a partir de R$ 90, estão à venda na plataforma Cecon Tickets e na bilheteria do teatro.

O novo show traz canções eternas e que perpassam gerações, como “Todo azul do mar”, "Noites com sol”, “Espanhola”, “Nascente", “Besame”, “Céu de Santo Amaro", "Linda juventude" e "Mais uma vez”, composta em parceria com Renato Russo e um dos grandes hits da carreira.

A direção é do próprio Flávio Venturini, que estará acompanhado de Adriano Campagnani (baixo), Arthur Rezende (bateria) e Alexandre Lopes (guitarra e violões).

crédito @anchellfotografia
Flávio Venturini comemora 50 anos de carreira com show no Teatro Guararapes - crédito @anchellfotografia

SERVIÇO

  • Flávio Venturini - 50 Anos de Carreira
  • Dia 18 de setembro de 2026 (sexta-feira), às 21h
  • Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco
  • Informações: (81) 4042-8400

Ingressos:

  • Plateia Especial: R$ 180 (social), R$ 280 e R$ 140 (meia)
  • Plateia: R$ 160 (social), R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia)
  • Balcão: R$ 120 (social), R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)
  • À venda no site CeconTickets e na bilheteria do teatro
  • Link: https://cecontickets.com.br/flavio-venturini-50-anos__3592

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