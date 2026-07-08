Festival Pintando o 7 ocupa a Caixa Cultural Recife com espetáculos de dança, teatro e oficinas

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De 10 a 26 de julho, o Festival reúne grupos de Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro em programação para crianças e famílias

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A CAIXA Cultural Recife recebe, de 10 a 26 de julho de 2026 (de sexta a domingo), o Festival Pintando o 7 – Atividades Culturais para Família. Em sua 12ª edição, o projeto transforma as férias escolares em uma experiência única, reunindo espetáculos de dança, teatro, oficinas artísticas e colóquios voltados para crianças, famílias, educadores e artistas.

Este ano, o grande destaque é a ampliação dos serviços oferecidos ao público, com programação acessível e diversificada, que valoriza a formação cultural das infâncias.

O evento reúne atrações de Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro e, também, o Colóquio de Teatro e Dança para as Infâncias Pintando o 7, espaço de debate e troca de saberes entre artistas, pesquisadores e produtores sobre os desafios e perspectivas da produção artística para crianças.

Os espetáculos acontecem às sextas, sábados e domingos, com oficinas e ações formativas que promovem a criatividade e a aproximação entre público, família e artistas.

QUATRO LUAS - CRÉDITO/MORGANA NARJARA

Programação:



A programação inicia na sexta-feira (10), às 10h30, com a oficina Dramaturgias, ministrada por Jhoao Junnior (RN/SP), que vai trabalhar jogos de escrita entre pais e filhos, seguida pelo espetáculo “A Botija: Um pequeno inventário de histórias fantásticas do Nordeste brasileiro”, às 15h, com a Cia.

Fabulinhando (RN/SP). Inspirada na literatura oral sertaneja, a montagem faz uma jornada por encantarias, personagens e histórias recolhidas junto a moradores do sertão nordestino, valorizando a memória coletiva, a oralidade e os saberes populares. A peça terá sessões duplas, no sábado (11) e domingo (12), às 11h e às 15h.

Na sexta-feira (17), a partir das 10h30, o público poderá participar da oficina “Danças Populares do Nordeste”, com Angela Fischer e Angélica Madureira, do Balé Popular do Recife. A atividade promove uma imersão em manifestações culturais como frevo, maracatu, caboclinhos, coco, ciranda e cavalo-marinho.

A programação traz a peça “Quatro Luas”, do O Bando Coletivo de Teatro (PE), inspirada no universo poético de Federico García Lorca, com apresentações na sexta-feira (17), às 15h, e no sábado (18), sessão dupla às 11h e às 15h.

O espetáculo “Nordeste – A Dança do Brasil”, do Balé Popular do Recife, celebra a diversidade das manifestações culturais nordestinas por meio da dança e da música com apresentações no domingo (19 de julho), às 11h e às 15h.

A terceira semana apresenta uma das grandes novidades desta edição: o Colóquio de Teatro e Dança para as Infâncias Pintando o 7, na quarta-feira (22), no horário das 10h às 12h e das 14h às 17h. O encontro é voltado para artistas, pesquisadores, gestores culturais, educadores e estudantes para debater temas relacionados à produção artística para crianças, formação de plateias, processos criativos, acessibilidade, diversidade cultural e políticas voltadas às infâncias. As inscrições são gratuitas pelo Site da CAIXA Cultural.

Para o curador do Festival Pintando o 7, Rudimar Constâncio, investir em programação artística para crianças significa investir na formação humana e cultural da sociedade. “O teatro para crianças é uma coisa muito séria.

Muitas vezes existe a falsa ideia de que produzir para a infância exige menos rigor artístico, quando acontece exatamente o contrário. A criança é um público extremamente sensível, atento e verdadeiro. Por isso, é fundamental oferecer espetáculos de qualidade, que respeitem sua inteligência, sua imaginação e sua capacidade de refletir sobre o mundo. Formar esse público hoje significa contribuir para a construção dos espectadores, artistas e cidadãos do futuro”, afirma.

Na sexta (24), a partir das 10h30, será realizada a oficina “Como se transformar em Super-Herói e Super-Heroína”, ministrada pelo artista carioca Júnior Dantas. Inspirada no espetáculo “O Pequeno Herói Preto”, a atividade utiliza jogos teatrais, desenho, música e contação de histórias para estimular criatividade, autoestima e pertencimento.

O premiado espetáculo “O Pequeno Herói Preto” encerra a programação do festival trazendo a história de Super Nagô, um menino que descobre seus poderes por meio de sua ancestralidade, da família e da cultura negra, com apresentações na sexta (24), às 15h, e no sábado (25) e domingo (26), sessão dupla, às 11h e às 15h.

O Festival Pintando o 7 tem ingressos a preços acessíveis (R$30 e R$15) e classificação livre. Aos sábados, os espetáculos contarão com tradução em libras e bate-papo com os artistas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da CAIXA Cultural ou na bilheteria, a partir do dia 3 de julho (sexta-feira), para o espetáculo da primeira semana.

Serviço:



[FESTIVAL] FESTIVAL PINTANDO O 7 – ATIVIDADES CULTURAIS PARA FAMÍLIA

