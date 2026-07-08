Capiba tem acervo tombado e será homenageado este mês em musical em SP

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Renomado compositor pernambucano Capiba teve seu acervo reconhecido como patrimônio cultural do Estado e será homenageado em musical em São Paulo

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Ele é considerado um dos maiores nomes da música brasileira, autor de mais de 200 composições entre frevos, sambas, maracatus, valsas e canções. Mês passado, teve o seu acervo reconhecido como patrimônio cultural pelo governo do Estado. Este mês, Capiba, o compositor e maestro pernambucano, será relembrado em São Paulo, em um festival premiado.

Após uma turnê de sucesso pelo Nordeste e Sudeste, a montagem “Capiba, pelas ruas eu vou” retorna ao Sudeste, entre os próximos dias 24 e 26 de julho, no Teatro B32, no coração financeiro de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, no bairro do Itaim Bibi.

A iniciativa é do Projeto Aria Social, que há 36 anos promove a inclusão social por meio da arte. A apresentação contará com o apoio do escritório Queiroz Cavalcanti Advocacia, que incentiva ações culturais e projetos de impacto social voltados à formação e ao desenvolvimento humano.

Capiba é tombado e será homenageado em SP - Divulgação/Aria Social

São 43 bailarinos-cantores em palco, interpretando a trajetória e a obra do artista, ao som de uma orquestra de câmara executando música ao vivo, em uma produção que une música, dança e teatro. A direção geral é de Cecilia Brennand e a direção musical e regência é de Rosemary Oliveira. Já a direção artística, roteiro e coreografia fica com Ana Emilia Freire. A classificação do espetáculo é livre.

Mais de 33 mil espectadores

A apresentação já foi assistida por mais de 33 mil espectadores e recebeu elogios da crítica especializada sobre o maior símbolo do frevo pernambucano, que nasceu em 1904 e faleceu em 1997. Já se passaram mais de 20 anos de sua morte, mas suas composições ainda ecoam e fazem sucesso.

Pela importância, o surubinense deixou mais de cinco mil itens, entre partituras, manuscritos, fotografias, discos, gravações sonoras, livros, instrumentos musicais e outros documentos.

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