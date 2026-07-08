Agenda: Confira o que fazer no Recife, Região Metropolitana e interior de Pernambuco de 08 a 12/07

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Programação entre 8 e 12 de julho tem Fenearte, Festival de Inverno de Garanhuns, teatro, samba, forró e atrações para toda a família.

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Quem procura programação cultural para aproveitar o fim de semana em Pernambuco terá uma agenda repleta de opções entre os dias 8 e 12 de julho.

Programação de férias julho 2026 no Recife

O período reúne eventos para todos os públicos, com destaque para a abertura da 26ª Fenearte, shows, espetáculos teatrais, festas, programação infantil e o início do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), um dos maiores eventos multiculturais do país.

A programação começa com a 26ª Fenearte, realizada entre os dias 8 e 19 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco.

Considerada a maior feira de artesanato da América Latina, o evento reúne milhares de peças produzidas por artesãos brasileiros e internacionais, além de exposições, gastronomia, desfiles, oficinas e atrações culturais.

Na sexta-feira (10), às 18h30, o Projeto Seis e Meia leva ao palco do Teatro do Parque um encontro entre Alaíde Costa, Ayrton Montarroyos e o Conjunto Maravilha. Mais tarde, às 20h, o Empório Barrozo recebe o Fuá do Forrobodó, com shows de Cordeando, participação de Januária e Mirna Mara.

Também às 20h, o Teatro Apolo recebe o espetáculo "Quaresma", inspirado na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. A montagem retorna aos palcos após conquistar o prêmio de Melhor Ator no Janeiro de Grandes Espetáculos e terá apenas duas apresentações, na sexta e no sábado.

Já às 21h, o Brilho Cultural, no bairro de Santo Antônio, promove a primeira edição do Noites Analógicas, reunindo apresentações de Totonho e os Cabra, Anjo Gabriel, Abulidu, Buguinha Dub, convidados especiais e discotecagem em vinil.

O sábado (11) também será movimentado. Às 16h, acontece o Samba Pra Cima, no Empório Barrozo. Às 17h, a Rua dos Amores recebe a festa Fervo. Às 20h, o Terra Polo Cultural promove o Samba no Sereno, enquanto o espetáculo "Quaresma" faz sua última apresentação no Teatro Apolo.

Para quem gosta de festas, a programação continua durante a noite com o Bloco do Eu Sozinho, no Estelita, a partir das 22h, e o evento Te Esqueci no Brega, às 23h, na Biruta.

No domingo (12), às 16h, o Paço do Frevo recebe o cantor e compositor Jorge Mautner. Já o Teatro RioMar apresenta o clássico infantil "Os Saltimbancos", em sessões especiais para toda a família.

Festival de Inverno de Garanhuns começa com grandes atrações

Quem pretende viajar para o Agreste poderá aproveitar a abertura do 34º Festival de Inverno de Garanhuns, que segue até o dia 26 de julho com mais de 20 polos culturais.

A primeira semana já reúne nomes de destaque da música brasileira. Na quinta-feira (9), sobem ao palco Sheldon, Ciel Rodrigues, Raphaela Santos e Zezo. Na sexta (10), a chamada Noite das Mulheres reúne Flay, Joyce Alane, Adriana Calcanhotto, Alcione e Paula Fernandes.

No sábado (11), a programação será dedicada ao pop e rock, com apresentações de Hey Folks, Delacruz, Anavitória, Jota Quest e Luísa Sonza. Já o domingo (12) será marcado pelo samba e pagode, com Alexandre Pires, Thiaguinho, além de Mirelly Araújo e Amor Eterno.

Com opções que vão do artesanato à música, passando pelo teatro, cultura popular e festivais, o fim de semana promete agradar moradores e turistas em diferentes regiões de Pernambuco.