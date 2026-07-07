Show gratuito antecipa comemoração do Dia do Rock no Recife
Show gratuito de Mr. Elvis celebra o legado do Rei do Rock no Shopping ETC, nos Aflitos, com clássicos que marcaram gerações. Confira!
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Antecipando as comemorações pelo Dia Mundial do Rock, o cantor pernambucano Mr. Elvis, conhecido por suas apresentações em homenagem a Elvis Presley, realiza um show tributo ao artista no próximo sábado (11), no Shopping ETC, nos Aflitos. A apresentação é gratuita, aberta ao público, e acontece a partir das 12h, no piso principal do shopping.
"O Dia Mundial do Rock é uma data que une gerações, e não há homenagem melhor do que reviver os clássicos de Elvis Presley bem aqui, pertinho de quem mora ao nosso redor", reforça Gildo Marcelino, coordenador de marketing do Shopping ETC, ao destacar a proposta do centro de compras de aproximar a comunidade e estimular o acesso à cultura e ao entretenimento.
Conhecido como o Rei do Rock, Elvis Presley segue reunindo admiradores com músicas que atravessam gerações. Mr. Elvis é um desses exemplos. O artista pernambucano lidera uma banda local em tributo ao cantor, criada em 2013, e mantém viva a obra de um dos maiores ícones da música mundial.
No show do Mr. Elivis, o público pode esperar grandes clássicos, composições como “Suspicious Minds”, “Always on my Mind” e “Love Me Tender” estão no repertório. Uma curiosidade que não é mais novidade para quem o conhece, é que o próprio vocalista reproduz o figurino e as performances características do artista, com repertório de covers fiéis aos clássicos de Presley.
Um recente levantamento do Ecad destacou que a música gravada por Elvis Presley mais tocada no Brasil nos últimos 10 anos foi "Suspicious Minds", seguida de Always On My Mind", "Love Me Tender", "Burning Love", "Kiss Me Quick", "Hound Dog", "Bridge Over Troubled Water", "Don't Be Cruel", "Blue Suede Shoes" e "Sylvia".
SERVIÇO:
- Show tributo a Elvis Presley - Dia Mundial do Rock
- Quando: sábado, 11 de julho
- Horário: a partir das 12h
- Local: Shopping ETC — praça de alimentação
- Endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos, Recife
- Entrada: gratuita
- Informações: (81) 3243.8212 e @shoppingetcoficial