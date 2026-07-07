Programação da Fenearte inclui oficinas gratuitas de cerâmica, bordado, gravura e biojoias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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As atividades serão realizadas em sete salas de oficinas localizadas no mezanino do Centro de Convenções. Confira mais detalhes sobre as inscrições!

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Além de reunir milhares de artesãos e expressões culturais de todo o país, a 26ª Fenearte também será um espaço de aprendizado de técnicas e saberes artesanais.

Durante a programação da feira, que acontece desta quarta (8) a 19 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, o público poderá participar gratuitamente de 13 oficinas que abordam desde práticas tradicionais até experiências voltadas à sustentabilidade e à inovação no fazer manual.

As atividades serão realizadas em sete salas de oficinas localizadas no mezanino do Centro de Convenções. As inscrições serão feitas no próprio local, conforme a disponibilidade de vagas.

A programação reúne diferentes técnicas, materiais e expressões artísticas, como macramê, bordado, gravura, cerâmica, mamulengo, construção de instrumentos musicais e trabalhos desenvolvidos a partir de materiais recicláveis.

Entre os dias 8 e 13 de julho, os participantes poderão aprender a produzir biojoias utilizando casca de sururu, confeccionar um kit café artesanal em cerâmica, explorar técnicas de bordado, conhecer o universo do mamulengo por meio do Boi Balabá, criar esculturas em papel inspiradas no frevo pernambucano e experimentar processos de gravura com narrativas ligadas ao imaginário popular recifense.

Já de 14 a 19 de julho, a programação destaca oficinas voltadas à sustentabilidade, como a criação de brinquedos inspirados na La Ursa, fabricação de ganzás com materiais recicláveis e uma alternativa sustentável à gravura em metal. Também serão oferecidas atividades de modelagem de pratos no torno cerâmico, vivência em renda e construção de berimbaus.

Outra atração é a tradicional oficina das Linhas Pingouin, que acontecerá durante todo o período da feira, oferecendo atividades voltadas às técnicas artesanais com fios.

As oficinas da 26ª Fenearte serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 17h30 e das 18h às 21h. Aos sábados e domingos, os encontros acontecem das 13h às 16h e das 17h às 20h. A oficina das Linhas Pingouin seguirá diariamente nos horários de 14h30 às 17h30 e das 18h às 21h.

Programação da Fenearte inclui oficinas gratuitas de cerâmica, bordado, gravura e biojoias - Fenearte/Divulgação

PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS

De 8 a 13 de julho



Macramê e Sustentabilidade: Biojoias com Casca de Sururu – com Déborah Assunção



Faça seu Próprio Utilitário: Kit Café – com Ateliê Micaella Alcântara



Caderno de Pontos: Cartografias do Bordado – com Fernanda Regueira



Balabá – O Boi do Mamulengo – com Cida Lopes



Frevista Sustentável: Escultura em Papel Inspirada no Frevo Pernambucano – com Izaque Moreno



Gravura Alternativa: Narrativas Malassombradas do Recife – com Inabi Silva

De 14 a 19 de julho



A La Ursa Quer Sustentabilidade – com Gizely Leonardo



Modelagem de Pratos no Torno Cerâmico: Técnica e Prática – com Carol Melo



Rendeiras na Calçada – com Eli Cordeiro



O Berimbau Me Tocou: Oficina de Construção de Berimbaus – com Erivaldo Luiz



Construindo o Som, Vivenciando o Coco: Oficina de Musicalidade e Construção de Ganzá com

Materiais Recicláveis – com Gal Conti



Do Descarte à Arte: Alternativa Sustentável à Gravura em Metal – com Thalita Gomes

De 8 a 19 de julho



Técnicas com Linhas Pingouin



26ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato



Com o tema "Celeiros de Pernambuco: Ofício que Transforma", a 26ª Fenearte será realizada de 8 a 19 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. A feira reunirá mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores de Pernambuco, de outros estados brasileiros e do exterior, distribuídos em cerca de 700 espaços de comercialização.

Serviço



26ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato



Quando: 8 a 19 de julho de 2026



Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho – Olinda)



Horários



Segunda a sexta-feira: 14h às 22h



Sábados e domingos: 10h às 22h



Ingressos



Segunda a quinta-feira: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada)



Sexta-feira a domingo: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

À venda pelo site www.evenyx.com/26a-fenearte e nas unidades das lojas do Artesanato de Pernambuco no Edifício Palazzo Itália (Bairro do Recife) e nos shoppings Recife e Tacaruna.

Também são pontos de venda as unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e João Pessoa), da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru), da Crosby (Piedade e shoppings Costa Dourada, Guararapes, Patteo e Recife), da loja Crabolando (Plaza Shopping) e do quiosque Parcele Aqui, no Vitória Park Shopping, em Vitória de Santo Antão. Em breve, os ingressos também estarão disponíveis em www.fenearte.pe.gov.br.