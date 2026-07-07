Programação da Fenearte inclui oficinas gratuitas de cerâmica, bordado, gravura e biojoias
As atividades serão realizadas em sete salas de oficinas localizadas no mezanino do Centro de Convenções. Confira mais detalhes sobre as inscrições!
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Além de reunir milhares de artesãos e expressões culturais de todo o país, a 26ª Fenearte também será um espaço de aprendizado de técnicas e saberes artesanais.
Durante a programação da feira, que acontece desta quarta (8) a 19 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, o público poderá participar gratuitamente de 13 oficinas que abordam desde práticas tradicionais até experiências voltadas à sustentabilidade e à inovação no fazer manual.
As atividades serão realizadas em sete salas de oficinas localizadas no mezanino do Centro de Convenções. As inscrições serão feitas no próprio local, conforme a disponibilidade de vagas.
A programação reúne diferentes técnicas, materiais e expressões artísticas, como macramê, bordado, gravura, cerâmica, mamulengo, construção de instrumentos musicais e trabalhos desenvolvidos a partir de materiais recicláveis.
Entre os dias 8 e 13 de julho, os participantes poderão aprender a produzir biojoias utilizando casca de sururu, confeccionar um kit café artesanal em cerâmica, explorar técnicas de bordado, conhecer o universo do mamulengo por meio do Boi Balabá, criar esculturas em papel inspiradas no frevo pernambucano e experimentar processos de gravura com narrativas ligadas ao imaginário popular recifense.
Já de 14 a 19 de julho, a programação destaca oficinas voltadas à sustentabilidade, como a criação de brinquedos inspirados na La Ursa, fabricação de ganzás com materiais recicláveis e uma alternativa sustentável à gravura em metal. Também serão oferecidas atividades de modelagem de pratos no torno cerâmico, vivência em renda e construção de berimbaus.
Outra atração é a tradicional oficina das Linhas Pingouin, que acontecerá durante todo o período da feira, oferecendo atividades voltadas às técnicas artesanais com fios.
As oficinas da 26ª Fenearte serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 17h30 e das 18h às 21h. Aos sábados e domingos, os encontros acontecem das 13h às 16h e das 17h às 20h. A oficina das Linhas Pingouin seguirá diariamente nos horários de 14h30 às 17h30 e das 18h às 21h.
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PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS
De 8 a 13 de julho
- Macramê e Sustentabilidade: Biojoias com Casca de Sururu – com Déborah Assunção
- Faça seu Próprio Utilitário: Kit Café – com Ateliê Micaella Alcântara
- Caderno de Pontos: Cartografias do Bordado – com Fernanda Regueira
- Balabá – O Boi do Mamulengo – com Cida Lopes
- Frevista Sustentável: Escultura em Papel Inspirada no Frevo Pernambucano – com Izaque Moreno
- Gravura Alternativa: Narrativas Malassombradas do Recife – com Inabi Silva
De 14 a 19 de julho
- A La Ursa Quer Sustentabilidade – com Gizely Leonardo
- Modelagem de Pratos no Torno Cerâmico: Técnica e Prática – com Carol Melo
- Rendeiras na Calçada – com Eli Cordeiro
- O Berimbau Me Tocou: Oficina de Construção de Berimbaus – com Erivaldo Luiz
- Construindo o Som, Vivenciando o Coco: Oficina de Musicalidade e Construção de Ganzá com
- Materiais Recicláveis – com Gal Conti
- Do Descarte à Arte: Alternativa Sustentável à Gravura em Metal – com Thalita Gomes
De 8 a 19 de julho
- Técnicas com Linhas Pingouin
- 26ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato
- Com o tema "Celeiros de Pernambuco: Ofício que Transforma", a 26ª Fenearte será realizada de 8 a 19 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. A feira reunirá mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores de Pernambuco, de outros estados brasileiros e do exterior, distribuídos em cerca de 700 espaços de comercialização.
Serviço
26ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato
- Quando: 8 a 19 de julho de 2026
- Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho – Olinda)
- Horários
- Segunda a sexta-feira: 14h às 22h
- Sábados e domingos: 10h às 22h
- Ingressos
- Segunda a quinta-feira: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada)
- Sexta-feira a domingo: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada)
À venda pelo site www.evenyx.com/26a-fenearte e nas unidades das lojas do Artesanato de Pernambuco no Edifício Palazzo Itália (Bairro do Recife) e nos shoppings Recife e Tacaruna.
Também são pontos de venda as unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e João Pessoa), da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru), da Crosby (Piedade e shoppings Costa Dourada, Guararapes, Patteo e Recife), da loja Crabolando (Plaza Shopping) e do quiosque Parcele Aqui, no Vitória Park Shopping, em Vitória de Santo Antão. Em breve, os ingressos também estarão disponíveis em www.fenearte.pe.gov.br.