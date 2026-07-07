Espetáculo premiado, Quaresma, volta em cartaz em duas únicas apresentações, sexta (10) e sábado (11) no Teatro Apolo

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Inspirado no clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, o solo revisita a trajetória de um dos personagens mais emblemáticos criados

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Após emocionar e ser sucesso de público e crítica, o espetáculo Quaresma está de volta em cartaz em duas apresentações únicas nos dias 10 (sexta) e 11 (sábado) de julho, às 20h, no Teatro Apolo. Inspirado no clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, o solo revisita a trajetória de um dos personagens mais emblemáticos da literatura brasileira, cuja defesa apaixonada de um país mais justo, ético e digno continua ecoando com impressionante atualidade.



A montagem retorna aos palcos após conquistar reconhecimento no 30º janeiro de Grandes Espetáculos, onde foi indicada ao prêmio de Melhor Espetáculo e consagrou Alexsandro Souto Maior com o prêmio de Melhor Ator, reafirmando a força artística e a relevância da obra.



O Ator do monólogo, que também assina a adaptação dramatúrgica, conduz o público por uma narrativa sensível e provocadora, transitando entre o humor, a poesia e a crítica social.

Ao revisitar a história de Policarpo Quaresma, a encenação estabelece um diálogo entre a obra de Lima Barreto e o Brasil contemporâneo, levantando reflexões sobre nacionalismo, democracia, intolerância, cidadania e o lugar dos sonhadores em tempos de crise.



Com direção de Quiercles Santana, a montagem reúne uma equipe criativa que potencializa a experiência cênica. A trilha sonora original é assinada por Kleber Santana, o desenho de luz é de Luciana Raposo e o desenho de corpo é de Lane Luz.



O espetáculo é uma realização do Coletivo Operários de Teatro, reafirmando o compromisso do grupo com uma produção artística que alia pesquisa, excelência estética e reflexão crítica.



Mais do que uma adaptação literária, Quaresma transforma um dos maiores clássicos da literatura brasileira em uma experiência teatral intensa e contemporânea, reafirmando a potência da arte como espaço de resistência, memória e pensamento.



Quaresma, volta em cartaz em duas únicas apresentações, sexta (10) e sábado (11) no Teatro Apolo - Fotos - Rogério Alves

SOBRE O ATOR/AUTOR



Alexsandro Souto Maior foi fundador do Grupo Engenho de Teatro, 1999, onde se projetou como diretor e dramaturgo. Em 2002, dividiu a cena com Rita Marise no espetáculo O terceiro dia (inspirado em A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa).

A peça lhe proporcionou cinco anos circulando pelo país, rendendo Prêmio de melhor texto de teatro no Janeiro de Grandes Espetáculos, 2004, além do Prêmio de melhor trilha sonora no Festival nordestino de teatro de Guaramiranga-CE (2003). No ano de 2004, dirigiu Nero e foi indicado a melhor direção.



No ano seguinte, montou "Luzia no Caminho das águas" (3° lugar no Prêmio Funarte de Dramaturgia- 2005) e dividiu a direção com Eron Villar. Em 2012, Alexsandro Souto Maior volta a atuar agora ao lado de Tatto Medinni em Mariano, irmão meu, texto de sua autoria e vencedor do Prêmio Literário da Cidade de Manaus, teatro adulto.



Alexsandro dirigiu "Pindorama, Caravela e Malungo, Jr.", texto de Marcelino Freire, e que proporcionou a fundação do OPTE (Operários de Teatro) com Tatto Medinni e Eron Villar. Ele acumula ainda dois Prêmios Ariano Suassuna na categoria para infância e juventude.



Quaresma, volta em cartaz em duas únicas apresentações, sexta (10) e sábado (11) no Teatro Apolo - Fotos - Rogério Alves

Produção: Coletivo Operários de Teatro



Ator/Autor: Alexsandro Souto Maior



Direção: Quiercles Santana



Trilha Sonora: Kleber Santana



Iluminação: Luciana Raposo



Desenho de corpo: Lane Luz



Fotos: Rogério Alves



Assessoria de Imprensa: Alberto Leonardo Feitoza



SERVIÇO

