Semana no Paço do Frevo tem Jorge Mautner, Quarteto Angirú e atividades para crianças

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O projeto Frevações oferece, nas terças e sábados de julho, atividades lúdicas que dialogam com a manifestação cultural pernambucana

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Nas terças 7, 14 e 21 de julho, o Paço convida a meninada para ações de manhã e à tarde. Das 10h30 às 11h30, tem “Frevo no ar”, quando serão confeccionados brinquedos para se juntarem à tradicional sombrinha usada nos movimentos do Frevo.

Palito, canudos de papel, fita de cetim estão entre os materiais a serem utilizados nas criações. Das 15h às 16h, “Estandarte na palma da mão” propõe a elaboração desse símbolo das agremiações carnavalescas. Para participar das atividades, com classificação indicativa livre, não é necessária inscrição prévia - e às terças, a entrada no museu é gratuita.

Nos sábados, os encontros requerem inscrição através do site do Paço do Frevo ou na bio do Instagram @pacodofrevo. Dia 11 de julho, das 10h às 12h, tem a oficina "Orun para Erê", com o artista Orun Santana.

Em menção aos erês - que na cultura negra, são as crianças -, a ação envolve danças populares afro-brasileiras, como Coco, Ciranda, Afoxé, Cavalo-Marinho, Maracatu e Capoeira, com o artista envolvendo o público acima de 5 anos em uma atmosfera de brincadeiras, conversas e trocas.

Dia 18 de julho, das 15h às 17h, o músico Junior Teles realiza a oficina “Escute o Tambor”, um mergulho no universo dos ritmos pernambucanos por meio de experiências lúdicas e sensoriais com instrumentos de percussão, estimulando a escuta, a criatividade e a expressão corporal. Indicado para crianças entre 5 e 10 anos.

Com inspiração na nova exposição 'De Lá e De Cá', sobre os festejos juninos de Pernambuco e Portugal, dia 25 de julho, das 14h às 16h, acontecerá a Oficina de Confecção e Montagem de Balões Juninos. Serão utilizadas técnicas de dobraduras, e os participantes, a partir dos 7 anos, vão explorar, através do manual, o simbolismo compartilhado entre as festas dos dois países.

SHOW DO QUARTETO ANGIRÚ, dia 10 de julho - O projeto Hora do Frevo, palco mensal aberto pelo Paço do Frevo para a música instrumental, recebe o Quarteto Angir, que apresenta um encontro de vozes, instrumentos e trajetórias afirmativas do protagonismo feminino. Através da flauta, do cavaquinho, violão e pandeiro, o grupo pesquisa, compõe e performa músicas de gêneros brasileiros como Frevo e Choro.

O repertório é exclusivamente de compositoras e musicistas, como Tia Amélia, Chiquinha Gonzaga, Maíra e Moema Macedo, além de composições autorais de Ruti de Freitas, Ingrid Guerra e Carla Souta, integrantes do grupo junto a Mariri Avoa. O show começa ao meio-dia, no térreo do museu, e tem entrada gratuita.

JORGE MAUTNER, dia 12 de julho - Pautado pela liberdade artística e referência na música, cinema e literatura, Jorge Mautner vem ao Recife, dentro das comemorações pelos seus 85 anos. O autor de “Maracatu Atômico”, música que viria a se tornar hino do Movimento Mangue, fará um pocket show ao lado da atriz e cantora Cecilia Beraba e com participações especiais de Fred Zero Quatro, Juliano Holanda e Zeh Rocha.

Na tarde com Mautner, que começará às 16h, haverá um bate-papo conduzido por Renato L, com participações de Fabio Cesnik e Ana Paula Jones. O artista também fará o lançamento do livro "Poemas Selecionados", com 50 poesias escritas por ele entre 2019 e 2021.

SOBRE O PAÇO DO FREVO

O Frevo é Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco e do Brasil pelo Iphan e um convite à celebração da vida. Em Pernambuco, o Paço do Frevo é seu lugar máximo de expressão. Reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do nosso país, o museu atua nas áreas de pesquisa e formação em dança e música e na difusão das agremiações por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas.

O Paço do Frevo é um equipamento da Prefeitura do Recife, com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, em 2026 o museu tem o patrocínio do Mercado Livre, o apoio do Itaú e White Martins, Novotel Recife Marina como hotel parceiro, e Parceria de Mídia da Globo e Rádio CBN Recife.

SERVIÇO

Frevações: atividades lúdicas para crianças



De 7 a 25 de julho, às terças (gratuito e sem necessidade de inscrição) e aos sábados (com inscrições gratuitas em @pacodofrevo e acesso mediante ingresso do museu - R$ 10 e R$ 5 meia)

Projeto Hora do Frevo com show do Quarteto Angirú



Dia 10 de julho (sexta-feira), ao meio-dia, gratuito

Jorge Mautner no Paço do Frevo



Pocket-show acompanhado de Cecilia Beraba e participação de Fred Zero Quatro, Juliano Holanda e Zeh Rocha + Lançamento do livro “Poemas Selecionados” + Bate-papo conduzido por Renato L e com participação de Fabio Cesnik e Ana Paula Jones

Dia 12 de julho de 2026 (domingo), às 16h

Ingressos: R$ 100 à venda em https://bileto.sympla.com.br/event/123186

Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife. Horários: terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h. Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras. pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo