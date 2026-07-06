São João de Caruaru registra a coleta de 40 toneladas de resíduos recicláveis em 2026

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Ação de logística reversa recolheu materiais como plástico, alumínio e vidro durante festejos juninos, gerando renda para agentes de reciclagem locais

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A temporada junina de 2026 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, contou com uma operação de logística reversa que resultou no recolhimento de 40.269,31 kg de resíduos recicláveis.

O balanço, divulgado após o encerramento das festividades do município, aponta que as ações concentradas no Pátio do Forró e no Alto do Moura alcançaram a marca histórica de 175 toneladas de materiais recolhidos no acumulado dos últimos três anos do evento.

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Triagem e destinação dos materiais coletados

A iniciativa, realizada entre os dias 30 de maio e o encerramento do ciclo junino, abrangeu 16 dias de festejos intensos nos principais polos da cidade.

Todo o material recolhido foi encaminhado para uma central de monitoramento estruturada na periferia do Pátio do Forró, onde profissionais do setor realizaram a triagem detalhada do volume recebido.

Divisão por categorias de resíduos

O balanço detalhado da coleta realizada em 2026 apontou a seguinte distribuição de materiais:

Vidro : 14.087,50 kg

: 14.087,50 kg Alumínio : 9.532,55 kg

: 9.532,55 kg Plásticos diversos : 9.088,53 kg

: 9.088,53 kg Plástico PET: 6.945,95 kg

PET: 6.945,95 kg Papelão: 614,78 kg

O volume de plástico PET triado será direcionado para agregadores industriais com o objetivo de reinserção no ciclo produtivo de novas embalagens, impulsionando o conceito de economia circular na região Nordeste.

Impacto socioeconômico e ambiental no município

Além da retirada dos resíduos das vias públicas, a operação gerou indicadores de impacto ambiental significativos para Caruaru.

Segundo os relatórios técnicos da ação, o recolhimento evitou a emissão de mais de 107 mil quilos de CO² na atmosfera, além de poupar 22,72 m³ de espaço nos aterros sanitários locais e registrar uma economia de 141.919,5 kWh de energia elétrica.

Geração de renda e inclusão social

No aspecto social, as atividades de coleta e triagem injetaram aproximadamente R$ 100 mil na economia local da cidade.

A engrenagem de reciclagem gerou renda direta para 113 agentes de reciclagem vinculados a cooperativas e instituições parceiras, como a Cooperativa Estadual de Catadores Profissionais (COESCAP), o Instituto Desafio Jovem Caruaru e a Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Caruaru (ACRSC).

Como contrapartida de suporte, os trabalhadores envolvidos na limpeza e separação receberam cestas básicas e suporte de infraestrutura para atuação na Central Sustentável montada para o evento.

Gestão de resíduos e neutralidade em Pernambuco

Os números alcançados no município integram as metas do projeto Recicla Solar, iniciativa da fabricante Solar Coca-Cola criada em 2021 para expandir a cadeia de reciclagem pós-consumo.

O estado de Pernambuco desponta como um dos territórios onde a companhia afirma ter atingido a neutralidade de PET, recolhendo um volume equivalente a 100% das embalagens plg/2000/svg"> Seguir no Google