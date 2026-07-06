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São João de Caruaru registra a coleta de 40 toneladas de resíduos recicláveis em 2026

Ação de logística reversa recolheu materiais como plástico, alumínio e vidro durante festejos juninos, gerando renda para agentes de reciclagem locais

Por Bianca Tavares Publicado em 06/07/2026 às 16:02
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São João de Caruaru registra a coleta de 40 toneladas de resíduos recicláveis em 2026

Ação de logística reversa recolheu materiais como plástico, alumínio e vidro durante festejos juninos, gerando renda para agentes de reciclagem locais

Por Bianca Tavares Publicado em 06/07/2026 às 16:02
Mais de 100 agentes ambientais participaram da operação
Mais de 100 agentes ambientais participaram da operação - Divulgação

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    Mais de 100 agentes ambientais participaram da operação - Divulgação

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    A temporada junina de 2026 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, contou com uma operação de logística reversa que resultou no recolhimento de 40.269,31 kg de resíduos recicláveis.

    O balanço, divulgado após o encerramento das festividades do município, aponta que as ações concentradas no Pátio do Forró e no Alto do Moura alcançaram a marca histórica de 175 toneladas de materiais recolhidos no acumulado dos últimos três anos do evento.

    Leia Também

    Triagem e destinação dos materiais coletados

    A iniciativa, realizada entre os dias 30 de maio e o encerramento do ciclo junino, abrangeu 16 dias de festejos intensos nos principais polos da cidade.

    Todo o material recolhido foi encaminhado para uma central de monitoramento estruturada na periferia do Pátio do Forró, onde profissionais do setor realizaram a triagem detalhada do volume recebido.

    Divisão por categorias de resíduos

    O balanço detalhado da coleta realizada em 2026 apontou a seguinte distribuição de materiais:

    • Vidro: 14.087,50 kg
    • Alumínio: 9.532,55 kg
    • Plásticos diversos: 9.088,53 kg
    • Plástico PET: 6.945,95 kg
    • Papelão: 614,78 kg

    O volume de plástico PET triado será direcionado para agregadores industriais com o objetivo de reinserção no ciclo produtivo de novas embalagens, impulsionando o conceito de economia circular na região Nordeste.

    Impacto socioeconômico e ambiental no município

    Além da retirada dos resíduos das vias públicas, a operação gerou indicadores de impacto ambiental significativos para Caruaru.

    Segundo os relatórios técnicos da ação, o recolhimento evitou a emissão de mais de 107 mil quilos de CO² na atmosfera, além de poupar 22,72 m³ de espaço nos aterros sanitários locais e registrar uma economia de 141.919,5 kWh de energia elétrica.

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    Geração de renda e inclusão social

    No aspecto social, as atividades de coleta e triagem injetaram aproximadamente R$ 100 mil na economia local da cidade.

    A engrenagem de reciclagem gerou renda direta para 113 agentes de reciclagem vinculados a cooperativas e instituições parceiras, como a Cooperativa Estadual de Catadores Profissionais (COESCAP), o Instituto Desafio Jovem Caruaru e a Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Caruaru (ACRSC).

    Como contrapartida de suporte, os trabalhadores envolvidos na limpeza e separação receberam cestas básicas e suporte de infraestrutura para atuação na Central Sustentável montada para o evento.

    Gestão de resíduos e neutralidade em Pernambuco

    Os números alcançados no município integram as metas do projeto Recicla Solar, iniciativa da fabricante Solar Coca-Cola criada em 2021 para expandir a cadeia de reciclagem pós-consumo.

    O estado de Pernambuco desponta como um dos territórios onde a companhia afirma ter atingido a neutralidade de PET, recolhendo um volume equivalente a 100% das embalagens plg/2000/svg"> Seguir no Google

    A temporada junina de 2026 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, contou com uma operação de logística reversa que resultou no recolhimento de 40.269,31 kg de resíduos recicláveis.

    O balanço, divulgado após o encerramento das festividades do município, aponta que as ações concentradas no Pátio do Forró e no Alto do Moura alcançaram a marca histórica de 175 toneladas de materiais recolhidos no acumulado dos últimos três anos do evento.

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    Triagem e destinação dos materiais coletados

    A iniciativa, realizada entre os dias 30 de maio e o encerramento do ciclo junino, abrangeu 16 dias de festejos intensos nos principais polos da cidade.

    Todo o material recolhido foi encaminhado para uma central de monitoramento estruturada na periferia do Pátio do Forró, onde profissionais do setor realizaram a triagem detalhada do volume recebido.

    Divisão por categorias de resíduos

    O balanço detalhado da coleta realizada em 2026 apontou a seguinte distribuição de materiais:

    • Vidro: 14.087,50 kg
    • Alumínio: 9.532,55 kg
    • Plásticos diversos: 9.088,53 kg
    • Plástico PET: 6.945,95 kg
    • Papelão: 614,78 kg

    O volume de plástico PET triado será direcionado para agregadores industriais com o objetivo de reinserção no ciclo produtivo de novas embalagens, impulsionando o conceito de economia circular na região Nordeste.

    Impacto socioeconômico e ambiental no município

    Além da retirada dos resíduos das vias públicas, a operação gerou indicadores de impacto ambiental significativos para Caruaru.

    Segundo os relatórios técnicos da ação, o recolhimento evitou a emissão de mais de 107 mil quilos de CO² na atmosfera, além de poupar 22,72 m³ de espaço nos aterros sanitários locais e registrar uma economia de 141.919,5 kWh de energia elétrica.

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    Geração de renda e inclusão social

    No aspecto social, as atividades de coleta e triagem injetaram aproximadamente R$ 100 mil na economia local da cidade.

    A engrenagem de reciclagem gerou renda direta para 113 agentes de reciclagem vinculados a cooperativas e instituições parceiras, como a Cooperativa Estadual de Catadores Profissionais (COESCAP), o Instituto Desafio Jovem Caruaru e a Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Caruaru (ACRSC).

    Como contrapartida de suporte, os trabalhadores envolvidos na limpeza e separação receberam cestas básicas e suporte de infraestrutura para atuação na Central Sustentável montada para o evento.

    Gestão de resíduos e neutralidade em Pernambuco

    Os números alcançados no município integram as metas do projeto Recicla Solar, iniciativa da fabricante Solar Coca-Cola criada em 2021 para expandir a cadeia de reciclagem pós-consumo.

    O estado de Pernambuco desponta como um dos territórios onde a companhia afirma ter atingido a neutralidade de PET, recolhendo um volume equivalente a 100% das embalagens plásticas inseridas no mercado pernambucano por meio de suas vendas.

    No total, o programa já redirecionou 7.222 toneladas de plástico no estado.

    A metodologia aplicada no Agreste repete modelos de gestão de resíduos que o grupo desenvolve em outros eventos de grande porte na região, a exemplo do Carnaval de Recife e Olinda e do Festival de Verão de Salvador.

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    No total, o programa já redirecionou 7.222 toneladas de plástico no estado.

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