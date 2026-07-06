Festival Noturno e Cineclube XHY247 exibem "A Idade da Terra", último filme de Glauber Rocha, no Cinema São Luiz
Sessão gratuita faz parte das atividades que antecedem a segunda edição do festival, previsto para o fim de agosto. Saiba mais sobre a programação
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"A Idade da Terra" (1980), último longa-metragem de Glauber Rocha, ganhará uma exibição gratuita no domingo (12 de julho) no Cinema São Luiz, às 14h. A sessão integra as atividades que antecedem a segunda edição do Noturno - Festival Internacional de Cinema do Recife.
Filme messiânico, barroco e apoteótico, sem créditos no início ou no fim, Glauber Rocha apresenta quatro personificações distintas da imagem de Cristo (encarnados por Tarcísio Meira, Geraldo Del Rey, Antônio Pitanga e Jece Valadão) e o ganancioso John Brahms, um explorador estrangeiro.
A proposta original de Glauber era que os rolos do filme fossem exibidos, a cada sessão, de diferentes formas, descartando uma ordem narrativa ou linear.
O elenco do filme também conta com outros nomes célebres do audiovisual brasileiro, como Norma Bengell, Maurício do Valle e Ana Maria Magalhães, além da trilha musical de Heitor Villa-Lobos, Jorge Ben, Naná Vasconcelos, Jamelão e Wolfgang Amadeus Mozart.
A sessão gratuita da versão restaurada do filme integra as atividades que antecedem a segunda edição do festival Noturno, que ocorrerá entre os dias 27 a 30 de agosto, no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Derby) e Cinema São Luiz. O festival realizou previamente uma sessão especial do clássico “Suspiria” (1977) de Dario Argento no mesmo cinema em 4k, que contou com lotação máxima.
A sessão será realizada em parceria com o cineclube XHY-247, um projeto de extensão do curso de Cinema e Audiovisual da UFPE coordenado pela docente Angela Prysthon, que vem realizando diversas sessões em diferentes espaços da cidade de Recife desde julho de 2024.
A entrada é gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos antecipados.
Programação
Cinema São Luiz
12/07 [DOMINGO] – 14h | A IDADE DA TERRA (1980), 148 minutos.
Serviço
- Evento: Sessão Especial de A Idade da Terra de Glauber Rocha
- Local: Cinema São Luiz
- Data: 12 de julho de 2026
- Instagram: @noturnofestival @cinexhy247 @cinemasaoluizpe