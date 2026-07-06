André Rio cruza o Atlântico com a turnê internacional "Viva Pernambuco 2026"
Projeto celebra 26 anos de uma das mais consistentes iniciativas de difusão da cultura pernambucana na Europa e percorre por três países
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Há vinte e seis anos, André Rio atravessa o Atlântico levando muito mais do que um espetáculo. Em sua bagagem seguem o frevo, o forró, o maracatu, a ciranda, o samba, a poesia nordestina e a identidade cultural de Pernambuco. A cada verão europeu, sua música renova uma ponte construída entre Brasil e Europa pela força da arte, transformando concertos em encontros e apresentações em celebrações da cultura brasileira.
Em julho de 2026, essa história ganha um novo capítulo com a realização da turnê internacional “André Rio em Canto – Viva Pernambuco 2026”, projeto que, ao longo de mais de duas décadas, consolidou-se como uma das mais longevas e respeitadas iniciativas de intercâmbio cultural entre Pernambuco e a Europa.
Criado em 1999, o Viva Pernambuco nasceu do desejo de apresentar ao mundo a riqueza artística de um Estado cuja identidade cultural é reconhecida pela força de sua música, de sua literatura, de suas manifestações populares e de seu patrimônio histórico.
Desde então, transformou-se numa verdadeira embaixada cultural itinerante, reunindo milhares de espectadores em teatros, festivais e importantes espaços culturais europeus, sempre tendo a música como linguagem universal.
Muito antes de a internacionalização da música brasileira tornar-se uma pauta permanente, André Rio já percorria o continente europeu construindo uma trajetória sólida e consistente. Ao longo de mais de três décadas de carreira, tornou-se um dos artistas brasileiros que mais contribuíram para difundir a cultura pernambucana além das fronteiras nacionais, estabelecendo uma relação de afeto e continuidade com o público europeu, especialmente em Portugal.
A temporada de 2026 percorrerá Alemanha, Inglaterra e Portugal, reafirmando o compromisso do projeto com a valorização da música brasileira em sua forma mais autêntica. O repertório reúne sucessos da carreira de André Rio, clássicos da Música Popular Brasileira e obras que traduzem a extraordinária diversidade musical de Pernambuco. Frevo, forró, maracatu, ciranda, samba e canções autorais convivem naturalmente em um espetáculo onde tradição e contemporaneidade caminham lado a lado.
Cada apresentação é concebida como uma narrativa musical sobre Pernambuco. Um território onde convivem o litoral e o sertão, a tradição e a inovação, a festa popular e a sofisticação artística. Um espetáculo que convida o público europeu a descobrir um Brasil profundo, plural e contemporâneo, muito além dos estereótipos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A turnê reúne convidados que representam diferentes gerações e linguagens da música pernambucana.
Entre eles está Paulinho Leite, cantor natural de Arcoverde, um dos mais importantes representantes do forró nordestino contemporâneo. Herdeiro da tradição imortalizada por Luiz Gonzaga, Paulinho preserva a essência da música sertaneja pernambucana com autenticidade, elegância e profundo respeito às raízes populares.
Outro nome fundamental é Luciano Magno, cantor, compositor e um dos maiores virtuoses da guitarra nordestina e brasileira. Parceiro artístico de André Rio desde a criação do Viva Pernambuco, há 26 anos, Luciano participou de inúmeras turnês e tornou-se uma das assinaturas sonoras do projeto, contribuindo decisivamente para a identidade musical que conquistou o público europeu ao longo dessas décadas.
Também integra a temporada o pianista, compositor e maestro Fábio Valois, músico de reconhecida sensibilidade artística, cuja formação e experiência ampliam a dimensão musical do espetáculo através de arranjos sofisticados e de uma linguagem que dialoga com diferentes universos da música brasileira.
Representando a nova geração da canção pernambucana, a cantora, compositora e cantautora Madu faz sua estreia na turnê internacional. Radicada em Lisboa, onde desenvolve sua carreira artística, a jovem artista vive um momento especial com o lançamento de seu primeiro álbum, levando ao projeto o vigor criativo de uma nova geração que reafirma a vitalidade da música produzida em Pernambuco.
Mais do que uma sequência de concertos, Viva Pernambuco reafirma um compromisso assumido por André Rio desde o início de sua carreira: fazer da música um instrumento de aproximação entre culturas.
Em tempos marcados pela velocidade e pela efemeridade, o projeto continua acreditando na força dos encontros, na permanência da memória e na arte como linguagem capaz de atravessar oceanos, unir povos e preservar identidades.
Há lugares que se conhecem pelos mapas.
Outros, pelas histórias.
Pernambuco, antes de tudo, conhece-se pelas suas canções.
E é essa música que, mais uma vez, cruzará o Atlântico.
SERVIÇO
ANDRÉ RIO EM CANTO
Turnê Internacional – Viva Pernambuco 2026
12 de julho
Festival Samba Coburg
Coburg – Alemanha
15 de julho
Tia Maria
Londres – Inglaterra
16 de julho
Casa da Música
Porto – Portugal
18 de julho
Fábrica do Braço de Prata
Lisboa – Portugal
24 de julho
Cascais Jazz Club
Cascais – Portugal
Participações Especiais
Paulinho Leite – cantor e um dos maiores representantes do forró nordestino, natural de Arcoverde (PE) e herdeiro do legado musical de Luiz Gonzaga.
Luciano Magno – cantor, compositor e virtuose da guitarra nordestina e brasileira, parceiro de André Rio desde a criação do projeto Viva Pernambuco.
Fábio Valois – pianista, compositor e maestro, reconhecido pela excelência de seus arranjos e pela sensibilidade de sua linguagem musical.
Madu – cantora, compositora e cantautora pernambucana, radicada em Lisboa, onde desenvolve sua carreira artística. Em 2026 lança seu primeiro álbum.
Patrocínio Oficial: Pitú
Sobre André Rio
Cantor, compositor e produtor cultural, André Rio é um dos mais importantes representantes da música pernambucana contemporânea.
Com mais de três décadas de carreira, uma discografia consolidada e dezenas de turnês internacionais, tornou-se referência na difusão da cultura brasileira no exterior.
Idealizador do projeto Viva Pernambuco, realiza há 26 anos temporadas anuais na Europa, promovendo um intercâmbio permanente entre artistas, públicos e tradições, consolidando uma das mais importantes ações de internacionalização da cultura pernambucana.