Fenearte, Gregório Duvivier e Renato Albani: veja a programação de julho no Pernambuco Centro de Convenções

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Complexo em Olinda recebe a maior feira de artesanato da América Latina, além de espetáculos, humor, eventos infantis, congresso e mais

Clique aqui e escute a matéria

Ao longo das próximas semanas, o Pernambuco Centro de Convenções (CECON), em Olinda, recebe uma programação que reúne grandes eventos culturais, congressos, encontros corporativos e cerimônias acadêmicas, tendo como principal destaque a 26ª edição da Fenearte, considerada a maior feira de artesanato da América Latina.

Entre os dias 8 e 19 de julho, a feira ocupa os pavilhões do complexo e reúne milhares de artesãos, artistas, expositores e visitantes de diferentes estados brasileiros e também do exterior. O evento é um dos mais importantes do calendário cultural de Pernambuco e movimenta o turismo, a economia criativa e o setor de eventos.

Além da Fenearte, os teatros do Centro de Convenções também recebem atrações para diferentes públicos ao longo do mês.

No Teatro Guararapes, o espetáculo Maria Clara & JP acontece no dia 18 de julho. Já o humor toma conta da programação com Zé Lezin, que sobe ao palco no dia 25 de julho, e Renato Albani, que apresenta seu novo show de stand up no dia 26.

O público infantil também terá opções no Teatro Beberibe, que recebe os espetáculos Gênio e o Mundo Ideal das Princesas e A Princesa dos Mares, com datas disponíveis na programação oficial.

Encerrando a agenda cultural de julho, o Teatro Guararapes recebe O Céu da Língua, espetáculo estrelado por Gregório Duvivier, nos dias 29 e 30 de julho.

Entre 31 de julho e 2 de agosto, o complexo também será palco do Simespe 2026, Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco, reunindo participantes de diversas regiões do país.

Além das atrações abertas ao público, o Pernambuco Centro de Convenções sediará eventos institucionais, encontros corporativos e diversas cerimônias de colação de grau durante todo o mês.

Segundo a gerente comercial do Pernambuco Centro de Convenções, Raquel Gaudêncio, a programação reforça o papel do equipamento como um dos principais centros de eventos do Nordeste.

"Julho representa muito bem a versatilidade do Pernambuco Centro de Convenções. Em um mesmo período recebemos uma feira internacional, espetáculos para públicos de diferentes idades, congressos, eventos corporativos e cerimônias acadêmicas. Essa diversidade reforça nossa vocação para sediar eventos de todos os portes e contribuir para o fortalecimento do turismo de negócios, da cultura e da economia de Pernambuco", destaca.

Confira a programação de julho

Fenearte 2026

Data: 8 a 19 de julho

Local: Pavilhão de Feiras do Pernambuco Centro de Convenções

Maria Clara & JP

Data: 18 de julho

Local: Teatro Guararapes

Zé Lezin

Data: 25 de julho

Local: Teatro Guararapes

Renato Albani Stand Up

Data: 26 de julho

Local: Teatro Guararapes

Gênio e o Mundo Ideal das Princesas e A Princesa dos Mares

Data: consultar programação oficial

Local: Teatro Beberibe

O Céu da Língua, com Gregório Duvivier

Datas: 29 e 30 de julho

Local: Teatro Guararapes

Simespe 2026 – Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco

Datas: 31 de julho a 2 de agosto

Local: Pernambuco Centro de Convenções

A programação está sujeita a alterações.