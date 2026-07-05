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Fenearte, Gregório Duvivier e Renato Albani: veja a programação de julho no Pernambuco Centro de Convenções

Complexo em Olinda recebe a maior feira de artesanato da América Latina, além de espetáculos, humor, eventos infantis, congresso e mais

Por Bianca Tavares Publicado em 05/07/2026 às 9:40
Imagem da entrada do Pernambuco Centro de Convenções
Imagem da entrada do Pernambuco Centro de Convenções - Divulgação

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Ao longo das próximas semanas, o Pernambuco Centro de Convenções (CECON), em Olinda, recebe uma programação que reúne grandes eventos culturais, congressos, encontros corporativos e cerimônias acadêmicas, tendo como principal destaque a 26ª edição da Fenearte, considerada a maior feira de artesanato da América Latina.

Entre os dias 8 e 19 de julho, a feira ocupa os pavilhões do complexo e reúne milhares de artesãos, artistas, expositores e visitantes de diferentes estados brasileiros e também do exterior. O evento é um dos mais importantes do calendário cultural de Pernambuco e movimenta o turismo, a economia criativa e o setor de eventos.

Além da Fenearte, os teatros do Centro de Convenções também recebem atrações para diferentes públicos ao longo do mês.

No Teatro Guararapes, o espetáculo Maria Clara & JP acontece no dia 18 de julho. Já o humor toma conta da programação com Zé Lezin, que sobe ao palco no dia 25 de julho, e Renato Albani, que apresenta seu novo show de stand up no dia 26.

O público infantil também terá opções no Teatro Beberibe, que recebe os espetáculos Gênio e o Mundo Ideal das Princesas e A Princesa dos Mares, com datas disponíveis na programação oficial.

Encerrando a agenda cultural de julho, o Teatro Guararapes recebe O Céu da Língua, espetáculo estrelado por Gregório Duvivier, nos dias 29 e 30 de julho.

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Entre 31 de julho e 2 de agosto, o complexo também será palco do Simespe 2026, Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco, reunindo participantes de diversas regiões do país.

Além das atrações abertas ao público, o Pernambuco Centro de Convenções sediará eventos institucionais, encontros corporativos e diversas cerimônias de colação de grau durante todo o mês.

Segundo a gerente comercial do Pernambuco Centro de Convenções, Raquel Gaudêncio, a programação reforça o papel do equipamento como um dos principais centros de eventos do Nordeste.

"Julho representa muito bem a versatilidade do Pernambuco Centro de Convenções. Em um mesmo período recebemos uma feira internacional, espetáculos para públicos de diferentes idades, congressos, eventos corporativos e cerimônias acadêmicas. Essa diversidade reforça nossa vocação para sediar eventos de todos os portes e contribuir para o fortalecimento do turismo de negócios, da cultura e da economia de Pernambuco", destaca.

Confira a programação de julho

Fenearte 2026

Data: 8 a 19 de julho
Local: Pavilhão de Feiras do Pernambuco Centro de Convenções

Maria Clara & JP
Data: 18 de julho
Local: Teatro Guararapes

Zé Lezin
Data: 25 de julho
Local: Teatro Guararapes

Renato Albani Stand Up
Data: 26 de julho
Local: Teatro Guararapes

Gênio e o Mundo Ideal das Princesas e A Princesa dos Mares
Data: consultar programação oficial
Local: Teatro Beberibe

O Céu da Língua, com Gregório Duvivier
Datas: 29 e 30 de julho
Local: Teatro Guararapes

Simespe 2026 – Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco
Datas: 31 de julho a 2 de agosto
Local: Pernambuco Centro de Convenções

A programação está sujeita a alterações.

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