fechar
Agenda | Notícia

Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho fazem temporada de homenagens a Cartola, Nara Leão e Vinicius de Moraes em Olinda

São 3 espetáculos entre os dias 3 e 5 de julho no Alma Arte Café e participa da Gafieira na Ladeira ao lado de Spok e da Orquestra Gafieira de Bamba

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 03/07/2026 às 18:48
Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho fazem temporada de homenagens a Cartola, Nara Leão e Vinicius de Moraes em Olinda
Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho fazem temporada de homenagens a Cartola, Nara Leão e Vinicius de Moraes em Olinda - Foto: Marina Cabizuca

Clique aqui e escute a matéria

Dois dos principais nomes da nova geração da música popular brasileira desembarcam em Pernambuco para uma programação que celebra alguns dos maiores compositores e intérpretes da história da canção nacional.

Entre os dias 3 e 5 de julho, Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho realizam uma série de apresentações no Alma Arte Café, em Olinda, homenageando Nara Leão, Vinicius de Moraes e Cartola, além de participarem da Gafieira na Ladeira, projeto comandado pelo maestro Spok.

A programação tem início na sexta-feira (3), quando os artistas apresentam dois espetáculos individuais. Às 19h, Verônica Ferriani interpreta o repertório de Nara Leão, revisitando a trajetória da cantora que foi uma das figuras centrais da bossa nova e da moderna música brasileira.

O espetáculo percorre diferentes fases de sua carreira, reunindo sambas, canções, baiões e clássicos da MPB em leituras contemporâneas que preservam a delicadeza e a força do repertório original.

Na sequência, às 20h, Alfredo Del-Penho apresenta um tributo a Vinicius de Moraes. Em formato interativo, o cantor e compositor constrói o repertório a partir das sugestões do público, revelando diferentes facetas da obra do poetinha em canções compostas ao lado de parceiros como Tom Jobim, Baden Powell, Carlos Lyra e Pixinguinha.

Cada apresentação torna-se única, conduzida pela memória afetiva e pelo diálogo entre artista e plateia.

No sábado (4), às 18h, Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho participam da Gafieira na Ladeira, projeto que vem reunindo nomes expressivos da música brasileira em Olinda sob a direção musical de Spok e da Orquestra Gafieira de Bamba.

A cantora faz sua estreia na roda de gafieira, enquanto Alfredo retorna após a participação de destaque na primeira edição do projeto.

O encerramento da temporada acontece no domingo (5), com o espetáculo "Cantam Cartola". Antes da apresentação, o Alma Arte Café abre as portas às 15h para transmitir o jogo da Seleção Brasileira em telão de LED, acompanhado por apresentações do DJ Zé Kabeça e do Trio Popular. Logo após o término da partida, Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho sobem ao palco para interpretar a obra de um dos maiores compositores da história do samba.

Criado para celebrar os 20 anos de amizade e parceria artística da dupla, o espetáculo reúne clássicos como "As Rosas Não Falam", "O Mundo é um Moinho", "Alvorada" e outras joias do repertório de Cartola, em interpretações que ressaltam a sofisticação melódica e a dimensão poética de sua obra.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Mais do que um tributo, o show reafirma a permanência da música de Cartola como um dos pilares da cultura brasileira.

Ao reunir, em um mesmo fim de semana, homenagens a Nara Leão, Vinicius de Moraes e Cartola, o Alma Arte Café transforma Olinda em palco de uma verdadeira celebração da música popular brasileira, aproximando o público de obras que seguem influenciando diferentes gerações de artistas e ouvintes.

Alfredo Del-Penho canta Vinicius de Moraes / Verônica Ferriani canta Nara Leão

  • Data: 3 de julho (sexta-feira)
  • Horários: 19h e 20h
  • Local: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106 – Olinda (PE)

Gafieira na Ladeira com Spok, Orquestra Gafieira de Bamba, Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho

  • Data: 4 de julho (sabado)
  • Horário: 18h
  • Local: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106 – Olinda (PE)

Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho cantam Cartola

  • Data: 5 de julho (domingo)
  • Horário: a casa abre às 15h, com transmissão do jogo da Seleção Brasileira, DJ Zé Kabeça e Trio
  • Popular. O espetáculo começa às 18h.
  • Local: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106 – Olinda (PE)

OBS: Para os 3 dias os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

Leia Também

Leia também

Festival Ginga Recife reúne nove atrações neste domingo em arena imersiva para o jogo do Brasil nas oitavas da Copa
COPA DO MUNDO 2026

Festival Ginga Recife reúne nove atrações neste domingo em arena imersiva para o jogo do Brasil nas oitavas da Copa
Baco Exu do Blues traz turnê HASOS ao Recife em agosto
MÚSICA

Baco Exu do Blues traz turnê HASOS ao Recife em agosto

Compartilhe

Tags