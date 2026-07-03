Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho fazem temporada de homenagens a Cartola, Nara Leão e Vinicius de Moraes em Olinda
São 3 espetáculos entre os dias 3 e 5 de julho no Alma Arte Café e participa da Gafieira na Ladeira ao lado de Spok e da Orquestra Gafieira de Bamba
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Dois dos principais nomes da nova geração da música popular brasileira desembarcam em Pernambuco para uma programação que celebra alguns dos maiores compositores e intérpretes da história da canção nacional.
Entre os dias 3 e 5 de julho, Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho realizam uma série de apresentações no Alma Arte Café, em Olinda, homenageando Nara Leão, Vinicius de Moraes e Cartola, além de participarem da Gafieira na Ladeira, projeto comandado pelo maestro Spok.
A programação tem início na sexta-feira (3), quando os artistas apresentam dois espetáculos individuais. Às 19h, Verônica Ferriani interpreta o repertório de Nara Leão, revisitando a trajetória da cantora que foi uma das figuras centrais da bossa nova e da moderna música brasileira.
O espetáculo percorre diferentes fases de sua carreira, reunindo sambas, canções, baiões e clássicos da MPB em leituras contemporâneas que preservam a delicadeza e a força do repertório original.
Na sequência, às 20h, Alfredo Del-Penho apresenta um tributo a Vinicius de Moraes. Em formato interativo, o cantor e compositor constrói o repertório a partir das sugestões do público, revelando diferentes facetas da obra do poetinha em canções compostas ao lado de parceiros como Tom Jobim, Baden Powell, Carlos Lyra e Pixinguinha.
Cada apresentação torna-se única, conduzida pela memória afetiva e pelo diálogo entre artista e plateia.
No sábado (4), às 18h, Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho participam da Gafieira na Ladeira, projeto que vem reunindo nomes expressivos da música brasileira em Olinda sob a direção musical de Spok e da Orquestra Gafieira de Bamba.
A cantora faz sua estreia na roda de gafieira, enquanto Alfredo retorna após a participação de destaque na primeira edição do projeto.
O encerramento da temporada acontece no domingo (5), com o espetáculo "Cantam Cartola". Antes da apresentação, o Alma Arte Café abre as portas às 15h para transmitir o jogo da Seleção Brasileira em telão de LED, acompanhado por apresentações do DJ Zé Kabeça e do Trio Popular. Logo após o término da partida, Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho sobem ao palco para interpretar a obra de um dos maiores compositores da história do samba.
Criado para celebrar os 20 anos de amizade e parceria artística da dupla, o espetáculo reúne clássicos como "As Rosas Não Falam", "O Mundo é um Moinho", "Alvorada" e outras joias do repertório de Cartola, em interpretações que ressaltam a sofisticação melódica e a dimensão poética de sua obra.
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Mais do que um tributo, o show reafirma a permanência da música de Cartola como um dos pilares da cultura brasileira.
Ao reunir, em um mesmo fim de semana, homenagens a Nara Leão, Vinicius de Moraes e Cartola, o Alma Arte Café transforma Olinda em palco de uma verdadeira celebração da música popular brasileira, aproximando o público de obras que seguem influenciando diferentes gerações de artistas e ouvintes.
Alfredo Del-Penho canta Vinicius de Moraes / Verônica Ferriani canta Nara Leão
- Data: 3 de julho (sexta-feira)
- Horários: 19h e 20h
- Local: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106 – Olinda (PE)
Gafieira na Ladeira com Spok, Orquestra Gafieira de Bamba, Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho
- Data: 4 de julho (sabado)
- Horário: 18h
- Local: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106 – Olinda (PE)
Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho cantam Cartola
- Data: 5 de julho (domingo)
- Horário: a casa abre às 15h, com transmissão do jogo da Seleção Brasileira, DJ Zé Kabeça e Trio
- Popular. O espetáculo começa às 18h.
- Local: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106 – Olinda (PE)
OBS: Para os 3 dias os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.