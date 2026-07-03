Residencial Vila da Fonte promove oficina de dança para pessoas 60+ no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Projeto Vila da Fonte oferece oficina de dança para pessoas 60+ no RecifeProjeto Vila da Fonte oferece oficina de dança para pessoas 60+ no Recife

Clique aqui e escute a matéria

Durante o mês de julho, o residencial Vila da Fonte realiza uma programação musical voltada para pessoas 60+. Localizado na Praça de Casa Forte, o espaço irá fornecer uma série de aulas de dança popular adaptada.

O momento é comandado pela professora Anna Miranda e tem como objetivo estimular a prática de exercícios físicos de forma inclusiva e adaptada às necessidades do público da terceira idade.

Todas as quartas-feiras do mês, os alunos terão a oportunidade de melhorar a coordenação motora, a mobilidade e o condicionamento físico pela dança.

"Queremos proporcionar momentos de bem-estar e integração para o público 60+, incentivando um estilo de vida mais ativo. A dança é uma ferramenta poderosa para estimular o corpo, a mente e as relações sociais, sempre em um ambiente acolhedor, seguro e preparado para receber cada participante", destaca o gestor do Vila da Fonte, Ricardo da Fonte.

Para garantir uma vaga, é necessário entrar em contato exclusivamente pelo WhatsApp (81) 3771-5944. As vagas são limitados.