Residencial Vila da Fonte promove oficina de dança para pessoas 60+ no Recife
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Durante o mês de julho, o residencial Vila da Fonte realiza uma programação musical voltada para pessoas 60+. Localizado na Praça de Casa Forte, o espaço irá fornecer uma série de aulas de dança popular adaptada.
O momento é comandado pela professora Anna Miranda e tem como objetivo estimular a prática de exercícios físicos de forma inclusiva e adaptada às necessidades do público da terceira idade.
Todas as quartas-feiras do mês, os alunos terão a oportunidade de melhorar a coordenação motora, a mobilidade e o condicionamento físico pela dança.
"Queremos proporcionar momentos de bem-estar e integração para o público 60+, incentivando um estilo de vida mais ativo. A dança é uma ferramenta poderosa para estimular o corpo, a mente e as relações sociais, sempre em um ambiente acolhedor, seguro e preparado para receber cada participante", destaca o gestor do Vila da Fonte, Ricardo da Fonte.
Para garantir uma vaga, é necessário entrar em contato exclusivamente pelo WhatsApp (81) 3771-5944. As vagas são limitados.
- Próximas datas: 8, 15, 22 e 29 de julho (quartas-feiras)
- Horário: Das 16h às 17h
- Local: Vila da Fonte – Praça de Casa Forte, 525, Casa Forte, Recife
- Inscrições e informações: Exclusivamente pelo WhatsApp (81) 3771-5944.