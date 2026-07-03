fechar
Agenda | Notícia

Quinteto Violado realiza turnê histórica em Portugal no mês de julho

Com cinco datas marcadas para a turnê internacional, grupo pernambucano referência da cultura popular da região celebra 55 anos de história

Por Bianca Tavares Publicado em 03/07/2026 às 10:47
Imagem do grupo pernambucano Quinteto Violado em um estúdio com fundo branco
Imagem do grupo pernambucano Quinteto Violado em um estúdio com fundo branco - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

No mês de julho, o Quinteto Violado celebra 55 anos de história, com uma trajetória marcada como referência da música nordestina e cultura popular. 

Em turnê com o espetáculo "Sertão", o grupo pernambucano irá celebrar o feito durante a turnê internacional, que dessa vez passará por cinco cidades de Portugal, entre os dias 10 e 17, prometendo uma apresentação histórica.

Leia Também

Confira a programação:

  • 10/07 – Guarda
  • 12/07 – Tondela
  • 13/07 – Caldas da Rainha
  • 15/07 – Mealhada
  • 17/07 – Carregal do Sal

O projeto também marca o reencontro com a ACERT, uma das principais instituições culturais de Portugal, que comemora 50 anos de atuação.

Leia também

Portugal x Croácia vai passar onde hoje (02/07)? Jogo terá transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV
TRANSMISSÃO AO VIVO

Portugal x Croácia vai passar onde hoje (02/07)? Jogo terá transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV
Cristiano Ronaldo ainda busca primeiro gol em mata-mata de Copa do Mundo aos 41 anos; entenda o tabu
PORTUGAL

Cristiano Ronaldo ainda busca primeiro gol em mata-mata de Copa do Mundo aos 41 anos; entenda o tabu

Compartilhe

Tags