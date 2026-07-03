Quinteto Violado realiza turnê histórica em Portugal no mês de julho

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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Com cinco datas marcadas para a turnê internacional, grupo pernambucano referência da cultura popular da região celebra 55 anos de história

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No mês de julho, o Quinteto Violado celebra 55 anos de história, com uma trajetória marcada como referência da música nordestina e cultura popular.

Em turnê com o espetáculo "Sertão", o grupo pernambucano irá celebrar o feito durante a turnê internacional, que dessa vez passará por cinco cidades de Portugal, entre os dias 10 e 17, prometendo uma apresentação histórica.

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Confira a programação:

10/07 – Guarda

12/07 – Tondela

13/07 – Caldas da Rainha

15/07 – Mealhada

17/07 – Carregal do Sal

O projeto também marca o reencontro com a ACERT, uma das principais instituições culturais de Portugal, que comemora 50 anos de atuação.