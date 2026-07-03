Festival Ginga Recife reúne nove atrações neste domingo em arena imersiva para o jogo do Brasil nas oitavas da Copa
Mirante do Paço recebe arena imersiva com Lipe Lucena, Nuzio Medeiros e telões de alta definição para o jogo do Brasil; veja valores.
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O Festival Ginga Recife volta ao Mirante do Paço neste domingo (5) para transformar a partida da Seleção Brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo em uma grande celebração.
A partir das 15h, a arena recebe shows de Lipe Lucena, Nuzio Medeiros, Baile do Ed, Davizão, Lulinha, Mau Lopes, Garcez, Bayma e The Bullet, que comandam a programação antes e depois do confronto do Brasil.
Além da transmissão do jogo em telões de alta definição, o público contará com uma arena imersiva, ativações interativas, espaços instagramáveis e praça de alimentação.
Realizado também em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Natal e Miami, o Festival Ginga se consolida como um dos principais projetos de entretenimento da Copa do Mundo. Os últimos ingressos para a edição do Recife estão à venda no Sympla, a partir de R$ 130.