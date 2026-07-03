Classic Hall recebe em setembro festival com Fresno, CPM 22, Detonautas e Raimundos

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Festival em setembro no Classic Hall reúne grandes ícones dos anos 2000 em noite histórica com novas turnês e grandes hits; ingressos à venda.

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O Classic Hall será palco de um dos maiores encontros do rock nacional em 2026. No dia 5 de setembro, a casa recebe mais uma edição do Rock'n'Hall, festival que reúne Fresno, CPM 22, Detonautas e Raimundos em uma noite dedicada aos grandes sucessos que marcaram gerações.

Os ingressos já estão em pré-venda na bilheteria do Classic Hall e pelo site da Bilheteria Digital.

Com um line-up que reúne diferentes fases do rock brasileiro, o festival traz a Fresno com a turnê "Carta de Adeus", baseada no novo álbum da banda, além do CPM 22 com seus maiores clássicos, o Detonautas apresentando a turnê "Elétrico" e os Raimundos em um show repleto de hits que seguem embalando fãs por todo o país.

A proposta é celebrar a força do gênero com apresentações completas e uma experiência voltada tanto para quem viveu o auge dessas bandas quanto para uma nova geração de apaixonados pelo rock.

Além da programação musical, o Rock'n'Hall contará com uma estrutura especial no Classic Hall, incluindo camarotes exclusivos com serviço de garçom, ambientes instagramáveis, além dos setores arena e frontstage para quem deseja acompanhar os shows mais próximo do palco.

A expectativa é de mais uma edição histórica de um dos festivais de rock mais tradicionais de Pernambuco.