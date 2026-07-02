Shopping ETC oferece programação cultural gratuita durante as férias nos Aflitos
Atividades infantis no ETC incluem apresentações teatrais, espetáculos circenses e shows de mágica aos sábados na Zona Norte do Recife.
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O Shopping ETC, localizado no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, promove uma programação cultural gratuita voltada para o público infantil durante o período de férias escolares. As atividades acontecem a partir deste sábado (4) e seguem até o início de agosto, com apresentações teatrais, circenses e de ilusionismo.
Todas as atrações ocupam o mezanino do centro de compras, sempre a partir das 16h. A iniciativa visa oferecer opções de lazer integradas à rotina das famílias da localidade durante o recesso letivo.
Espetáculos circenses e de ilusionismo abrem o calendário
A abertura da programação, no dia 4 de julho, fica por conta da companhia VinniCircus, que apresenta um espetáculo focado em técnicas tradicionais de picadeiro, reunindo malabaristas, contorcionistas, palhaços e palafitas.
No sábado seguinte, dia 11 de julho, o espaço recebe uma adaptação teatral baseada na história de Moana, que aborda elementos de navegação mítica e cultura polinésia. Já no dia 18 de julho, o Mágico Girafa realiza uma apresentação que mescla números de ilusionismo com dinâmicas interativas, incluindo um concurso de pintura voltado para a participação do público.
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Atividades seguem até o início de agosto
O encerramento do mês de julho, no dia 25, conta com a performance da Trup da Alegria, que leva ao palco novos esquetes circenses e dinâmicas lúdicas.
Encerramento inspirado em jogos eletrônicos
No dia 1º de agosto, o ciclo de atividades é concluído com a apresentação "Aventura de Irmãos", uma peça inspirada no universo dos jogos de videogame clássicos, protagonizada por personagens baseados em Mário e Luigi.
Segundo a coordenação de marketing do estabelecimento, a grade foi estruturada para descentralizar o acesso a atividades culturais gratuitas, aproveitando a infraestrutura do centro de compras no bairro.
Serviço
- Onde: Mezanino do Shopping ETC (Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos, Recife-PE)
- Quando: Sábados (4, 11, 18, 25 de julho e 1º de agosto)
- Horário: 16h
- Acesso: Gratuito
- Informações: (81) 3243-8212