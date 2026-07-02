Samba e futebol se encontram em programação gratuita para Brasil x Noruega, no domingo (05)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clube FPS Sports abre as portas às 16h no dia 5 para reunir torcedores em mais uma transmissão da Copa do Mundo com telão, música ao vivo e mais

Clique aqui e escute a matéria

A Seleção Brasileira volta a campo neste domingo (05), às 17h, para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para acompanhar mais uma decisão do Brasil, o Clube FPS Sports, na Imbiribeira, promove uma programação gratuita que reúne duas das maiores paixões nacionais: futebol e samba.

Os portões serão abertos às 16h. A expectativa é repetir o sucesso das transmissões dos quatro jogos anteriores do Brasil na Copa do Mundo, que reuniram centenas de torcedores no Clube FPS Sports e transformaram o espaço em um ponto de encontro da torcida brasileira durante a competição.

Além da exibição da partida em telão, a programação contará com apresentação de samba ao vivo antes e após o jogo, além de sorteio de brindes para o público presente. A iniciativa busca transformar a experiência da Copa do Mundo em um momento de convivência, reunindo famílias, grupos de amigos e apaixonados por futebol.

Clube FPS Sports reune torcedores em mais uma transmissão da Copa do Mundo com telão, música ao vivo e sorteio de brindes - Divulgação/Clube FPS Sports

“A primeira transmissão mostrou o quanto a Copa do Mundo mobiliza os brasileiros. Agora, queremos repetir esse ambiente de confraternização, unindo futebol e samba em uma programação gratuita para que os torcedores possam viver juntos mais um capítulo da campanha da Seleção”, afirma David Pires, diretor geral do Clube FPS Sports.

A ação integra a agenda especial preparada pelo Clube FPS Sports para os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e oferece ao público uma opção gratuita para acompanhar um dos confrontos mais aguardados da competição.