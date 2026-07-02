fechar
Agenda | Notícia

Samba e futebol se encontram em programação gratuita para Brasil x Noruega, no domingo (05)

Clube FPS Sports abre as portas às 16h no dia 5 para reunir torcedores em mais uma transmissão da Copa do Mundo com telão, música ao vivo e mais

Por Alice Lins Publicado em 02/07/2026 às 19:24
Clube FPS Sports reune torcedores em mais uma transmissão da Copa do Mundo com telão, música ao vivo e sorteio de brindes
Clube FPS Sports reune torcedores em mais uma transmissão da Copa do Mundo com telão, música ao vivo e sorteio de brindes - Divulgação/Clube FPS Sports

Clique aqui e escute a matéria

A Seleção Brasileira volta a campo neste domingo (05), às 17h, para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para acompanhar mais uma decisão do Brasil, o Clube FPS Sports, na Imbiribeira, promove uma programação gratuita que reúne duas das maiores paixões nacionais: futebol e samba.

Os portões serão abertos às 16h. A expectativa é repetir o sucesso das transmissões dos quatro jogos anteriores do Brasil na Copa do Mundo, que reuniram centenas de torcedores no Clube FPS Sports e transformaram o espaço em um ponto de encontro da torcida brasileira durante a competição.

Além da exibição da partida em telão, a programação contará com apresentação de samba ao vivo antes e após o jogo, além de sorteio de brindes para o público presente. A iniciativa busca transformar a experiência da Copa do Mundo em um momento de convivência, reunindo famílias, grupos de amigos e apaixonados por futebol.

Divulgação/Clube FPS Sports
Clube FPS Sports reune torcedores em mais uma transmissão da Copa do Mundo com telão, música ao vivo e sorteio de brindes - Divulgação/Clube FPS Sports

“A primeira transmissão mostrou o quanto a Copa do Mundo mobiliza os brasileiros. Agora, queremos repetir esse ambiente de confraternização, unindo futebol e samba em uma programação gratuita para que os torcedores possam viver juntos mais um capítulo da campanha da Seleção”, afirma David Pires, diretor geral do Clube FPS Sports.

A ação integra a agenda especial preparada pelo Clube FPS Sports para os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e oferece ao público uma opção gratuita para acompanhar um dos confrontos mais aguardados da competição.

Leia também

Brasil x Noruega ao vivo nas oitavas de final: onde assistir, horário e tudo que você precisa saber da Copa do Mundo 2026
OITAVAS DE FINAL

Brasil x Noruega ao vivo nas oitavas de final: onde assistir, horário e tudo que você precisa saber da Copa do Mundo 2026
Seleção brasileira: Rayan fora do jogo contra a Noruega? Entenda o motivo de o atacante ter sido poupado em treino
Copa do Mundo

Seleção brasileira: Rayan fora do jogo contra a Noruega? Entenda o motivo de o atacante ter sido poupado em treino

Compartilhe

Tags