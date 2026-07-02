Passeios temáticos de catamarã realizam saídas especiais durante as férias de julho no Recife
As opções de lazer no Rio Capibaribe reúnem roteiros focados em histórias de piratas e em lendas urbanas locais, com programação nos fins de semana.
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Durante o mês de julho, o público que busca atividades de lazer para o período de férias escolares conta com saídas especiais de passeios temáticos de catamarã no Recife.
Os roteiros "Piratas do Capibaribe" e "Catamaran Assombrado", operados na capital pernambucana, combinam navegação, encenações teatrais e dados históricos sobre a região. As atividades ocorrem aos sábados e domingos no Rio Capibaribe.
Roteiro infantil aborda piratas e cultura pernambucana
O passeio "Piratas do Capibaribe – E os Tesouros do Recife" adota um formato voltado para o público infantil, trazendo elementos da cultura regional e da história local.
A encenação aborda uma disputa entre piratas e corsários, utilizando como pano de fundo pontos turísticos do centro da capital pernambucana.
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Pontos turísticos avistados no percurso
- Painel de Luiz Gonzaga
- Monumento ao Manguebeat (Caranguejo da Rua da Aurora)
- Ponte Duarte Coelho
A dinâmica do passeio inclui interações no rio, como a simulação de uma abordagem de corsários em uma embarcação menor e dinâmicas de dança.
Histórias sobrenaturais e lendas urbanas em passeio noturno
Para o turno da noite, o roteiro "Catamaran Assombrado – Lendas do Recife" percorre trechos do rio associados ao imaginário de mistério da capital pernambucana. A bordo, atores encenam histórias e mitos populares que fazem parte do folclore do estado.
O trajeto inclui a passagem por áreas históricas associadas a narrativas sobrenaturais e lendas urbanas tradicionais, fornecendo informações históricas sobre os locais visitados sob uma perspectiva de suspense.
Personagens e locais retratados
- A Emparedada da Rua Nova e o Boca de Ouro
- Histórias do Teatro de Santa Isabel e do Papa-Figo
- Passagem pela Cruz do Patrão
Detalhes das saídas e informações de serviço
As operações ocorrem a partir do Cais Santa Rita, localizado na região central do Recife, com duração estimada de 1h20 por viagem. O local dispõe de estacionamento gratuito para os clientes.
Piratas do Capibaribe
- Dias: Domingos de julho (12, 19 e 26 de julho) – Não haverá operação no dia 5 de julho devido à transmissão das oitavas de final da Copa do Mundo.
- Horário: 15h
- Valores: R$ 95 (adulto); R$ 40 (crianças de 4 a 10 anos). Menores de 3 anos não pagam.
Catamaran Assombrado
- Dias: Sábados de julho (4, 11, 18 e 25 de julho)
- Horário: 20h
- Valores: R$ 95 (adulto); R$ 40 (crianças de 6 a 10 anos). Menores de 5 anos não pagam.
- Os canais de atendimento para detalhes adicionais funcionam por meio do telefone (81) 99973-4077 e os bilhetes são disponibilizados na bilheteria e no portal eletrônico da empresa organizadora.