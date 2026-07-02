fechar
Agenda | Notícia

Instituto Conceição Moura promove a 5ª edição da "Mostra Ser de Teatro" em Belo Jardim

Programação gratuita reúne espetáculos teatrais, apresentações musicais e atividades culturais voltadas para crianças e famílias. Saiba mais

Por Alice Lins Publicado em 02/07/2026 às 20:06
Imagem da "Mostra Ser de Teatro"
Imagem da "Mostra Ser de Teatro" - Divulgação/Instituto Conceição Moura

Clique aqui e escute a matéria

Nos dias 3, 4 e 5 de julho, o Instituto Conceição Moura (ICM) realiza em Belo Jardim a quinta edição da "Mostra Ser de Teatro", que integra, pelo quarto ano consecutivo, a programação do Polo Infantil Maroquinhas, dentro da tradicional Festa das Marocas. A iniciativa transforma o Espaço Conceição Moura em um local dedicado à arte, à cultura e ao entretenimento para crianças, adolescentes e suas famílias, com acesso gratuito.

Ao longo dos três dias de programação, o público poderá acompanhar espetáculos teatrais, apresentações musicais, cortejos culturais e montagens produzidas por estudantes da Escola de Artes Integradas, além de grupos locais e artistas convidados. A proposta reforça o compromisso do Instituto Conceição Moura com a democratização do acesso à cultura e com o fortalecimento da produção artística do Agreste pernambucano.

Mais do que uma programação cultural, a "Mostra Ser de Teatro" se consolidou como um espaço de formação, incentivo à criatividade e valorização do protagonismo de crianças e jovens. Ao integrar a programação da Festa das Marocas, um dos eventos mais tradicionais de Belo Jardim, a iniciativa amplia o alcance das ações culturais desenvolvidas pelo Instituto e fortalece o vínculo entre arte, educação e comunidade.

Para a coordenadora do Instituto Conceição Moura, Lorena Tenório, a parceria representa a oportunidade de aproximar ainda mais a cultura das famílias belo-jardinenses. "Acreditamos que cultura e educação caminham juntas. Levar a 'Mostra Ser de Teatro' para o Polo Infantil Maroquinhas é uma das formas de concretizar essa premissa. A programação acolhedora, criativa e acessível ainda celebra o espírito de nossa gente".

A programação contempla diferentes linguagens artísticas, reunindo teatro, música, cultura popular e apresentações infantis. Entre os destaques estão o espetáculo "Histórias Encantadas", da Tropa do Balacobaco; a montagem "O Reizinho Negro", da Cia Fuá de Terreiro; o tradicional cortejo do Boi Brasinha com Banda de Pífanos; além dos shows infantis de Petequinha e Florzinha e da Turma do Tio Iury.

Os estudantes da Escola de Artes Integradas também ocupam papel de destaque na programação, apresentando montagens teatrais e performances musicais que evidenciam o trabalho desenvolvido ao longo do ano pela instituição.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Mostra Ser de Teatro faz parte das ações permanentes do Instituto Conceição Moura voltadas ao desenvolvimento humano por meio da arte e da educação. A iniciativa reafirma a cultura como ferramenta de inclusão social, formação cidadã e valorização da identidade local.

O Instituto Conceição Moura é patrocinado pelo Grupo Moura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Programação

Sexta-feira (3 de julho)

  • 15h – Histórias Encantadas – Tropa do Balacobaco
  • 16h – Apresentação teatral – Estudantes da Escola de Artes Integradas
  • 17h – Apresentação teatral – Estudantes da Escola de Artes Integradas
  • 18h – Grupo de Coco da Escola de Artes Integradas

Sábado (4 de julho)

  • 14h30min – Concentração do cortejo do Boi Brasinha, em frente a Prefeitura
  • 15h – Saída do cortejo com o Boi Brasinha e Banda de Pífanos até o Espaço Conceição Moura
  • 16h – Apresentação teatral – Estudantes da Escola de Artes Integradas
  • 17h – Apresentação teatral - O Reizinho Negro – Cia Fuá de Terreiro
  • 18h – Grupo Percussivo da Escola de Artes Integradas

Domingo (5 de julho)

  • 14h – Show infantil Petequinha e Florzinha
  • 15h – Show infantil Turma do Tio Iury

Todas as atividades são gratuitas e acontecem no Polo Infantil Maroquinhas, na Praça do Instituto Conceição Moura, sem necessidade de inscrição prévia.

Leia também

Exposição "Letras da Ilha" revela a arte dos pintores letristas e celebra a memória gráfica de Itamaracá
EVENTOS EM PERNAMBUCO

Exposição "Letras da Ilha" revela a arte dos pintores letristas e celebra a memória gráfica de Itamaracá
Samba e futebol se encontram em programação gratuita para Brasil x Noruega, no domingo (05)
EVENTOS

Samba e futebol se encontram em programação gratuita para Brasil x Noruega, no domingo (05)

Compartilhe

Tags