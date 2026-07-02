Instituto Conceição Moura promove a 5ª edição da "Mostra Ser de Teatro" em Belo Jardim
Programação gratuita reúne espetáculos teatrais, apresentações musicais e atividades culturais voltadas para crianças e famílias. Saiba mais
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Nos dias 3, 4 e 5 de julho, o Instituto Conceição Moura (ICM) realiza em Belo Jardim a quinta edição da "Mostra Ser de Teatro", que integra, pelo quarto ano consecutivo, a programação do Polo Infantil Maroquinhas, dentro da tradicional Festa das Marocas. A iniciativa transforma o Espaço Conceição Moura em um local dedicado à arte, à cultura e ao entretenimento para crianças, adolescentes e suas famílias, com acesso gratuito.
Ao longo dos três dias de programação, o público poderá acompanhar espetáculos teatrais, apresentações musicais, cortejos culturais e montagens produzidas por estudantes da Escola de Artes Integradas, além de grupos locais e artistas convidados. A proposta reforça o compromisso do Instituto Conceição Moura com a democratização do acesso à cultura e com o fortalecimento da produção artística do Agreste pernambucano.
Mais do que uma programação cultural, a "Mostra Ser de Teatro" se consolidou como um espaço de formação, incentivo à criatividade e valorização do protagonismo de crianças e jovens. Ao integrar a programação da Festa das Marocas, um dos eventos mais tradicionais de Belo Jardim, a iniciativa amplia o alcance das ações culturais desenvolvidas pelo Instituto e fortalece o vínculo entre arte, educação e comunidade.
Para a coordenadora do Instituto Conceição Moura, Lorena Tenório, a parceria representa a oportunidade de aproximar ainda mais a cultura das famílias belo-jardinenses. "Acreditamos que cultura e educação caminham juntas. Levar a 'Mostra Ser de Teatro' para o Polo Infantil Maroquinhas é uma das formas de concretizar essa premissa. A programação acolhedora, criativa e acessível ainda celebra o espírito de nossa gente".
A programação contempla diferentes linguagens artísticas, reunindo teatro, música, cultura popular e apresentações infantis. Entre os destaques estão o espetáculo "Histórias Encantadas", da Tropa do Balacobaco; a montagem "O Reizinho Negro", da Cia Fuá de Terreiro; o tradicional cortejo do Boi Brasinha com Banda de Pífanos; além dos shows infantis de Petequinha e Florzinha e da Turma do Tio Iury.
Os estudantes da Escola de Artes Integradas também ocupam papel de destaque na programação, apresentando montagens teatrais e performances musicais que evidenciam o trabalho desenvolvido ao longo do ano pela instituição.
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A Mostra Ser de Teatro faz parte das ações permanentes do Instituto Conceição Moura voltadas ao desenvolvimento humano por meio da arte e da educação. A iniciativa reafirma a cultura como ferramenta de inclusão social, formação cidadã e valorização da identidade local.
O Instituto Conceição Moura é patrocinado pelo Grupo Moura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Programação
Sexta-feira (3 de julho)
- 15h – Histórias Encantadas – Tropa do Balacobaco
- 16h – Apresentação teatral – Estudantes da Escola de Artes Integradas
- 17h – Apresentação teatral – Estudantes da Escola de Artes Integradas
- 18h – Grupo de Coco da Escola de Artes Integradas
Sábado (4 de julho)
- 14h30min – Concentração do cortejo do Boi Brasinha, em frente a Prefeitura
- 15h – Saída do cortejo com o Boi Brasinha e Banda de Pífanos até o Espaço Conceição Moura
- 16h – Apresentação teatral – Estudantes da Escola de Artes Integradas
- 17h – Apresentação teatral - O Reizinho Negro – Cia Fuá de Terreiro
- 18h – Grupo Percussivo da Escola de Artes Integradas
Domingo (5 de julho)
- 14h – Show infantil Petequinha e Florzinha
- 15h – Show infantil Turma do Tio Iury
Todas as atividades são gratuitas e acontecem no Polo Infantil Maroquinhas, na Praça do Instituto Conceição Moura, sem necessidade de inscrição prévia.