Exposição "Letras da Ilha" revela a arte dos pintores letristas e celebra a memória gráfica de Itamaracá

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Mostra será aberta no dia 4 de julho, na Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá, reunindo fotografias, vídeos, obras e letreiros. Saiba mais

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O traço firme do pincel, as cores vibrantes e as letras desenhadas à mão contam histórias que atravessam o tempo na Ilha de Itamaracá. Muito além de identificar embarcações ou estabelecimentos comerciais, os letreiros espalhados pela ilha revelam modos de viver, saberes transmitidos pela prática e uma identidade visual construída no cotidiano.

É esse universo que ganha protagonismo na exposição “Letras da Ilha”, que será aberta no próximo dia 4 de julho, às 18h, na Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá, com entrada gratuita.

Resultado de uma pesquisa iniciada em 2020 pela designer gráfica, pesquisadora e produtora cultural Lili Nascimento, a mostra apresenta um amplo recorte da memória gráfica da ilha por meio de fotografias, vídeos, obras, langanhos e letreiros produzidos por pintores letristas que há décadas transformam madeira, tinta e criatividade em patrimônio cultural.

O projeto Letras da Ilha nasceu em 2020 e a primeira etapa da pesquisa foi fomentada através da Lei Aldir Blanc de Pernambuco, quando Lili percorreu a Colônia de Pescadores Z-11 e diversas praias da ilha registrando embarcações, fachadas, placas, sinalizações comerciais e outros elementos da tipografia popular produzida pelos mestres locais.

A pesquisa foi aprofundada entre 2022 e 2023 como Trabalho de Conclusão de Curso em Design pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob orientação da professora doutora Solange Coutinho, ampliando o acervo fotográfico e audiovisual sobre o tema.

O levantamento também deu origem ao livro “Letras da Ilha”, atualmente em fase de produção por meio do Funcultura, em parceria com Solange Coutinho e o fotógrafo Ytallo Barreto, com lançamento previsto para o fim deste ano.

Segundo Lili Nascimento, o projeto busca ampliar o reconhecimento de uma produção artística que faz parte da paisagem da ilha, mas que muitas vezes passa despercebida.

“Os letreiros da Ilha de Itamaracá são muito mais do que elementos gráficos. Eles carregam histórias, memórias, modos de fazer e a identidade de uma comunidade inteira. A exposição nasce do desejo de reconhecer esses artistas, preservar esse patrimônio visual e aproximar novas gerações desse conhecimento que continua vivo no cotidiano da ilha”, afirma.

A exposição também evidencia o trabalho dos pintores letristas que mantêm viva essa tradição. Entre eles está Natanael Pires, conhecido como Tuca Pintor, considerado uma das maiores referências da pintura de letreiros em Itamaracá. Autodidata, atua profissionalmente desde os 16 anos e há mais de quatro décadas assina pinturas em embarcações, fachadas comerciais, placas, jangadas, baiteiras, velas e nos tradicionais bandeirões da Buscada de Nossa Senhora do Pilar.

Exposição "Letras da Ilha" revela a arte dos pintores letristas e celebra a memória gráfica de Itamaracá - YTALLO BARRETO

Outro destaque é Dilza Fernanda, única mulher pintora letrista identificada durante a pesquisa. Também autodidata, iniciou sua trajetória em campanhas eleitorais e hoje divide sua produção entre letreiros, paisagens, fachadas e pinturas infantis, ocupando um espaço historicamente marcado pela presença masculina.

A mostra apresenta ainda o trabalho de John Alex, paulista radicado em Itamaracá há cerca de oito anos, que desenvolve pinturas em fachadas, murais e sinalizações comerciais, e de Edilson Catanha, natural de Feira Nova, que desde 2019 integra sua arte ao cotidiano da ilha por meio de embarcações, mercados, estabelecimentos comerciais e outros espaços urbanos.

Além de valorizar os artistas, a exposição contextualiza a importância dos letreiros na cultura local. Um dos momentos em que essa tradição ganha maior visibilidade acontece durante os preparativos para a Buscada de Nossa Senhora do Pilar, celebração com mais de 230 anos de história. Nesse período, as embarcações são retiradas da água para manutenção, pintura e renovação dos letreiros, fortalecendo o trabalho dos mestres letristas e renovando um dos principais símbolos visuais da ilha.

Como etapa final da programação, será realizada uma oficina de pintura de letreiros destinada a jovens da região. A atividade será conduzida por Lili Nascimento e Solange Coutinho em parceria com os próprios pintores, promovendo o intercâmbio entre gerações e incentivando a preservação desse saber tradicional.

Com curadoria de Lili Nascimento e Ytallo Barreto, fotografia e vídeo de Ytallo Barreto e produção de Mauro Lira, a exposição conta com apoio da Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá e é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco, Governo de Pernambuco, Ministério da Cultura e Governo Federal.

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