Enólogo português Paulo Laureano e empresário Guilherme Guerra apresentam clube de vinhos inédito no Brasil

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Imprensa e convidados se reuniram em um almoço na Adega do Vinho para conhecer o clube Privilegium e um novo empreendimento em Gravatá

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Na tarde desta quarta-feira (2), o enólogo português Paulo Laureano e o sócio-fundador da GMG Premiere Guilherme Guerra reuniram convidados e imprensa em um almoço especial na Adega do Vinho para apresentar dois projetos: o clube de vinhos Privilegium e o empreendimento Vin Club Premiere, que une residência de campo e vinícola.

O Privilegium se posiciona como uma confraria de vinhos de alto padrão. Criada em Portugal, a iniciativa chega ao Brasil através do estado de Pernambuco, como primeira e única operação do projeto no país. A confraria oferece experiências exclusivas para um público restrito: o quadro de membros é bastante limitado e o acesso é feito por meio de uma lista de espera.

Os associados recebem seis entregas anuais, a cada dois meses. As remessas contam com duas garrafas selecionadas do mesmo rótulo, ficha técnica e um material digital que inclui vídeos explicativos gravados por enólogos e sommeliers. Também há uma agenda de eventos presenciais.

“Quero desafiá-los a descobrir vinhos de forma diferente. Quero desafiá-los a conhecer mais sobre vinhos, vinhos raros, diferenciados, colheitas limitadas, que não vão estar disponíveis no mercado brasileiro, mas que nós vamos trazer até vocês. Queremos fazer com que os membros descubram produtores raros por todo o mundo e, sobretudo, tenham um prazer extraordinário”, afirma Paulo Laureano, que assina a curadoria técnica do Privilegium.

O Privilegium oferece experiências exclusivas para um público restrito: o quadro de membros é bastante limitado e o acesso é feito por meio de uma lista de espera - Laura Martiniano/SJCC

O clube faz parte da materialização antecipada do empreendimento Vin Club Premiere, que está em desenvolvimento na cidade de Gravatá no Agreste de Pernambuco. O espaço, projetado pela GMG Premiere, promete reunir residência de campo e vinícola em um só lugar e tem conclusão prevista para 2028.

A vinícola do Vin Club Premiere também possui assinatura de Paulo Laureano e aposta no potencial de Gravatá para a produção de vinhos de alta qualidade. Já estão sendo cultivadas variedades selecionadas de sauvignon blanc, alvarinho, chardonnay, merlot, cabernet franc, syrah e touriga nacional.

“Esse complexo nasceu como um empreendimento imobiliário, mas hoje tomou outra dimensão graças à integração de Paulo Laureano. Na vinícola, já executamos três fases de plantio: a do vinhedo experimental, executava em 2024, a do vinhedo definitivo de uvas brancas, que começou em 2025, e, por fim, o plantio do primeiro vinhedo de uvas tintas, que se iniciou na semana passada”, explica Guilherme Guerra.

O evento de lançamento dos projetos também contou com a presença da diretora de marketing da GMG Premiere, Beatriz Guerra. Além da apresentação, foi servido um menu selecionado pela Adega do Futuro.

