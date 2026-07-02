Baco Exu do Blues traz turnê HASOS ao Recife em agosto
Show acontece no dia 15 de agosto, no Armazém 14, com condições especiais e promoções na compra de dois ingressos
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O rapper Baco Exu do Blues desembarca em Recife com a HASOS Show Tour no dia 15 de agosto, para uma apresentação no Armazém 14, a partir das 22h.
As entradas para o show estão à venda pela BD (Bilheteria Digital), referência nacional em soluções para venda de ingressos, com condições especiais para o público que deseja garantir a experiência em dupla.
Reconhecido como um dos nomes mais importantes da música brasileira contemporânea, Baco Exu do Blues apresenta ao público a atmosfera da HASOS Show Tour, reunindo repertório, performance e a força estética que marcam seus projetos.
Para o show, a 18k, produtora do evento e parceira da BD, separou uma promoção especial de casadinhas: para Casadinha Front e Casadinha Camarote Superior, compre um e leve dois ingressos. A promoção é válida até 03/07.
Com a novidade, os fãs podem aproveitar uma noite de música ao vivo no centro da capital pernambucana. O show integra a agenda de grandes eventos em Recife e reforça a força da cidade como praça relevante para turnês nacionais. Os ingressos estão disponíveis no site da ticketeira.
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Serviço Baco Exu do Blues – HASOS Show Tour Recife
- Data: 15 de agosto de 2026
- Horário: 22h
- Local: Armazém 14 -?Av. Alfredo Lisboa, s/n - Recife, PE, 50020-360
- Ingressos: BD (Bilheteria Digital)