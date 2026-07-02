Baco Exu do Blues traz turnê HASOS ao Recife em agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Show acontece no dia 15 de agosto, no Armazém 14, com condições especiais e promoções na compra de dois ingressos

Clique aqui e escute a matéria

O rapper Baco Exu do Blues desembarca em Recife com a HASOS Show Tour no dia 15 de agosto, para uma apresentação no Armazém 14, a partir das 22h.

As entradas para o show estão à venda pela BD (Bilheteria Digital), referência nacional em soluções para venda de ingressos, com condições especiais para o público que deseja garantir a experiência em dupla.

Reconhecido como um dos nomes mais importantes da música brasileira contemporânea, Baco Exu do Blues apresenta ao público a atmosfera da HASOS Show Tour, reunindo repertório, performance e a força estética que marcam seus projetos.

Para o show, a 18k, produtora do evento e parceira da BD, separou uma promoção especial de casadinhas: para Casadinha Front e Casadinha Camarote Superior, compre um e leve dois ingressos. A promoção é válida até 03/07.

Com a novidade, os fãs podem aproveitar uma noite de música ao vivo no centro da capital pernambucana. O show integra a agenda de grandes eventos em Recife e reforça a força da cidade como praça relevante para turnês nacionais. Os ingressos estão disponíveis no site da ticketeira.

Serviço Baco Exu do Blues – HASOS Show Tour Recife

