Aria Social: Espetáculo "Capiba, pelas ruas eu vou" marca presença em São Paulo

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Espetáculo que já emocionou mais de 33 mil pessoas celebra o frevo e a riqueza da cultura pernambucana em curtíssima temporada no Teatro B32

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O público paulistano receberá uma imersão profunda na identidade cultural do Nordeste. Entre os dias 24 e 26 de julho, o projeto Aria Social apresenta no palco principal do Teatro B32, no Itaim Bibi, o espetáculo "Capiba, pelas ruas eu vou".

A megaprodução, que já circulou com sucesso de público e crítica por capitais do Nordeste e por Brasília, chega a São Paulo para uma temporada de cinco apresentações que homenageiam o maestro e compositor Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba (1904–1997), um dos maiores patrimônios da música brasileira e do frevo.

A montagem conta com um elenco robusto de 43 bailarinos e cantores, que sobem ao palco acompanhados por uma orquestra de câmara executando a trilha sonora inteiramente ao vivo. Juntos, os artistas transportam a plateia para as ruas de Pernambuco, misturando dança, teatro, música e projeções audiovisuais em uma narrativa que exalta o romantismo e a poesia da obra do compositor.

Com mais de 200 composições em seu legado, o repertório da apresentação foi selecionado com clássicos como "É de Amargar", "Linda Flor da Madrugada" e "Nos Cabelos de Rosinha" dividindo o espaço com a "Missa Armorial", peça que conecta a obra de Capiba ao movimento estético idealizado por Ariano Suassuna.

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Nos bastidores da criação

O projeto é liderado por um time de diretoras que buscou equilibrar o respeito à tradição e o frescor da contemporaneidade. A direção geral é assinada por Cecilia Brennand, idealizadora do Aria Social, que destaca o caráter pedagógico e humanitário da iniciativa.

"Levar Capiba para São Paulo representa a oportunidade de compartilhar com novos públicos a riqueza da cultura pernambucana e, ao mesmo tempo, mostrar o impacto transformador da arte na vida dos nossos jovens. O espetáculo é fruto de uma trajetória construída com dedicação, talento e compromisso social", afirma.

A regência e a direção musical ficam a cargo de Rosemary Oliveira, que enfrentou o desafio de traduzir a potência emocional das partituras originais para uma linguagem de palco dinâmica e acessível a diferentes gerações.

"A música de Capiba possui uma força emocional que ultrapassa fronteiras. Nosso desafio foi preservar essa essência e traduzi-la para uma linguagem cênica capaz de dialogar com diferentes gerações", reforça.

Complementando a estética visual e cênica, Ana Emília Freire assina o roteiro, a direção artística e as coreografias que moldam o espetáculo. "Construímos uma experiência sensorial em que corpo, música e emoção caminham juntos, celebrando a força cultural das ruas que inspiraram sua obra", finaliza Ana.

“Capiba, pelas ruas eu vou” - Datas e horários:

24 de julho, às 20h

25 de julho, às 16h e às 20h

26 de julho, às 15h30 e às 19h

Local: Teatro B32 – Sala Principal | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi, São Paulo (SP)

Classificação indicativa: Livre

Ingressos:

Disponíveis na plataforma oficial do Teatro B32, pelo site: Teatro B32 | Capiba, pelas ruas eu vou (Valores: R$ 140 inteira e R$ 70 meia-entrada)