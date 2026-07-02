Aria Social: Espetáculo "Capiba, pelas ruas eu vou" marca presença em São Paulo
Espetáculo que já emocionou mais de 33 mil pessoas celebra o frevo e a riqueza da cultura pernambucana em curtíssima temporada no Teatro B32
Clique aqui e escute a matéria
O público paulistano receberá uma imersão profunda na identidade cultural do Nordeste. Entre os dias 24 e 26 de julho, o projeto Aria Social apresenta no palco principal do Teatro B32, no Itaim Bibi, o espetáculo "Capiba, pelas ruas eu vou".
A megaprodução, que já circulou com sucesso de público e crítica por capitais do Nordeste e por Brasília, chega a São Paulo para uma temporada de cinco apresentações que homenageiam o maestro e compositor Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba (1904–1997), um dos maiores patrimônios da música brasileira e do frevo.
A montagem conta com um elenco robusto de 43 bailarinos e cantores, que sobem ao palco acompanhados por uma orquestra de câmara executando a trilha sonora inteiramente ao vivo. Juntos, os artistas transportam a plateia para as ruas de Pernambuco, misturando dança, teatro, música e projeções audiovisuais em uma narrativa que exalta o romantismo e a poesia da obra do compositor.
Com mais de 200 composições em seu legado, o repertório da apresentação foi selecionado com clássicos como "É de Amargar", "Linda Flor da Madrugada" e "Nos Cabelos de Rosinha" dividindo o espaço com a "Missa Armorial", peça que conecta a obra de Capiba ao movimento estético idealizado por Ariano Suassuna.
Nos bastidores da criação
O projeto é liderado por um time de diretoras que buscou equilibrar o respeito à tradição e o frescor da contemporaneidade. A direção geral é assinada por Cecilia Brennand, idealizadora do Aria Social, que destaca o caráter pedagógico e humanitário da iniciativa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Levar Capiba para São Paulo representa a oportunidade de compartilhar com novos públicos a riqueza da cultura pernambucana e, ao mesmo tempo, mostrar o impacto transformador da arte na vida dos nossos jovens. O espetáculo é fruto de uma trajetória construída com dedicação, talento e compromisso social", afirma.
A regência e a direção musical ficam a cargo de Rosemary Oliveira, que enfrentou o desafio de traduzir a potência emocional das partituras originais para uma linguagem de palco dinâmica e acessível a diferentes gerações.
"A música de Capiba possui uma força emocional que ultrapassa fronteiras. Nosso desafio foi preservar essa essência e traduzi-la para uma linguagem cênica capaz de dialogar com diferentes gerações", reforça.
Complementando a estética visual e cênica, Ana Emília Freire assina o roteiro, a direção artística e as coreografias que moldam o espetáculo. "Construímos uma experiência sensorial em que corpo, música e emoção caminham juntos, celebrando a força cultural das ruas que inspiraram sua obra", finaliza Ana.
“Capiba, pelas ruas eu vou” - Datas e horários:
- 24 de julho, às 20h
- 25 de julho, às 16h e às 20h
- 26 de julho, às 15h30 e às 19h
Local: Teatro B32 – Sala Principal | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi, São Paulo (SP)
Classificação indicativa: Livre
Ingressos:
Disponíveis na plataforma oficial do Teatro B32, pelo site: Teatro B32 | Capiba, pelas ruas eu vou (Valores: R$ 140 inteira e R$ 70 meia-entrada)