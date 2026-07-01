O que fazer nas férias com as crianças: confira roteiros e programações no Recife e região

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As férias escolares são o período mais aguardado pelas crianças como um período de descanso, diversão e convivência com a família e os amigos

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Muito além de uma pausa nos estudos, as férias também podem ser recheadas com atividades como contação de histórias, pintura, desenho, jogos de construção, brincadeiras ao ar livre, passeios em família e até mesmo o envolvimento em pequenas tarefas do cotidiano contribuem para o desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional das crianças.

Durante esse período, o mais importante é garantir que elas tenham acesso a experiências variadas, que estimulem a curiosidade, a criatividade e a descoberta do mundo ao seu redor.

Segundo Samantha Olegario, coordenadora pedagógica geral da Educação Infantil do Colégio CBV, a brincadeira ocupa um papel central no desenvolvimento infantil:

"Ao brincar, a criança experimenta, cria, interage, amplia sua linguagem, fortalece sua autonomia e aprende a lidar com diferentes situações e problemas. Preparar uma receita em família, brincar de faz de conta, construir cabanas, ir ao teatro, explorar espaços ao ar livre ou simplesmente compartilhar momentos de qualidade com os adultos são experiências que geram aprendizagens valiosas e memórias afetivas duradouras."

Outro ponto importante é o equilíbrio entre o uso das telas e as vivências presenciais. Embora a tecnologia faça parte da realidade das crianças, é fundamental que haja espaço para interações, brincadeiras e experiências concretas que favoreçam o desenvolvimento integral.

"As crianças aprendem o tempo todo. Quando brincam, exploram, observam, convivem e participam da vida cotidiana, estão construindo conhecimentos sobre si mesmas, sobre os outros e sobre o mundo. As férias são uma oportunidade preciosa para fortalecer vínculos familiares, criar memórias afetivas e proporcionar experiências que contribuem para o desenvolvimento de forma leve, prazerosa e significativa", conclui Samantha.

Para ajudar no planejamento, reunimos abaixo um roteiro completo com opções que reúnem cultura, lazer, entretenimento e solidariedade para o mês de julho.

Cultura: Circuito Fenearte e museus

Para quem busca conectar as crianças com a arte e a história, o estado oferece uma programação rica e totalmente gratuita.

Circuito Fenearte 2026

O Circuito Fenearte retorna este ano ampliando a experiência para fora do pavilhão do Centro de Convenções (onde a 26ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato — acontece de 08 a 19 de julho, com mais de 5 mil expositores em cerca de 700 espaços, com ingressos à venda pelo site Evenyx).

Ao longo do mês de julho, serão realizados 12 roteiros gratuitos com saídas do Recife (Praça do Arsenal ou outros pontos específicos) que levarão o público a ateliês, galerias e museus na capital, Olinda, Zona da Mata e Agreste. As vagas são limitadas e as inscrições abrem sempre na segunda-feira anterior à imersão pelo link na bio do Instagram @fenearte.

Confira o calendário completo de rotas:

03/07 (Sexta) – Rota Boa Viagem: Saída da Praça do Arsenal de micro-ônibus para visitar as galerias Instituto Marcos Hacker, Amparo 60 (exposição “Fefa Lins – Maravilhosas Catástrofes”), Número Galeria e Christal Galeria (mostra “Antes do Nome Há o Gesto”).

04/07 (Sábado) – Rota Tracunhaém: Viagem à Capital do Artesanato em Cerâmica, com visitas a ateliês e vivências na praça central com oficinas e apresentações culturais.

05/07 (Domingo) – Rota Santo Amaro: Percurso a pé focado em design e arte contemporânea, saindo do Cinema São Luiz, visitando o ateliê Fogo Design (de Ramsés Marçal), o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam) e a Casa Capitão (Mercado Capitão).

10/07 (Sexta) – Rota Cachoeirinha: Saída da Praça do Arsenal para conhecer a Feira do Couro e Aço, dialogando com o tema da feira deste ano: “Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma”.

11/07 (Sábado) – Rota Bairro do Recife: Percurso a pé por espaços como Torre Malakoff, Associação Comercial de Pernambuco, Arte Plural Galeria, Palazzo Itália (com lojas temporárias do Artesanato de Pernambuco e da MAPE), ateliê de Marcelo Silveira, Onze Joias (de Jacqueline Vasconcelos), Casa de Alzira e o Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro).

12/07 (Domingo) – Rota Usina de Arte: Viagem de ônibus (saída da Praça do Arsenal) para o distrito de Água Preta, conhecendo o acervo de arte contemporânea e botânica.

17/07 (Sexta) – Rota Várzea: Visita guiada a dois dos maiores complexos culturais de Pernambuco: o Instituto Ricardo Brennand e a Oficina Francisco Brennand.

18/07 (Sábado) – Rota Caruaru: Viagem de ônibus saindo da Praça do Arsenal para vivência na tradicional Feira de Caruaru e no Alto do Moura, polo do artesanato em barro.

19/07 (Domingo, Manhã) – Rota Poço da Panela: Passeio de micro-ônibus saindo da Praça do Arsenal para visitar a Garrido Galeria e os ateliês de Raul Córdula, Guilherme Lira (Ceramiquinho) e Edson Menezes.

19/07 (Domingo, Tarde) – Rota Olinda: Caminhada com início e fim no Mercado Eufrásio Barbosa, passando pela Casa Estação da Luz, Sede da Pitombeira, Instituto Mestre Nado e Ateliê Iza do Amparo.

25/07 (Sábado, Manhã) – Rota Santo Antônio: Caminhada saindo do Plaza Hotel, passando por espaços de criação coletiva como o Criadouro e o Edifício Pernambuco, terminando no Pátio de São Pedro.

25/07 (Sábado, Tarde) – Rota Boa Vista: Encontro na Livraria Jardim para visitar o Instituto Ploeg, Escola de Arte Saraiva, Ateliê Mont’Elberto, Moita Cultural e o Novo Ateliê Coletivo.

Sexta Gratuita no Instituto Ricardo Brennand

No dia 3 de julho, o Instituto Ricardo Brennand realiza mais uma edição da sua "Sexta Gratuita". Das 10h às 17h, o público poderá retirar os ingressos presencialmente no local e ter acesso livre aos jardins, às exposições de longa duração e às coleções de armaria, esculturas e pinturas. A ação tem parceria da B3 e da Trillia.

Entretenimento: Programação nos Shoppings

Os shoppings prepararam programações robustas que reúnem interatividade, personagens famosos e até transmissões esportivas.

Shopping Patteo Olinda: "Férias de Cinema"

Localizado em Casa Caiada, o centro de compras foca no universo cinematográfico e da cultura pop. Sempre a partir das 15h, na varanda panorâmica do piso L3, acontecem encontros temáticos e gratuitos com personagens:

04 de julho: Equipe Sonic

11 de julho: Super Mario

18 de julho: Toy Story

25 de julho: Guerreiras do K-pop (com muita recreação, música e dança)

Na Praça de Eventos (piso térreo), o grande destaque é o parque temático Mar de Diversões, que funciona até 3 de agosto. O espaço conta com piscina de bolinhas, camas elásticas, brinquedão com escorrega inflável, tubarão inflável, tapete interativo e mesa de pintura. Os ingressos custam R$ 40 para 15 minutos, R$ 50 para 30 minutos e R$ 60 para uma hora (com acréscimo de R$ 2 por minuto excedente). Menores de 5 anos devem estar acompanhados por um responsável maior de 18 anos.

O shopping conta ainda com atrações permanentes: salas de cinema tradicional e VIP, Game Station, parque Salti Verso, Top Plush, Mini Cars, Oficina de Slime, Montana Airsoft, brinquedos infláveis e o Polo Infantil no piso L2 (com XKid, Rilix e Bubble House). Para incentivar a leitura, a Livraria Leitura (piso L3) disponibiliza títulos infantis e, junto com o Espaço Panini (piso L2), promove encontros para troca de figurinhas. Conforme destaca a gerente de marketing Rebeca Amado, o objetivo é consolidar o espaço como um destino completo de convivência e lazer.

RioMar Recife

No RioMar Recife, a criançada pode conferir até o dia 1° de agosto a exposição "Gigantes do Gelo", que conta com inspirações da Era Glacial, sendo 14 animatrônicos com movimentos e sons. A entrada é gratuita, com inscrições no App do RioMar Recife.

Local: Praça de Eventos 1, no Piso L1;

Período: de 18 de junho até 1 de agosto.

Exposição do Chaves no RioMar Recife

O seriado "Chaves" também entra na lista com a atração funcionando de terça a domingo, das 12h às 21h - encerra uma hora mais tarde, às 22h, aos sábados. Os ingressos são a partir de R$ 20, disponíveis no app RioMar Recife, no site expochaves.com.br. e também pela bilheteria física no piso L3 do shopping.

RioMar Recife: Av. República do Líbano, 251, Pina – Recife

No Piso L3 (o mesmo da praça de alimentação)

Classificação etária: livre. Menores de 12 anos acompanhados de responsável

Informações: @expo.chaves e @riomar_recife

Terças a sextas: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Sábados, domingos e feriados: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Plataforma de compra: expochaves.com.br e app RioMar Recife - a partir de 17 de junho, haverá bilheteria física no local

*Crianças até 4 anos e 11 meses têm gratuidade

*Pessoas com deficiência e com TEA (mais um acompanhante) pagam meia, assim como os casos previstos em lei

Shopping Carpina: "Vem Brincar de Circo" e Copa do Mundo

Na Mata Norte, o Shopping Carpina montou uma agenda totalmente gratuita para todos os finais de semana de julho, especificamente nos dias 5, 11, 18 e 26 de julho. Estão confirmados o espetáculo "O Circo Mágico da Vinni Circus", show de mágica com Hugo Henrik, apresentação das Guerreiras do K-pop e intervenções interativas da Trupe Vivarte.

A música e a dança também ganham espaço no domingo, 12 de julho, às 15h, com a XVI Mostra Coreográfica Relevé – "Divas Pop: Vozes que Inspiram Dança" na Praça de Eventos, trazendo coreografias inspiradas em grandes vozes femininas da música.

Para os amantes de esporte, a Praça de Alimentação transmitirá os principais jogos da Copa do Mundo em um telão. No dia 19 de julho, data da grande final, haverá uma festa especial: a partir das 13h, o cantor Stevenys faz um show de esquenta com repertório sertanejo e eclético, preparando o clima para a transmissão da decisão do Mundial.

Campanha solidária: Nos dias 24 e 25 de julho (das 9h às 12h e das 13h às 15h), o shopping promove a campanha de doação de sangue "Vidas que Conectam", em parceria com a UNINASSAU Carpina e o Hemope. A meta é atender 150 doadores por dia, e o serviço de transporte gratuito "Vem Expresso" estará disponível para facilitar o deslocamento até o ponto de coleta. Natália Varella, assistente de Marketing, reforça que a intenção é ir além das compras, gerando ações que integram cultura, lazer e compromisso social.

Acampamentos de férias

Para os pais que buscam trabalhar a independência e o distanciamento saudável dos eletrônicos, os acampamentos tradicionais continuam sendo uma excelente escolha.

A Cia do Lazer, referência há 36 anos no setor, realiza mais uma edição de seu tradicional acampamento de julho em Porto de Galinhas. O programa é direcionado para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos e funcionará em duas temporadas distintas: de 6 a 10 de julho e de 14 a 18 de julho. Além das atividades puramente recreativas, a proposta foca no estímulo à autonomia, na convivência social e na construção de novas amizades.

O Shopping ETC, localizado nos Aflitos, preparou uma programação especial e gratuita de férias para toda a família. As atrações acontecem ao longo de cinco sábados consecutivos, sempre às 16h, no Mezanino do shopping, abrangendo os meses de julho e o início de agosto.

Confira a agenda de espetáculos:

04 de julho: VinniCircus – Show interativo com palhaços, malabaristas, contorcionistas e mágica.

11 de julho: Moana – Espetáculo teatral infantil baseado na jornada de coragem e amizade da personagem e do semideus Maui.

18 de julho: Mágico Girafa – Apresentação que mistura ilusionismo, humor e um concurso de pintura interativo.

25 de julho: Trup da Alegria – Tarde circense com artistas, risadas e resgate do universo mágico do circo.

01 de agosto: Aventura de Irmãos – Encerramento com show temático de Mario e Luigi inspirado no universo dos videogames.

Programação gratuita de férias de julho do Shopping ETC

Local: Mezanino — Shopping ETC | Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos, Recife-PE

Quando: 04, 11, 18, 25 de julho e 01 de agosto

Horário: sempre às 16h

Entrada: gratuita

Informações: (81) 3243-8212 | @shoppingetcoficial

Evento Toy Story no Shopping Recife

Instalada na Praça de Eventos, a atração convida os visitantes a vivenciarem brincadeiras que rememoram cenas no universo dos personagens que atravessam e conquistam gerações há três décadas. Entre os destaques estão a recriação do quarto do Andy e um pré-show exclusivo, além de detalhes cenográficos como janelas com sombras dançantes que revelam os movimentos dos personagens antes de serem surpreendidos, remetendo ao clima lúdico das animações.

Cada espaço imersivo traz um desafio interativo diferente. Na área inspirada em Toy Story 1, os visitantes devem usar uma garra para capturar os aliens e posicioná-los corretamente em uma prateleira. Em Toy Story 2, a missão é arremessar argolas coloridas em pinos sobre uma base giratória antes que o tempo acabe. Já no ambiente dedicado a Toy Story 3, o público enfrenta desafios do game Toy Story Mania em telas customizadas. Para completar o percurso, a atividade inspirada em Toy Story 4 propõe acertar o maior número possível de bolinhas dentro do tempo limite.

Quando: de 02/07 a 02/08, durante o horário de funcionamento do mall

de 02/07 a 02/08, durante o horário de funcionamento do mall Público: A partir de 2 anos. Crianças de 2 a 12 anos, devem estar acompanhadas por adulto responsável

A partir de 2 anos. Crianças de 2 a 12 anos, devem estar acompanhadas por adulto responsável Acesso: cadastro pelo site www.shoppingrecife.com.br/toystory ou de forma presencial no local do evento

cadastro pelo site www.shoppingrecife.com.br/toystory ou de forma presencial no local do evento Local: Shopping Recife (Praça de Eventos) – Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Colégio Imaculado em Olinda promove colônia de férias aberta ao público em julho

O Colégio Imaculado Coração de Maria, em Olinda, realiza sua tradicional colônia de férias em duas etapas durante o mês de julho, com atividades nos turnos da manhã e da tarde para o público infantil. (146 caracteres)

O Colégio Imaculado Coração de Maria, localizado em Olinda, promove sua tradicional colônia de férias durante o mês de julho, com atividades voltadas para o público infantil da região. A programação ocorre em duas etapas, de 6 a 10 de julho e de 13 a 17 de julho, dividida nos turnos da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 13h às 17h. O evento é aberto à comunidade em geral e foca em oferecer opções de lazer e convivência para as crianças durante o período de recesso escolar, estimulando o desenvolvimento motor e socioemocionais por meio de dinâmicas lúdicas conduzidas pela instituição de ensino.

O cronograma da colônia de férias engloba oficinas de culinária e pintura, brincadeiras aquáticas, circuitos esportivos, festivais de balões d'água, sessões de cinema e recreação ao ar livre. Segundo a coordenação do evento, o planejamento busca aliar o entretenimento ao aprendizado leve, utilizando a infraestrutura do colégio para garantir a socialização e a segurança dos participantes.

Períodos: 6 a 10 de julho e 13 a 17 de julho



6 a 10 de julho e 13 a 17 de julho Manhã: 8h às 12h | Tarde: 13h às 17h



8h às 12h | Tarde: 13h às 17h Local: Colégio Imaculado Coração de Maria – Olinda



Colégio Imaculado Coração de Maria – Olinda Público: Aberta ao público, para crianças em período de férias escolares.



Aberta ao público, para crianças em período de férias escolares. Informações e inscrições: (81) 99863-0287

Parque de infláveis, pista de patinação no gelo e mais atividades no Shopping Guararapes

As férias de julho de 2026 no Shopping Guararapes contam com uma programação especial repleta de atrações e promoções para todas as idades.

No G3 do Edifício Garagem, o Park dos Infláveis funciona até 31 de agosto com mais de 20 brinquedos gigantes, piscina de bolinhas e tobogãs divididos por faixa etária; durante o mês de julho, a promoção de férias garante tempo livre com preço único de meia-entrada por R$ 40,00.

Na Praça de Eventos, a Pista de Patinação no Gelo Iceland retorna de 02 de julho a 30 de agosto com monitores e carrinhos especiais para crianças de 2 a 4 anos (Iceland Car por R$ 40,00 para 15 voltas). Os ingressos para patinar custam R$ 65,00 por 30 minutos e R$ 80,00 por 1 hora na Sympla ou no cartão na bilheteria, com desconto para pagamento em dinheiro na bilheteria física (R$ 60,00 por 30 minutos e R$ 75,00 por 1 hora), sendo que o par de meias personalizadas sai por R$ 15,00.

Outra novidade é o Espaço Geek Asiático, iniciativa colaborativa com oito empreendimentos que funciona nos finais de semana de julho (dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26), das 9h às 22h aos sábados e das 12h às 21h aos domingos, reunindo produtos de cultura pop, itens colecionáveis e pratos como lámen e tteokbokki, além de presentear os 20 primeiros clientes com um photocard exclusivo.

O Game Station também segue aberto no horário do shopping com jogos eletrônicos, simuladores, área para aniversários e ofertas no site.

Para completar, a Cinépolis oferece uma matinê promocional de segunda a sexta-feira, em sessões iniciadas até as 16h55 (exceto feriados e pré-estreias), onde todos pagam o valor fixo de meia-entrada por R$ 10,00.