Mateus Solano apresenta seu primeiro monólogo em cartaz no Recife
Comédia dramática "O Figurante" terá três apresentações no Recife entre o final de julho e o início de agosto, com ingressos a partir de R$ 80.
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O ator Mateus Solano traz ao Recife o espetáculo "O Figurante", que marca o primeiro monólogo de sua carreira.
A comédia dramática terá três sessões no Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto de 2026.
A circulação do espetáculo pelo Brasil e por Portugal já alcançou um público estimado em mais de 200 mil pessoas.
A trama acompanha a rotina de Augusto, um figurante que passa a questionar sua própria existência e o papel que ocupa em um ambiente que o mantém em segundo plano.
A narrativa aborda os desafios humanos de assumir o controle da própria história e a desconexão com a essência individual em meio às demandas cotidianas.
Direção e processo criativo
A encenação tem direção de Miguel Thiré, retomando a parceria com Solano após o trabalho conjunto no espetáculo "Selfie", que permaneceu em cartaz entre os anos de 2014 e 2018. A dramaturgia também conta com a colaboração de Isabel Teixeira, responsável pela estruturação do texto final.
A proposta de direção foca em uma linha de encenação essencial, utilizando predominantemente o corpo e a voz do ator como condutores da narrativa.
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Em um palco sem elementos cenográficos complexos, o intérprete recorre a técnicas de mímica para dar vida tanto ao protagonista quanto aos demais personagens que cruzam a história.
Método de escrita cênica
O texto de "O Figurante" foi desenvolvido a partir do método conhecido como Escrita na Cena, coordenado por Isabel Teixeira.
O processo consistiu na gravação e posterior transcrição de improvisações teatrais realizadas por Mateus Solano. A partir desse material falado, o texto foi editado e estruturado para o formato de monólogo, mantendo a espontaneidade dos ensaios originais.
Trajetória dos profissionais envolvidos
Os criadores do espetáculo acumulam experiências em diferentes vertentes das artes cênicas brasileiras:
- Mateus Solano (Ator e coautor): Graduado em Artes Cênicas pela Unirio, tem atuação expressiva em novelas da televisão aberta, cinema e produções teatrais.
- Miguel Thiré (Diretor e coautor): Formado no teatro O Tablado, possui trajetória como ator e diretor em peças teatrais, novelas e séries de televisão.
- Isabel Teixeira (Coautora): Formada pela Escola de Arte Dramática da USP (EAD), atua como diretora, dramaturga e atriz, com histórico em companhias de teatro e produções televisivas.
Serviço
- Espetáculo: O Figurante, com Mateus Solano
- Datas e horários: 31 de julho (sexta-feira) às 20h; 1º de agosto (sábado) às 20h; 2 de agosto (domingo) às 17h
- Local: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife)
- Duração: 70 minutos
- Ingressos: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia-entrada), disponíveis na bilheteria do teatro e em plataforma digital institucional