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Mateus Solano apresenta seu primeiro monólogo em cartaz no Recife

Comédia dramática "O Figurante" terá três apresentações no Recife entre o final de julho e o início de agosto, com ingressos a partir de R$ 80.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/07/2026 às 13:13 | Atualizado em 02/07/2026 às 10:01
O Figurante
O Figurante - Dalton Valerio

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O ator Mateus Solano traz ao Recife o espetáculo "O Figurante", que marca o primeiro monólogo de sua carreira.

A comédia dramática terá três sessões no Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto de 2026.

A circulação do espetáculo pelo Brasil e por Portugal já alcançou um público estimado em mais de 200 mil pessoas.

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A trama acompanha a rotina de Augusto, um figurante que passa a questionar sua própria existência e o papel que ocupa em um ambiente que o mantém em segundo plano.

A narrativa aborda os desafios humanos de assumir o controle da própria história e a desconexão com a essência individual em meio às demandas cotidianas.

Direção e processo criativo

A encenação tem direção de Miguel Thiré, retomando a parceria com Solano após o trabalho conjunto no espetáculo "Selfie", que permaneceu em cartaz entre os anos de 2014 e 2018. A dramaturgia também conta com a colaboração de Isabel Teixeira, responsável pela estruturação do texto final.

A proposta de direção foca em uma linha de encenação essencial, utilizando predominantemente o corpo e a voz do ator como condutores da narrativa.

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Em um palco sem elementos cenográficos complexos, o intérprete recorre a técnicas de mímica para dar vida tanto ao protagonista quanto aos demais personagens que cruzam a história.

Método de escrita cênica

O texto de "O Figurante" foi desenvolvido a partir do método conhecido como Escrita na Cena, coordenado por Isabel Teixeira.

O processo consistiu na gravação e posterior transcrição de improvisações teatrais realizadas por Mateus Solano. A partir desse material falado, o texto foi editado e estruturado para o formato de monólogo, mantendo a espontaneidade dos ensaios originais.

Trajetória dos profissionais envolvidos

Os criadores do espetáculo acumulam experiências em diferentes vertentes das artes cênicas brasileiras:

  • Mateus Solano (Ator e coautor): Graduado em Artes Cênicas pela Unirio, tem atuação expressiva em novelas da televisão aberta, cinema e produções teatrais.
  • Miguel Thiré (Diretor e coautor): Formado no teatro O Tablado, possui trajetória como ator e diretor em peças teatrais, novelas e séries de televisão.
  • Isabel Teixeira (Coautora): Formada pela Escola de Arte Dramática da USP (EAD), atua como diretora, dramaturga e atriz, com histórico em companhias de teatro e produções televisivas.

Serviço

  • Espetáculo: O Figurante, com Mateus Solano
  • Datas e horários: 31 de julho (sexta-feira) às 20h; 1º de agosto (sábado) às 20h; 2 de agosto (domingo) às 17h
  • Local: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife)
  • Duração: 70 minutos
  • Ingressos: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia-entrada), disponíveis na bilheteria do teatro e em plataforma digital institucional

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