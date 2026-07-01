Evento Toy Story chega às férias de julho no Shopping Recife convidando para uma jornada pelo universo da franquia
A praça de eventos do centro de compras em Boa Viagem ganha uma atração licenciada da Disney com atividades interativas e cenográficas.
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O Shopping Recife, localizado na Zona Sul da capital pernambucana, recebe a partir do dia 2 de julho uma atração temporária inspirada na franquia cinematográfica Toy Story.
O evento gratuito e licenciado pela Disney traz ao público do Nordeste atividades interativas e cenários baseados nos quatro primeiros filmes da saga de animação.
A programação segue disponível até o dia 2 de agosto na Praça de Eventos do centro de compras.
Dinâmica e funcionamento do espaço
O circuito foi estruturado a partir de momentos marcantes da produção cinematográfica.
Entre os elementos cenográficos dispostos no local, há uma reprodução do quarto do personagem Andy e um pré-show temático.
Janelas com projeções de sombras também simulam o movimento dos brinquedos, reproduzindo a estética visual das animações.
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Atividades divididas por filmes
Cada seção da estrutura oferece um desafio interativo diferente aos visitantes, com dinâmicas que remetem à ordem de lançamento dos longas-metragens:
- Toy Story 1: O público utiliza um mecanismo de garra para capturar personagens alienígenas e organizá-los em prateleiras.
- Toy Story 2: Uma plataforma giratória serve de base para uma atividade de arremesso de argolas coloridas contra o tempo.
- Toy Story 3: Telas digitais customizadas reproduzem jogos inspirados na dinâmica do game Toy Story Mania.
- Toy Story 4: A última etapa consiste em um jogo de arremesso de bolinhas com limite de tempo determinado.
Acesso e arrecadação solidária
A entrada na estrutura exige a realização de um cadastro prévio, que pode ser feito de forma digital através do site oficial do Shopping Recife ou presencialmente na entrada do próprio evento.
O espaço também funciona como um ponto de coleta de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições sociais que atuam nas comunidades situadas no entorno do centro de compras.
Serviço
- Evento: Toy Story no Shopping Recife
- Período: De 2 de julho a 2 de agosto de 2026
- Horário: Vinculado ao horário de funcionamento do centro de compras
- Classificação: Recomendado para crianças a partir de 2 anos (público de 2 a 12 anos deve estar acompanhado por um responsável)
- Entrada: Gratuita, mediante cadastro presencial ou pelo site do centro de compras
- Local: Praça de Eventos do Shopping Recife – Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife-PE