Evento Toy Story chega às férias de julho no Shopping Recife convidando para uma jornada pelo universo da franquia

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A praça de eventos do centro de compras em Boa Viagem ganha uma atração licenciada da Disney com atividades interativas e cenográficas.

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O Shopping Recife, localizado na Zona Sul da capital pernambucana, recebe a partir do dia 2 de julho uma atração temporária inspirada na franquia cinematográfica Toy Story.

As férias de julho ganham um reforço especial na programação do Shopping Recife com a chegada de "Toy Story" - Disney/Divulgação

O evento gratuito e licenciado pela Disney traz ao público do Nordeste atividades interativas e cenários baseados nos quatro primeiros filmes da saga de animação.

A programação segue disponível até o dia 2 de agosto na Praça de Eventos do centro de compras.

Dinâmica e funcionamento do espaço

O circuito foi estruturado a partir de momentos marcantes da produção cinematográfica.

Entre os elementos cenográficos dispostos no local, há uma reprodução do quarto do personagem Andy e um pré-show temático.

Janelas com projeções de sombras também simulam o movimento dos brinquedos, reproduzindo a estética visual das animações.

A experiência temática de "Toy Story" licenciada Disney é inédita no Nordeste - Disney/Divulgação

Atividades divididas por filmes

Cada seção da estrutura oferece um desafio interativo diferente aos visitantes, com dinâmicas que remetem à ordem de lançamento dos longas-metragens:

Toy Story 1: O público utiliza um mecanismo de garra para capturar personagens alienígenas e organizá-los em prateleiras.

O público utiliza um mecanismo de garra para capturar personagens alienígenas e organizá-los em prateleiras. Toy Story 2: Uma plataforma giratória serve de base para uma atividade de arremesso de argolas coloridas contra o tempo.

Uma plataforma giratória serve de base para uma atividade de arremesso de argolas coloridas contra o tempo. Toy Story 3: Telas digitais customizadas reproduzem jogos inspirados na dinâmica do game Toy Story Mania.

Telas digitais customizadas reproduzem jogos inspirados na dinâmica do game Toy Story Mania. Toy Story 4: A última etapa consiste em um jogo de arremesso de bolinhas com limite de tempo determinado.

A experiência temática de "Toy Story" licenciada Disney é inspirada em uma das franquias mais queridas do cinema - Disney/Divulgação

Acesso e arrecadação solidária

A entrada na estrutura exige a realização de um cadastro prévio, que pode ser feito de forma digital através do site oficial do Shopping Recife ou presencialmente na entrada do próprio evento.

O espaço da atração de "Toy Story" também funciona como um ponto de coleta de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições sociais que atuam nas comunidades situadas no entorno do centro de compras. - Disney/Divulgação

O espaço também funciona como um ponto de coleta de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições sociais que atuam nas comunidades situadas no entorno do centro de compras.

Na área inspirada em Toy Story 1, os visitantes devem usar uma garra para capturar os aliens e posicioná-los corretamente em uma prateleira - Disney/Divulgação

Serviço

Evento: Toy Story no Shopping Recife

Toy Story no Shopping Recife Período: De 2 de julho a 2 de agosto de 2026

De 2 de julho a 2 de agosto de 2026 Horário: Vinculado ao horário de funcionamento do centro de compras

Vinculado ao horário de funcionamento do centro de compras Classificação: Recomendado para crianças a partir de 2 anos (público de 2 a 12 anos deve estar acompanhado por um responsável)

Recomendado para crianças a partir de 2 anos (público de 2 a 12 anos deve estar acompanhado por um responsável) Entrada: Gratuita, mediante cadastro presencial ou pelo site do centro de compras

Gratuita, mediante cadastro presencial ou pelo site do centro de compras Local: Praça de Eventos do Shopping Recife – Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife-PE