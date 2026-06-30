Shopping Patteo Olinda promove programação inspirada no cinema para as férias de julho

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O centro de compras de Olinda oferece encontros gratuitos com personagens aos sábados do mês, além de um parque temático na praça de eventos.

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O Shopping Patteo Olinda, localizado no bairro de Casa Caiada, organizou uma programação especial para o período de férias escolares do mês de julho. Sob o tema "Férias de Cinema", o centro de compras oferece apresentações e encontros com personagens de animações e da cultura pop, além de uma estrutura temporária de lazer instalada na praça de eventos principal.

Encontros com personagens e recreação

As atividades temáticas acontecem aos sábados de julho, sempre a partir das 15h, na varanda panorâmica situada no piso L3 do estabelecimento. A participação do público nessas apresentações é gratuita.

Cronograma das apresentações infantis

4 de julho: Equipe Sonic

Equipe Sonic 11 de julho: Super Mario

Super Mario 18 de julho: Toy Story

Toy Story 25 de julho: Guerreiras do K-pop (atividade com música, dança e recreação)

Parque temático na praça de eventos

Além das apresentações de fim de semana, a praça de eventos do piso térreo recebe o parque "Mar de Diversões". A estrutura temporária fica disponível até o dia 3 de agosto, operando de acordo com o horário regular de funcionamento do shopping.

O espaço conta com piscina de bolinhas, camas elásticas, escorrega inflável e mesas de pintura. A permanência na área do parque possui bilheteria própria, com valores de R$ 40 para 15 minutos, R$ 50 para 30 minutos e R$ 60 para o período de uma hora. Menores de cinco anos de idade devem ser acompanhados por um responsável maior de 18 anos.

Mar de Diversões no Shopping Patteo - Divulgação

Opções fixas de lazer e cultura

O centro de compras mantém ainda as operações permanentes voltadas ao público infantil e familiar, concentradas principalmente no Polo Infantil do piso L2 e em outras áreas do mall.

Entre as alternativas fixas estão as salas de cinema (tradicional e VIP), operações de jogos eletrônicos, aluguel de minicarros, oficinas de modelagem e parques de trampolim. No setor de literatura e colecionáveis, a Livraria Leitura e o Espaço Panini promovem pontos de encontro para troca de figurinhas entre os frequentadores.

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