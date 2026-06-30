Shopping Carpina divulga programação gratuita de férias com atividades infantis, dança e ações sociais
Centro de compras da Zona da Mata Norte de Pernambuco oferece apresentações artísticas, exibições esportivas e campanha de doação de sangue
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O Shopping Carpina, localizado na Mata Norte de Pernambuco, preparou uma programação especial gratuita para o período de férias escolares do mês de julho. As atividades, que acontecem durante os fins de semana do mês, reúnem apresentações de circo, espetáculos de mágica, mostras de dança, além de exibições esportivas e ações de saúde voltadas para a comunidade.
Atrações circenses e apresentações culturais
As atividades artísticas têm início nos primeiros dias do mês e são direcionadas ao público infantil e familiar. A agenda cultural se distribui ao longo de quatro datas específicas, promovendo intervenções artísticas e apresentações de dança no centro de compras.
Cronograma de apresentações infantis e de cultura pop
- 5 de julho: Espetáculo "O Circo Mágico da Vinni Circus"
- 11 de julho: Show de mágica com Hugo Henrik
- 18 de julho: Apresentação musical e de dança com as Guerreiras do K-pop
- 26 de julho: Intervenções artísticas e interativas com a Trupe Vivarte
Mostra coreográfica de dança
No dia 12 de julho, a partir das 15h, a praça de eventos do centro de compras recebe a XVI Mostra Coreográfica Relevé. Sob o tema "Divas Pop: Vozes que Inspiram Dança", o espetáculo gratuito apresenta coreografias inspiradas em trajetórias de grandes cantoras da música internacional, unindo diferentes estilos de dança e expressão corporal.
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Transmissão da final da Copa do Mundo
O esporte também integra a agenda do estabelecimento. A praça de alimentação mantém a estrutura de um telão para a exibição dos principais jogos da Copa do Mundo.
No dia 19 de julho, data em que se disputa a final do Mundial, o espaço conta com uma programação musical antes da partida. A partir das 13h, o cantor Stevenys realiza uma apresentação com repertório baseado no gênero sertanejo e ritmos variados, servindo de introdução para a transmissão ao vivo do jogo decisivo.
Campanha de doação de sangue
No fim do mês, o centro de compras sedia mais uma edição da campanha de arrecadação "Vidas que Conectam", desenvolvida em parceria com o Hemope e com a faculdade UNINASSAU Carpina. O objetivo da iniciativa é reforçar o estoque do banco de sangue do estado durante o período de férias.
A estrutura de coleta funciona nos dias 24 e 25 de julho, em dois turnos: das 9h às 12h e das 13h às 15h. A meta da organização é receber até 150 voluntários por dia. Para facilitar o deslocamento dos doadores até o local de atendimento, o projeto disponibiliza de forma gratuita o serviço de transporte Vem Expresso.
Serviço
- Evento: Programação de Férias do Shopping Carpina
- Período: Finais de semana de julho (campanha de doação de sangue nos dias 24 e 25)
- Local: Shopping Carpina - Rodovia BR-408, KM 72, Carpina - PE
- Acesso: Entrada gratuita para as apresentações e shows da programação