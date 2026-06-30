Cozinha Fenearte terá aulas dedicadas à gastronomia sertaneja durante feira em Olinda

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O espaço gastronômico no mezanino do Centro de Convenções receberá chefs locais para o preparo ao vivo de 18 receitas entre os dias 9 e 19 de julho.

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A culinária sertaneja será o tema central das atividades da Cozinha Fenearte durante a 26ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato, que acontece de 8 a 19 de julho de 2026.

Instalado no mezanino do Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, o espaço gastronômico promoverá um ciclo de 18 aulas práticas com preparos ao vivo conduzidos por chefs atuantes no cenário regional. As sessões acontecerão de quinta-feira a domingo e contarão com acessibilidade por meio de intérpretes de Libras.

O foco na cultura alimentar do Sertão dialoga diretamente com a temática oficial da feira deste ano, "Seleiros de Pernambuco - Ofício que Transforma", que homenageia o artesanato em couro.

A proposta das oficinas é apresentar técnicas de aproveitamento integral de ingredientes e resgatar saberes tradicionais transmitidos entre gerações no estado.

Programação de chefs e receitas na arena gastronômica

O cronograma de aulas reúne nomes conhecidos da gastronomia pernambucana, como César Santos (Oficina do Sabor), Thiago das Chagas (Reteteu Comida Honesta) e Yuri Machado (CÁ-JÁ). Os profissionais farão demonstrações em tempo real com sorteio de porções para degustação do público presente.

9 de julho (quinta-feira): Às 17h, a chef Monique Santos abre o polo com a aula "Macaxeira: O Pão do Sertão".

Às 17h, a chef Monique Santos abre o polo com a aula "Macaxeira: O Pão do Sertão". 10 de julho (sexta-feira): O chef César Santos apresenta a "Cozinha Rimada" às 16h30. Mais tarde, às 18h30, Yuri Machado comanda o preparo do "Sabor Pankararu".

O chef César Santos apresenta a "Cozinha Rimada" às 16h30. Mais tarde, às 18h30, Yuri Machado comanda o preparo do "Sabor Pankararu". 11 de julho (sábado): Nina Burkhardt apresenta "Aromas da Caatinga" às 15h30; Cleonice Ferraz prepara a "Queijadona" às 17h30; e Thiago das Chagas ministra "Sertão, Sabor e Arte" às 19h30.

Nina Burkhardt apresenta "Aromas da Caatinga" às 15h30; Cleonice Ferraz prepara a "Queijadona" às 17h30; e Thiago das Chagas ministra "Sertão, Sabor e Arte" às 19h30. 12 de julho (domingo): Danilo Vieira apresenta "Marisco à Sertaneja" às 14h30; Ana Amélia conduz o "Carinho Nordestino" às 16h30; e Luciano Amorim encerra o primeiro bloco com "Ouro em Grão" às 18h30.

Danilo Vieira apresenta "Marisco à Sertaneja" às 14h30; Ana Amélia conduz o "Carinho Nordestino" às 16h30; e Luciano Amorim encerra o primeiro bloco com "Ouro em Grão" às 18h30. 16 de julho (quinta-feira): Rogério Ribeiro ministra a oficina "Nascente Doce do Semiárido" às 16h30.

Rogério Ribeiro ministra a oficina "Nascente Doce do Semiárido" às 16h30. 17 de julho (sexta-feira): Anna Corinna apresenta "Licuri do Catimbau" às 15h30; Claudemir Barros comanda a "Doce Arte do Sertão" às 17h; e Bruno Manoel apresenta a "Manta de Sabores" às 18h30.

Anna Corinna apresenta "Licuri do Catimbau" às 15h30; Claudemir Barros comanda a "Doce Arte do Sertão" às 17h; e Bruno Manoel apresenta a "Manta de Sabores" às 18h30. 18 de julho (sábado): Mardone Bernardino realiza o preparo do "Osso do Patinho" às 15h30; Rafael Yamaguti apresenta "A Lagosta do Sertão" às 17h30; e Hugo Prouvot ministra "Na Toada do Tempero" às 19h30.

Mardone Bernardino realiza o preparo do "Osso do Patinho" às 15h30; Rafael Yamaguti apresenta "A Lagosta do Sertão" às 17h30; e Hugo Prouvot ministra "Na Toada do Tempero" às 19h30. 19 de julho (domingo): As atividades finais ficam por conta de Jonathan Liandro com "Doce de Mocotó" às 14h30 e Kleber Silva com a receita "A Enxerida" às 16h30.

Circuito gastronômico descentralizado

Além do polo montado dentro do pavilhão de feiras, o Circuito Fenearte chega à sua quarta edição expandindo o tema para restaurantes parceiros na Região Metropolitana do Recife e no interior. Ao todo, 15 estabelecimentos criaram ações ou pratos específicos associados ao evento em seus próprios pontos comerciais.

Estabelecimentos participantes

Participam da ação descentralizada os restaurantes:

Oficina do Sabor e Tasca Ibérica, em Olinda;

Chica Pitanga, em Boa Viagem;

Seu Motta, em Boa Viagem;

Tio Pepe, em Boa Viagem;

Vieira Bar e Restaurante, no Pina;

Tempero da Rosa, na Boa Vista;

Mascate, em Santo Amaro;

Ponte Nova, nas Graças;

CÁ-JÁ, nos Aflitos;

Reteteu Comida Honesta, na Encruzilhada;

Quina da Linguiça, na Várzea;

No Meu Quintal, em Piedade;

Biu Rico, em Tracunhaém;

DuChef, em Petrolina.

Serviço