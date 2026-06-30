Armando Fuentes volta ao Recife com o show "Viagem Pelas Américas"

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Apresentação acontece nesta quarta-feira (1º), às 20h30, no Entre Vinhos Wine Bar, em Boa Viagem. Saiba mais detalhes sobre o show

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O cantor venezuelano Armando Fuentes retorna ao Recife para uma apresentação exclusiva nesta quarta-feira (1º), a partir das 20h30, no Entre Vinhos Wine Bar, em Boa Viagem.

No espetáculo "Viagem Pelas Américas", o artista conduz o público por uma diversidade de ritmos, como Latin Jazz, Pop Latino, boleros, tangos e salsa.

O repertório homenageia grandes nomes da música internacional, incluindo Michael Jackson, Luis Miguel, o consagrado guitarrista mexicano Santana e a eterna rainha da música tropical, Celia Cruz, todos reconhecidos mundialmente por suas contribuições à música.

Entre as canções que fazem parte do show estão sucessos como "Oye Como Va", "Bamboleio", "Billie Jean", "La Barca", "Carnaval" e "Corazón Espinado".

O espetáculo também reserva um espaço especial para a música brasileira de projeção internacional, proporcionando uma experiência musical diversificada que busca agradar diferentes públicos. A apresentação acontece em um ambiente que combina gastronomia internacional, uma carta de vinhos selecionados e música ao vivo.

"Estou muito feliz por estar novamente em Recife e desta vez numa casa como o Entre Vinhos. O público desta cidade é fantástico e gosta de boa música internacional. Entregarei o melhor de meu trabalho artístico para o desfrute de todas e todos", destaca Fuentes.

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