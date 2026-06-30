Armando Fuentes volta ao Recife com o show "Viagem Pelas Américas"
Apresentação acontece nesta quarta-feira (1º), às 20h30, no Entre Vinhos Wine Bar, em Boa Viagem. Saiba mais detalhes sobre o show
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O cantor venezuelano Armando Fuentes retorna ao Recife para uma apresentação exclusiva nesta quarta-feira (1º), a partir das 20h30, no Entre Vinhos Wine Bar, em Boa Viagem.
No espetáculo "Viagem Pelas Américas", o artista conduz o público por uma diversidade de ritmos, como Latin Jazz, Pop Latino, boleros, tangos e salsa.
O repertório homenageia grandes nomes da música internacional, incluindo Michael Jackson, Luis Miguel, o consagrado guitarrista mexicano Santana e a eterna rainha da música tropical, Celia Cruz, todos reconhecidos mundialmente por suas contribuições à música.
Entre as canções que fazem parte do show estão sucessos como "Oye Como Va", "Bamboleio", "Billie Jean", "La Barca", "Carnaval" e "Corazón Espinado".
O espetáculo também reserva um espaço especial para a música brasileira de projeção internacional, proporcionando uma experiência musical diversificada que busca agradar diferentes públicos. A apresentação acontece em um ambiente que combina gastronomia internacional, uma carta de vinhos selecionados e música ao vivo.
"Estou muito feliz por estar novamente em Recife e desta vez numa casa como o Entre Vinhos. O público desta cidade é fantástico e gosta de boa música internacional. Entregarei o melhor de meu trabalho artístico para o desfrute de todas e todos", destaca Fuentes.
Serviço
- Data: quarta-feira, 1º de julho
- Horário: a partir das 20h30
- Local: Entre Vinhos Wine Bar – Rua Francisco da Cunha, 153, Boa Viagem, Recife (CEP 51020-050)
- Reservas: WhatsApp (81) 99444-4945