fechar
Agenda | Notícia

Armando Fuentes volta ao Recife com o show "Viagem Pelas Américas"

Apresentação acontece nesta quarta-feira (1º), às 20h30, no Entre Vinhos Wine Bar, em Boa Viagem. Saiba mais detalhes sobre o show

Por Alice Lins Publicado em 30/06/2026 às 22:54
Armando Fuentes, cantor venezuelano
Armando Fuentes, cantor venezuelano - Jhonny Silva

Clique aqui e escute a matéria

O cantor venezuelano Armando Fuentes retorna ao Recife para uma apresentação exclusiva nesta quarta-feira (1º), a partir das 20h30, no Entre Vinhos Wine Bar, em Boa Viagem.

No espetáculo "Viagem Pelas Américas", o artista conduz o público por uma diversidade de ritmos, como Latin Jazz, Pop Latino, boleros, tangos e salsa.

O repertório homenageia grandes nomes da música internacional, incluindo Michael Jackson, Luis Miguel, o consagrado guitarrista mexicano Santana e a eterna rainha da música tropical, Celia Cruz, todos reconhecidos mundialmente por suas contribuições à música.

Entre as canções que fazem parte do show estão sucessos como "Oye Como Va", "Bamboleio", "Billie Jean", "La Barca", "Carnaval" e "Corazón Espinado".

O espetáculo também reserva um espaço especial para a música brasileira de projeção internacional, proporcionando uma experiência musical diversificada que busca agradar diferentes públicos. A apresentação acontece em um ambiente que combina gastronomia internacional, uma carta de vinhos selecionados e música ao vivo.

"Estou muito feliz por estar novamente em Recife e desta vez numa casa como o Entre Vinhos. O público desta cidade é fantástico e gosta de boa música internacional. Entregarei o melhor de meu trabalho artístico para o desfrute de todas e todos", destaca Fuentes.

Serviço

  • Data: quarta-feira, 1º de julho
  • Horário: a partir das 20h30
  • Local: Entre Vinhos Wine Bar – Rua Francisco da Cunha, 153, Boa Viagem, Recife (CEP 51020-050)
  • Reservas: WhatsApp (81) 99444-4945

Leia também

Câmara do Recife aprova LDO de 2027 com antecedência ao calendário tradicional
ORÇAMENTO

Câmara do Recife aprova LDO de 2027 com antecedência ao calendário tradicional
Sport oficializa a contratação do técnico Gilmar Dal Pozzo
Novo comandante

Sport oficializa a contratação do técnico Gilmar Dal Pozzo

Compartilhe

Tags